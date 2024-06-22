Euro Tarihinden 10 Unutulmaz Maç
Euro Tarihinden 10 Unutulmaz Maç
Euro tarihine damga vurmuş ve futbolseverlerin hafızalarında derin izler bırakmış maçlar, turnuvanın heyecanını ve dramatik anlarını en iyi şekilde yansıtır. Euro heyecanı tam gaz devam ederken hafızalara kazınmış maçlara kısaca bir göz atalım.
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Fransa - Portekiz (Euro 2016 Finali) | 0 -1
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Hollanda - Sovyetler Birliği (Euro 1988 Finali) | 2 - 0
İspanya - İtalya (Euro 2012 Finali) | 4 - 0
Fransa - İtalya (Euro 2000 Finali) | 2 - 1
İngiltere - Almanya (Euro 1996 Yarı Finali) | 1 - 1 (Penaltılar: 5 - 6)
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