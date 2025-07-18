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Evdeki Hangi Oda Senin Enerjinle Uyumlu?

etiket Evdeki Hangi Oda Senin Enerjinle Uyumlu?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
18.07.2025 - 10:32

Ev dediğin sadece dört duvar değil... Biraz huzur, biraz karakter ve bolca da sen demek! Peki senin enerjin hangi odada daha çok hissediliyor? Düzen takıntın banyoda mı ortaya çıkıyor yoksa mutfağın o milimetrik hizası mı sana iyi geliyor?

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Öncelikle şunu soralım: Evde temizlik yaparken bunlardan hangisi seni tatmin ediyor?

3. Öncelikle şunu soralım: Evde temizlik yaparken bunlardan hangisi seni tatmin ediyor?

4. Devam edelim! Evde kullandığın temizlik ürünlerini nasıl seçiyorsun?

4. Devam edelim! Evde kullandığın temizlik ürünlerini nasıl seçiyorsun?

5. Temizlik yaptıktan sonra biri gelip hemen bir şeyleri dağıttığında moralin bozuluyor mu?

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6. Senin için dekorasyonda bunlardan hangisi önemli?

6. Senin için dekorasyonda bunlardan hangisi önemli?

7. Çamaşır yıkama alışkanlığını öğrenebilir miyiz?

8. Bu durumlardan seni en çok rahatsız edeni seç!

9. Bunlardan hangisi evinde hayatını kolaylaştırıyor diye sorsak?

9. Bunlardan hangisi evinde hayatını kolaylaştırıyor diye sorsak?

10. Hiç eve temizlik için yardımcı çağırdın mı?

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11. Son sorudayız! Bu dört odadan hangisi sana daha ferah ve yaşanılası geliyor?

Mutfak!

Mutfak!

Senin evdeki enerjin mutfağa ait. Ama öyle sadece yemek pişirilen bir yer değil burası senin için; aynı zamanda plan, pratiklik ve kontrol alanı. Mutfağında her şeyin bir yeri var. Tezgah üstünde tek bir tabak dursa gözün takılır, çöp kutusunun dolması seni gerer ve bulaşıklar yıkanmadan asla uyunmaz. İşlevsellik senin için estetikten bile önce geliyor ve her şeyin ötesinde sen mutfakta üretmeyi seviyorsun. Kahveni hazırlarken bile kendi alışkanlığına göre hazırlıyorsun. Mutfak senin merkez noktan çünkü orada hem evle hem de kendinle bağlantıya geçiyorsun. Tertemiz bir mutfak senin için huzurun diğer adı!

Banyo!

Banyo!

Senin enerji alanın banyoda kendini gösteriyor. Başkaları için geçilen bir yer olan banyo, senin için hem düzenin simgesi hem de arınmanın yeri. Lavabo üstünde sabun lekesi mi? Hemen silersin. Diş macunu kapağı açık mı kalmış? Gözün orada kalır. Hijyen senin için sadece temizlik değil, bir çeşit zihin rahatlatma şekli. Banyoda ışık yumuşak olacak, havlular aynı tonlardan seçilmiş olacak, yer paspası hep kuru kalacak... Bunlar detay gibi görünse de senin için günlük konforun temel taşları. Sen belki banyo rafına küçük organizer kutular almış birisin. Her şey elinin altında, düzgün ve ferah. Banyoda geçirdiğin birkaç dakika bile seni rahatlatıyor çünkü o alan senin kontrolün altında ve temiz. Bu bile gününü iyi geçirmene yetiyor bazen.

Salon!

Salon!

Senin enerjin salonun havasıyla örtüşüyor. Çünkü senin için ev, konforun tam karşılığı. Eşyaların rengi birbiriyle uyumlu mu, perdeler biraz açık mı kalmış, sehpanın üzeri boş mu dolu mu... Bunlar sende tatlı bir denge kuruyor. Aşırı düzen delisi değilsin ama dağınıklığa da tahammülün yok. Salon senin nefes alan yerin gibi. Orada dinleniyor, toparlanıyor, bazen de tüm evi gözden geçiriyorsun. Koltukta otururken 'şurada küçük bir temizlik yapayım' diye ayağa kalktığın çok olmuştur. Evin düzeni senin iç huzurunu direkt etkiliyor. Salonun senin alanın çünkü hem kendi enerjini koyabildiğin hem de başkalarına da gösterdiğin bir yer. Bitkiler, hafif bir oda kokusu, belki küçük dokunuşlarla kişiselleştirilmiş alanlar... Sade ama senin ruhunu taşıyan bir düzen var orada ve bu da sana iyi geliyor.

Yatak odası!

Yatak odası!

Senin evdeki sığınağın belli. Yatak odası! Dışarıda ne yaşanırsa yaşansın kapını kapattığında içeri giren o sessizlik senin için altın değerinde. Yatak odası senin gizli dünyan gibi. Belki çok fazla eşya yok ama her şey senin enerjine göre yerleşmiş. Düzen burada başka bir boyuta geçiyor. Çarşaflar temiz olmalı, yastıklar pofuduk ve kokusuz olmalı ve yerde bir şey kalmamalı. Bu senin kendine verdiğin değerin bir yansıması. Sadece uyumak için değil, biraz müzik açıp düşünmek, kitap okumak, bazen hiçbir şey yapmadan uzanmak için de var bu oda. Sen biraz kendine alan tanımayı bilen birisin. Bütün evin düzeni elbette önemli ama yatak odası, senin kendini en çok güvende ve dengede hissettiğin yer. Bu yüzden orası hep tertipli ve hep sakin.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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