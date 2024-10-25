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Evinizi 5 Dakikada Toplanmış Gibi Tertemiz Gösterecek 12 Gizli Saklama Alanı

etiket Evinizi 5 Dakikada Toplanmış Gibi Tertemiz Gösterecek 12 Gizli Saklama Alanı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 12:01

Ev dağılınca bir anda işler zıvanadan çıkıyor ve toplanamaz bir hal alıyor. Hele bir de misafirler yoldaysa işler daha da zorlaşıyor. Bu içerikte bahsettiğimiz yollar ile dağınıklığı hızlıca ortadan kaldırabilirsiniz!

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1. En büyük kurtarıcımız tabii ki baza altı!

1. En büyük kurtarıcımız tabii ki baza altı!

Eğer yatağınızın altında bir saklama alanı varsa çok şanslısınız demektir. Çünkü acil durumlarda bu alana hızlıca etraftaki eşyaları tıkabilirsiniz. Normal zamanlarda da baza altını fazla kıyafetleri, yorganları veya kullanılmayan eşyaları koymak için kulanabilirsiniz.

2. İki katlı evlerde merdiven altındaki dolaplar da iş görüyor!

Eğer eviniz iki katlıysa yüksek ihtimalle merdivenlerin alt kısmında dolaplara ayrılmış bir alan vardır. Bu dolapları kullanılmayan eşyalarla doldurmak müthiş bir fikir. Böylece etraftaki eşya sayısı azalır, ev daha toplu görünür.

3. Aniden bir kutuya dönüşen pufları da unutmayalım!

Özellikle de oturma odasında kullanılan puflar eve çok daha modern, enerjik bir hava katıyor. Bu pufların bir diğer güzel yanı ise üstlerinin açılarak içine eşya koyulabilmesi. Dergi, kitap, hırka veya uzaktan kumanda… Ne koyacağınız tamamen size kalmış!

4. Kapı arkası askılarının yerini hiçbir şey dolduramaz!

4. Kapı arkası askılarının yerini hiçbir şey dolduramaz!

Tüm bu tüyolar elbette işinize çok yarayacaktır ancak bir klasik var ki onu kimse istese de geçemez: Kapı arkası askıları! Eğer küçük bir alana sahipseniz bu askılar işinizi fazlasıyla görecektir. Çantalar, ceketler, havlular veya asılabilecek ne varsa buraya asarak etraftaki dağınıklığı önleyebilirsiniz.

5. Her an her yerde olabilen tekerlekli sepetler!

5. Her an her yerde olabilen tekerlekli sepetler!

Bu sepetler özellikle de banyolarda kullanılmak için ideal. Eğer küçük bir banyonuz ve birçok bakım ürününüz varsa bu tekerlekli sepetler sizin tam da aradığınız şey olacak. Böylece banyoda herhangi bir dağınıklık olmayacak, evinize gelenler kendilerini otel tuvaletindeymiş gibi rahat hissedecek.

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6. Biraz da küçük alanların dermanı dolap düzenleyicilerden bahsedelim!

Küçük bir alanı iyi bir şekilde değerlendirmek gerçekten çok zor. Bunu yapabilmek için düzenleyiciye ihtiyacınız var. Dolap düzenleyiciyi doğru şekilde kullandığınız takdirde son dakika misafirleri sizi istese de geremez!

7. Dolabın yan kısımları da güzel bir saklama alanı!

Ütü masası, asılmamış tablolar veya süpürge gibi ince ama yer kaplayan şeyleri nereye koyacağınızı bilemiyorsanız bizim size güzel bir önerimiz var! Dolabın kenarında bulunan boşlukları bu amaçla kullanabilirsiniz. Ortada hiçbir şey kalmasın!

8. Hasır sepetler de saklama işini estetik bir hale dönüştürüyor!

8. Hasır sepetler de saklama işini estetik bir hale dönüştürüyor!

Hasır sepetlerin ne kadar şık göründüğü konusunda zaten hemfikirizdir. Bu sepetlere her türlü kablo, şarj aleti, kumanda gibi teknolojik aletleri koyabilirsiniz. Dağınıklık ortadan kalkar, aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir alan yaratmış olursunuz.

9. Yatak başına eklenecek raflı komodinler çok kullanışlı!

9. Yatak başına eklenecek raflı komodinler çok kullanışlı!

Bu raflara ne koyulabilir? Örneğin her gün uyandığınız gibi elinizi attığınız şeyleri buraya koyabilirsiniz. Bu tür toparlama alışkanlıkları kazanmak aslında misafirler için evinizin her zaman hazır olmasını sağlar.

10. Mutfak dolabı için askı olduğunu biliyor muydunuz?

10. Mutfak dolabı için askı olduğunu biliyor muydunuz?

Eğer küçük bir mutfak veya yetersiz mutfak dolaplarından şikayetçiyseniz çözüm bulmak bizim işimiz! Mutfak dolabının içi için üretilen askıları kullanarak kepçe, spatula, mutfak havlusu gibi ortada görünmesini istemediğiniz her şeyi içeride saklayabilirsiniz.

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11. Ayna şeklinde dolaplar da gizli olduğu kadar etkili saklama alanları!

Çok fazla takınız, ıvır zıvırınız varsa bu tarz dolaplar sizin içi büyük bir kurtarıcı olacaktır. Dolabın içi ne kadar karışık olursa olsun kapağını kapattığınız anda güzel bir ayna ile karşılaşmış oluyorsunuz.

12. Bir klasik ile bitirelim: Sandıklı sehpa!

12. Bir klasik ile bitirelim: Sandıklı sehpa!

İçeriğimizde yer alan maddelerden belki de hepimize en tanıdık gelecek olan sandıklı sehpadır. Büyüdüğümüz evlerde ailelerimizin de sık sık kullandığı orta sehpaların içi açılabilir olduğunda salondaki her türlü dağınıklık ortadan pratik bir şekilde kalkabiliyor.

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