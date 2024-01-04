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Ev Sahibi Olan Herkesi İlgilendiriyor: Kira Gelirinde Vergi İstisnası Limiti Belli Oldu

Ev Sahibi Olan Herkesi İlgilendiriyor: Kira Gelirinde Vergi İstisnası Limiti Belli Oldu

Kiracı kira
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.01.2024 - 17:25

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren gelir vergisi istisnası 2024 yılı için belli oldu. 

Gelir İdaresi Başkanlığı, mesken kira gelirlerinde gelir vergisi istisnasının 2024 yılı için 33 bin lira olduğunu açıkladı. 

Böylece evini kiraya vermiş kişiler bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri elde etmişse herhangi bir gelir vergisi ödemeyecek.

İşte detaylar… 

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Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren gelir vergisi istisnası 2024 yılı için belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına göre mesken kira gelirlerinde gelir vergisi istisnası 2024 yılı için 33 bin lira olarak belirlendi.

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren gelir vergisi istisnası 2024 yılı için belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına göre mesken kira gelirlerinde gelir vergisi istisnası 2024 yılı için 33 bin lira olarak belirlendi.

Böylece evini kiraya vermiş kişiler bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri elde etmişse herhangi bir gelir vergisi ödemeyecek.

Böylece evini kiraya vermiş kişiler bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri elde etmişse herhangi bir gelir vergisi ödemeyecek.

Bununla birlikte 33 bin liranın üstünde gelir elde etmişse 33 bin lira istisna sayılacak ve üstünde kalan rakam vergilendirilecek.

Bununla birlikte 33 bin liranın üstünde gelir elde etmişse 33 bin lira istisna sayılacak ve üstünde kalan rakam vergilendirilecek.

Kira geliri beyannamesi verirken konuta ilişkin yapılan tüm masrafları vergiden düşebilirsiniz. Faturalı olan tüm evrakları saklayıp ilerde istenmesi halinde beyan etmeniz yeterli olacaktır

Kira geliri beyannamesi verirken konuta ilişkin yapılan tüm masrafları vergiden düşebilirsiniz. Faturalı olan tüm evrakları saklayıp ilerde istenmesi halinde beyan etmeniz yeterli olacaktır

Hazır beyan sistemi nedir?

Hazır beyan sistemi nedir?

Hazır Beyan Sistemi, ücret, kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınıza ilişkin Gelir Vergisi Beyannamenizin önceden hazırlanarak onayınıza sunulduğu sistemdir. Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde edenler bu sistemden yararlanamamaktadır.

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