Evdeki Hangi Oda Senin Enerjinle Uyumlu?

Senin evdeki sığınağın belli. Yatak odası! Dışarıda ne yaşanırsa yaşansın kapını kapattığında içeri giren o sessizlik senin için altın değerinde. Yatak odası senin gizli dünyan gibi. Belki çok fazla eşya yok ama her şey senin enerjine göre yerleşmiş. Düzen burada başka bir boyuta geçiyor. Çarşaflar temiz olmalı, yastıklar pofuduk ve kokusuz olmalı ve yerde bir şey kalmamalı. Bu senin kendine verdiğin değerin bir yansıması. Sadece uyumak için değil, biraz müzik açıp düşünmek, kitap okumak, bazen hiçbir şey yapmadan uzanmak için de var bu oda. Sen biraz kendine alan tanımayı bilen birisin. Bütün evin düzeni elbette önemli ama yatak odası, senin kendini en çok güvende ve dengede hissettiğin yer. Bu yüzden orası hep tertipli ve hep sakin.