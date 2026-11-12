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Evleri Isıtma Yöntemi Değişiyor: Kaynağı Bilgisayarlar Olacak

Evleri Isıtma Yöntemi Değişiyor: Kaynağı Bilgisayarlar Olacak

İspanya
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 17:22
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Bilgisayarın arkasından çıkan sıcak havayı herkes bilir. Binlerce sunucunun çalıştığı veri merkezlerinde bu ısı çok daha büyük ölçekte ortaya çıkıyor ve çoğu zaman boşa gidiyor. İspanya'da iki şirket, bu ısıyı geri kazanıp evleri, ofisleri ve fabrikaları ısıtmak için anlaşma imzaladı.

Ayrıntılar haberimizde.

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Ignis ve Rebi, veri merkezlerine bağlı ısıtma ağları için mutabakat zaptı imzaladı.

Ignis ve Rebi, veri merkezlerine bağlı ısıtma ağları için mutabakat zaptı imzaladı.

İspanyol şirketleri Ignis ve Rebi, veri merkezlerinde açığa çıkan ısıyı konutlara, ofis gibi hizmet binalarına ve sanayi tesislerine aktaracak ısıtma ağlarının fırsatlarını araştıracak. Anlaşma şimdilik bir mutabakat zaptı. Yani iki şirket, bu ağların nasıl kurulabileceğini birlikte inceleyecek.

Ignis, enerji yönetimi ve veri merkezi çözümlerindeki deneyimini; Rebi ise bölgesel ısıtma ağlarını kurma ve işletme konusundaki uzmanlığını ortaya koyacak.

Sistem, soğutma ihtiyacını ısı üretimiyle birleştirmeyi amaçlıyor.

Sistem, soğutma ihtiyacını ısı üretimiyle birleştirmeyi amaçlıyor.

Veri merkezlerinin sürekli soğutulması gerekiyor ve bu sırada açığa çıkan ısı çoğu zaman kullanılmadan dağılıp gidiyor. Planlanan sistemde bu ısı geri kazanılıp bir dağıtım ağıyla çevredeki binalara ulaştırılacak. Böylece başka kaynaklardan ısı üretme ihtiyacının azaltılması ve ısınmadan kaynaklanan karbon salımının düşürülmesi hedefleniyor.

İki şirket ilk olarak Ignis'in uzman operatörlerle birlikte yürüttüğü veri merkezi projelerine yönelik çözümler geliştirecek.

Şirketler, projenin çevredeki topluluklara da fayda sağlamasını amaçlıyor.

Şirketler, projenin çevredeki topluluklara da fayda sağlamasını amaçlıyor.

Ignis Projects'in yöneticisi Manuel González Ortega, yerel topluluklarla uyumlu ve çevresine olumlu etki yaratan projeler geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Rebi'nin genel müdürü Emilio López Carmona ise iş birliğinin veri merkezlerine verimli ve ekonomik bir soğutma çözümü sunduğunu belirtti. Carmona'ya göre bu yöntem, atık ısıyı evler, hizmet binaları ve sanayi için kullanılabilir bir enerjiye dönüştürüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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