'Eski Köye Yeni Adet mi Getirdiniz?' Dedirtecek Tuhaf Kitap Yasaklanma Sebepleri
'Eski Köye Yeni Adet mi Getirdiniz?' Dedirtecek Tuhaf Kitap Yasaklanma Sebepleri
Kaynak: https://www.ranker.com/list/ridiculou...
Hiç çocukken bayılarak okuduğunuz kitapların belirli dönemlerde yasaklanmış olabileceği aklınıza geldi mi? Gelin o kitaplar nelermiş bakalım!
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1. Charlotte'nin Sevgi Ağı Kansas'ta yasaklanmıştı çünkü konuşan hayvanlar olmasının günah olduğunu düşündüler.
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2. Alice Harikalar Diyarında da konuşan hayvanlar nedeniyle Çin'de yasaklandı.
3. İlk bakışta, bir kasırga tarafından Oz'a götürülen bir çiftlik kızını anlatan hikayenin pek itiraz edilecek bir materyal içermediği düşünülebilir.
4. Winnie-the-Pooh, Xi Jinping ile alay ettiği gerekçesiyle Çin'de yasaklandı.
5. Dev Şeftali Wisconsin'de örümceğin dudaklarını yalaması fazla cinsel bulunduğu için yasaklandı.
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6. Küçük kırmızı başlıklı kız sepetinde şarap şişesi taşıdığı için Kaliforniya'daki bir okulda yasaklandı.
7. The American Heritage sözlüğü, bazı okullarda ve kütüphanelerde cinsel içerikli kelimeler ve argo ifadeler içermesi nedeniyle yasaklandı.
8. Tarzan düşünülenin aksine sahip olduğu vahşi yaşam biçiminden dolayı yasaklanmadı.
9. Where the Wild Things Are, çocukların duygusal dünyasını karanlık ve karmaşık bir şekilde tasvir ettiği için bazı ebeveynler ve öğretmenler tarafından sakıncalı bulundu.
10. Harriet the Spy, Louise Fitzhugh tarafından yazılan ve 1964 yılında yayımlanan bir çocuk kitabıydı.
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11. Business Insider'a göre, ebeveynler Captain Underpants kitaplarındaki saldırgan dil, kısmi çıplaklık ve şiddet öğelerinden oldukça rahatsızlardı ve kitap bu yüzden bazı yerlerde yasaklandı.
12. Harry Potter büyü, sihir ve okült konuların teşvik edilmesi, Hristiyan değerlerine aykırı olduğu düşüncesi ve çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği endişeleriyle yasaklandı.
13. 1984 kitabının karamsar ve distopik teması, şiddet ve cinsel içerikler barındırması bazı ebeveynleri oldukça rahatsız etti. Bu yüzden belirli dönemlerde ve yerlerde, okullarda ve kütüphanelerde yasaklandı.
14. Fahrenheit 451 kitabında geçen bazı temalar ve dil, rahatsız edici bulundu.
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