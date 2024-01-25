Euphoria'nın Yıldızı Sydney Sweeney'in Başrolde Olduğu Psikolojik Korku Filmi Immaculate'tan İlk Afiş Geldi!
Euphoria'nın Yıldızı Sydney Sweeney'in Başrolde Olduğu Psikolojik Korku Filmi Immaculate'tan İlk Afiş Geldi!
Başrolünde Euphoria dizisinden tanıdığımız başarılı yıldız Sydney Sweeney'nin yer aldığı psikolojik korku türündeki 'Immaculate' filminin merakla beklenen ilk afişi yayınlandı!
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Amerikan sinemasının yeni bir soluğu olan psikolojik korku türündeki "Immaculate", yetenekli yönetmen Michael Mohan'ın usta ellerinde hayat buluyor.
Seyircilere korku duygusunu iliklerine kadar hissettirecek hikayenin kurgusu ise Andrew Lobel'in kaleminden çıkıyor.
Korku sinemasının sınırlarını zorlayacak olan Immaculate'tın başrolünde Euphoria dizisinden tanıdığımız Sydney Sweeney yer alıyor.
Sydney Sweeney'in yanı sıra filmin oyuncu kadrosunda Álvaro Morte, Benedetta Porcaroli, Dora Romano, Giorgio Colangeli ve Simona Tabasco gibi ünlü isimler de bulunuyor.
Immaculate, Cecilia adında dindar bir kadına İtalyan kırsalında bir manastırda rol teklif edilmesini ve kadının korkutucu sırlarını konu ediniyor.
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22 Mart 2024'te seyircisi ile buluşacak olan filmden ilk afiş geçtiğimiz saatlerde yayınlandı!
İşte Immaculate'tan ilk afiş 👇🏼 Siz filmi izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım!
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