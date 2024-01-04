Ev Sahibi Olan Herkesi İlgilendiriyor: Kira Gelirinde Vergi İstisnası Limiti Belli Oldu

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren gelir vergisi istisnası 2024 yılı için belli oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı, mesken kira gelirlerinde gelir vergisi istisnasının 2024 yılı için 33 bin lira olduğunu açıkladı.

Böylece evini kiraya vermiş kişiler bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri elde etmişse herhangi bir gelir vergisi ödemeyecek.

İşte detaylar…