Evleri Isıtma Yöntemi Değişiyor: Kaynağı Bilgisayarlar Olacak
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Bilgisayarın arkasından çıkan sıcak havayı herkes bilir. Binlerce sunucunun çalıştığı veri merkezlerinde bu ısı çok daha büyük ölçekte ortaya çıkıyor ve çoğu zaman boşa gidiyor. İspanya'da iki şirket, bu ısıyı geri kazanıp evleri, ofisleri ve fabrikaları ısıtmak için anlaşma imzaladı.
Ayrıntılar haberimizde.
Ignis ve Rebi, veri merkezlerine bağlı ısıtma ağları için mutabakat zaptı imzaladı.
Sistem, soğutma ihtiyacını ısı üretimiyle birleştirmeyi amaçlıyor.
Şirketler, projenin çevredeki topluluklara da fayda sağlamasını amaçlıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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