Evinizi 5 Dakikada Toplanmış Gibi Tertemiz Gösterecek 12 Gizli Saklama Alanı
Evinizi 5 Dakikada Toplanmış Gibi Tertemiz Gösterecek 12 Gizli Saklama Alanı
Ev dağılınca bir anda işler zıvanadan çıkıyor ve toplanamaz bir hal alıyor. Hele bir de misafirler yoldaysa işler daha da zorlaşıyor. Bu içerikte bahsettiğimiz yollar ile dağınıklığı hızlıca ortadan kaldırabilirsiniz!
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1. En büyük kurtarıcımız tabii ki baza altı!
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2. İki katlı evlerde merdiven altındaki dolaplar da iş görüyor!
3. Aniden bir kutuya dönüşen pufları da unutmayalım!
4. Kapı arkası askılarının yerini hiçbir şey dolduramaz!
5. Her an her yerde olabilen tekerlekli sepetler!
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6. Biraz da küçük alanların dermanı dolap düzenleyicilerden bahsedelim!
7. Dolabın yan kısımları da güzel bir saklama alanı!
8. Hasır sepetler de saklama işini estetik bir hale dönüştürüyor!
9. Yatak başına eklenecek raflı komodinler çok kullanışlı!
10. Mutfak dolabı için askı olduğunu biliyor muydunuz?
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