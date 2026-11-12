Evleri Isıtma Yöntemi Değişiyor: Kaynağı Bilgisayarlar Olacak

İspanyol şirketleri Ignis ve Rebi, veri merkezlerinde açığa çıkan ısıyı konutlara, ofis gibi hizmet binalarına ve sanayi tesislerine aktaracak ısıtma ağlarının fırsatlarını araştıracak. Anlaşma şimdilik bir mutabakat zaptı. Yani iki şirket, bu ağların nasıl kurulabileceğini birlikte inceleyecek.

Ignis, enerji yönetimi ve veri merkezi çözümlerindeki deneyimini; Rebi ise bölgesel ısıtma ağlarını kurma ve işletme konusundaki uzmanlığını ortaya koyacak.