Evlerinde 159 Kedi Vardı: Nuh Sendromu Teşhisi Konulan Çiftin Hayvan Beslemesi Artık Yasak

Çift, evlerinde yaşanan bir anlaşmazlığa müdahale etmeye gelen polis tarafından fark edilmiş, yetkililer evin içerisinde cansız kedi ve köpek bedenlerine de ulaşmıştı.

Evin her yerinde kedi ve köpek dışkısı bulunurken, hayvanların son derece sağlıksız olduğu fark edilmişti.