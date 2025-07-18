Evdeki Hangi Oda Senin Enerjinle Uyumlu?
Ev dediğin sadece dört duvar değil... Biraz huzur, biraz karakter ve bolca da sen demek! Peki senin enerjin hangi odada daha çok hissediliyor? Düzen takıntın banyoda mı ortaya çıkıyor yoksa mutfağın o milimetrik hizası mı sana iyi geliyor?
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Öncelikle şunu soralım: Evde temizlik yaparken bunlardan hangisi seni tatmin ediyor?
4. Devam edelim! Evde kullandığın temizlik ürünlerini nasıl seçiyorsun?
5. Temizlik yaptıktan sonra biri gelip hemen bir şeyleri dağıttığında moralin bozuluyor mu?
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6. Senin için dekorasyonda bunlardan hangisi önemli?
7. Çamaşır yıkama alışkanlığını öğrenebilir miyiz?
8. Bu durumlardan seni en çok rahatsız edeni seç!
9. Bunlardan hangisi evinde hayatını kolaylaştırıyor diye sorsak?
10. Hiç eve temizlik için yardımcı çağırdın mı?
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11. Son sorudayız! Bu dört odadan hangisi sana daha ferah ve yaşanılası geliyor?
Mutfak!
Banyo!
Salon!
Yatak odası!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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