Ev Sahibi Olan Herkesi İlgilendiriyor: Kira Gelirinde Vergi İstisnası Limiti Belli Oldu
Ev Sahibi Olan Herkesi İlgilendiriyor: Kira Gelirinde Vergi İstisnası Limiti Belli Oldu
Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren gelir vergisi istisnası 2024 yılı için belli oldu.
Gelir İdaresi Başkanlığı, mesken kira gelirlerinde gelir vergisi istisnasının 2024 yılı için 33 bin lira olduğunu açıkladı.
Böylece evini kiraya vermiş kişiler bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri elde etmişse herhangi bir gelir vergisi ödemeyecek.
İşte detaylar…
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Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren gelir vergisi istisnası 2024 yılı için belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına göre mesken kira gelirlerinde gelir vergisi istisnası 2024 yılı için 33 bin lira olarak belirlendi.
Böylece evini kiraya vermiş kişiler bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri elde etmişse herhangi bir gelir vergisi ödemeyecek.
Bununla birlikte 33 bin liranın üstünde gelir elde etmişse 33 bin lira istisna sayılacak ve üstünde kalan rakam vergilendirilecek.
Kira geliri beyannamesi verirken konuta ilişkin yapılan tüm masrafları vergiden düşebilirsiniz. Faturalı olan tüm evrakları saklayıp ilerde istenmesi halinde beyan etmeniz yeterli olacaktır
Hazır beyan sistemi nedir?
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