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Euro Tarihinden 10 Unutulmaz Maç

etiket Euro Tarihinden 10 Unutulmaz Maç

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 12:31

Euro tarihine damga vurmuş ve futbolseverlerin hafızalarında derin izler bırakmış maçlar, turnuvanın heyecanını ve dramatik anlarını en iyi şekilde yansıtır. Euro heyecanı tam gaz devam ederken hafızalara kazınmış maçlara kısaca bir göz atalım.

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Fransa - Portekiz (Euro 2016 Finali) | 0 -1

Hollanda - Sovyetler Birliği (Euro 1988 Finali) | 2 - 0

İspanya - İtalya (Euro 2012 Finali) | 4 - 0

Fransa - İtalya (Euro 2000 Finali) | 2 - 1

İngiltere - Almanya (Euro 1996 Yarı Finali) | 1 - 1 (Penaltılar: 5 - 6)

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Portekiz - İngiltere (Euro 2004 Çeyrek Finali) | 2 - 2 (Penaltılar: 6 - 5)

Almanya - Yunanistan (Euro 2012 Çeyrek Finali) | 4 - 2

Hırvatistan - Türkiye (Euro 2008 Çeyrek Finali) | 1 - 1 (Penaltılar: 1 - 3)

Danimarka - Hollanda (Euro 1992 Yarı Finali) | 2 - 2 (Penaltılar: 5 - 4)

Fransa - Batı Almanya (Euro 1984 Yarı Finali) | 3 - 2

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