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Estonya'dan Yunanistan'a Farklı Ülkelerde Para Nasıl Sayılıyor?

Estonya'dan Yunanistan'a Farklı Ülkelerde Para Nasıl Sayılıyor?

Vera
Vera - Onedio Üyesi
03.10.2026 - 21:47

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Para saymak herkesin elinde otomatikleşmiş bir alışkanlık gibi görünse de banknotları tutuş biçimi, parmakların hareketi ve sayma hızı ülkeden ülkeye belirgin biçimde değişebiliyor. Kimi kişi destesini avucunda dengeleyip tek tek çekerken kimi tüm banknotları yelpaze gibi açıp parmak uçlarıyla ilerliyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Estonya, Litvanya, Çekya gibi ülkelerden insanlar aynı banknotları kendi alışkanlıklarıyla saydı. Her birinin farklı alışkanlıkları ve el hareketleri dikkat çekti.

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Vera
Vera
Onedio Üyesi
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