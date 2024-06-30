'Eski Köye Yeni Adet mi Getirdiniz?' Dedirtecek Tuhaf Kitap Yasaklanma Sebepleri

Ancak Chicago'nun halk kütüphaneleri için, kadınları güçlü liderlik rollerinde göstermesi nedeniyle bu kitap tehlikeli bir 'dinsizlik etkisi' yaratıyordu.1950'ler ve 60'larda Florida'da bir öğretmen, kitabın genç okuyucular üzerinde zararlı bir etkisi olduğunu söyledi. Mücadeleler 1980'lere kadar devam etti ve bir grup Hristiyan tarafından düzenlenen bir protesto, hikayede 'iyi' cadıların tasvir edilmesini kınadı.