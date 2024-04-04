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Evlerinde 159 Kedi Vardı: Nuh Sendromu Teşhisi Konulan Çiftin Hayvan Beslemesi Artık Yasak

Evlerinde 159 Kedi Vardı: Nuh Sendromu Teşhisi Konulan Çiftin Hayvan Beslemesi Artık Yasak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.04.2024 - 08:54

Fransız bir çiftin 80 metrekarelik evlerinde tam 159 kediye ve 7 köpeğe ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı. Ancak birçok kedi ve köpeğin sağlıksız koşullarda yaşadığı fark edildi. Fransız çiftin hayvan beslemeleri yasaklandı, ceza kesildi.

Kaynak: T24

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Fransız bir çiftin 80 metrekarelik evlerinde 159 kedi ve 7 köpek beslediği ortaya çıktı.

Fransız bir çiftin 80 metrekarelik evlerinde 159 kedi ve 7 köpek beslediği ortaya çıktı.

52 ve 68 yaşlarındaki bu çifte 2014 yılında stüdyo dairelerinde 13 kedi ve bir köpek besledikleri gerekçesiyle soruşturma açılmıştı. Stüdyo daire yalnızca 18 metrekareden oluşuyordu.

Oldukça küçük bir alanda yaşayan hayvanların pislik içinde kaldıkları, yetersiz beslendikleri ve hastalıklara yakalandıkları görüldü.

Oldukça küçük bir alanda yaşayan hayvanların pislik içinde kaldıkları, yetersiz beslendikleri ve hastalıklara yakalandıkları görüldü.

Çift, evlerinde yaşanan bir anlaşmazlığa müdahale etmeye gelen polis tarafından fark edilmiş, yetkililer evin içerisinde cansız kedi ve köpek bedenlerine de ulaşmıştı. 

Evin her yerinde kedi ve köpek dışkısı bulunurken, hayvanların son derece sağlıksız olduğu fark edilmişti.

Hakim, çiftin hayvanlara uygun bir şekilde bakmadığına karar vererek çiftin hayvan sahiplenmesini yasakladı.

Hakim, çiftin hayvanlara uygun bir şekilde bakmadığına karar vererek çiftin hayvan sahiplenmesini yasakladı.

Evcil hayvan beslemeleri kalıcı olarak yasaklanan çiftin  hayvan hakları hayır kurumlarına da 150 bin euro ceza ödemelerine karar verildi.

Evlerinde bazı cansız kedi ve köpek bedenleri bulunan çiftin psikolojik rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Çifte Nuh Sendromu tanısı kondu.

Evlerinde bazı cansız kedi ve köpek bedenleri bulunan çiftin psikolojik rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Çifte Nuh Sendromu tanısı kondu.

Nuh sendromu olarak bilinen bu psikolojik rahatsızlık istifleme rahatsızlığının bir türü olarak karşımıza çıkıyor. Bireyler, yalnızlıklarını engellemek için bakmayacakları halde çok sayıda hayvanı evlerinde biriktiriyor.

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