Evlerinde 159 Kedi Vardı: Nuh Sendromu Teşhisi Konulan Çiftin Hayvan Beslemesi Artık Yasak
Evlerinde 159 Kedi Vardı: Nuh Sendromu Teşhisi Konulan Çiftin Hayvan Beslemesi Artık Yasak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fransız bir çiftin 80 metrekarelik evlerinde 159 kedi ve 7 köpek beslediği ortaya çıktı.
Oldukça küçük bir alanda yaşayan hayvanların pislik içinde kaldıkları, yetersiz beslendikleri ve hastalıklara yakalandıkları görüldü.
Hakim, çiftin hayvanlara uygun bir şekilde bakmadığına karar vererek çiftin hayvan sahiplenmesini yasakladı.
Evlerinde bazı cansız kedi ve köpek bedenleri bulunan çiftin psikolojik rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Çifte Nuh Sendromu tanısı kondu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda