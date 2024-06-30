Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
'Eski Köye Yeni Adet mi Getirdiniz?' Dedirtecek Tuhaf Kitap Yasaklanma Sebepleri

'Eski Köye Yeni Adet mi Getirdiniz?' Dedirtecek Tuhaf Kitap Yasaklanma Sebepleri

Duru
Duru - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 20:01

Hiç çocukken bayılarak okuduğunuz kitapların belirli dönemlerde yasaklanmış olabileceği aklınıza geldi mi? Gelin o kitaplar nelermiş bakalım!

Kaynak: https://www.ranker.com/list/ridiculou...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Charlotte'nin Sevgi Ağı Kansas'ta yasaklanmıştı çünkü konuşan hayvanlar olmasının günah olduğunu düşündüler.

1. Charlotte'nin Sevgi Ağı Kansas'ta yasaklanmıştı çünkü konuşan hayvanlar olmasının günah olduğunu düşündüler.

Bildiğiniz gibi konuşan hayvanlar, Winnie-the-Pooh'dan Charlotte'un Sevgi Ağı'na kadar birçok çocuk kitabında tekrar eden bir motif. Charlotte'un Sevgi Ağı, konuşan bir domuzun hayatının konuşan bir örümcek tarafından kurtarıldığı dokunaklı bir hikaye. 2006 yılında Kansas'taki bir ebeveyn grubu, hayvanların konuşmasını içerdiği için kitabın yasaklanmasını istediler.

2. Alice Harikalar Diyarında da konuşan hayvanlar nedeniyle Çin'de yasaklandı.

2. Alice Harikalar Diyarında da konuşan hayvanlar nedeniyle Çin'de yasaklandı.

Popülaritesi ve etkisi nedeniyle hikaye çeşitli eleştirilerle ve yasaklama girişimleriyle karşılaştı. Bu eleştirilerin çoğu, bazı karakterlerin kötü alışkanlıklara yönelimlerinden kaynaklanmış olsa da, bazı yasaklamalar  konuşan hayvanlar için geldi. Bunlardan en dikkat çekici olanı 1931'de Çin'in Hunan eyaletinde romanın yasaklanmasıydı. Eyalet valisi, “Hayvanlar insan dili kullanmamalı. Hayvanlar ve insanlar aynı seviyede gösterilmemelidir, bu felaket olur” şeklinde açıklama yapmıştır.

3. İlk bakışta, bir kasırga tarafından Oz'a götürülen bir çiftlik kızını anlatan hikayenin pek itiraz edilecek bir materyal içermediği düşünülebilir.

3. İlk bakışta, bir kasırga tarafından Oz'a götürülen bir çiftlik kızını anlatan hikayenin pek itiraz edilecek bir materyal içermediği düşünülebilir.

Ancak Chicago'nun halk kütüphaneleri için, kadınları güçlü liderlik rollerinde göstermesi nedeniyle bu kitap tehlikeli bir 'dinsizlik etkisi' yaratıyordu.1950'ler ve 60'larda Florida'da bir öğretmen, kitabın genç okuyucular üzerinde zararlı bir etkisi olduğunu söyledi. Mücadeleler 1980'lere kadar devam etti ve bir grup Hristiyan tarafından düzenlenen bir protesto, hikayede 'iyi' cadıların tasvir edilmesini kınadı.

4. Winnie-the-Pooh, Xi Jinping ile alay ettiği gerekçesiyle Çin'de yasaklandı.

4. Winnie-the-Pooh, Xi Jinping ile alay ettiği gerekçesiyle Çin'de yasaklandı.

Bu yasağın nedeni, Çin'de ve dünya genelinde birçok kişinin tombul ayı ile Çin'in siyasi lideri Xi Jinping arasında yaptığı olumsuz karşılaştırmalardan kaynaklanıyor. Uzmanlara göre, Çin hükümeti bu tür karşılaştırmaları 'başkanlık makamının ve Xi'nin kendisinin onurunu zayıflatmaya yönelik ciddi bir çaba' olarak görüyor.

5. Dev Şeftali Wisconsin'de örümceğin dudaklarını yalaması fazla cinsel bulunduğu için yasaklandı.

5. Dev Şeftali Wisconsin'de örümceğin dudaklarını yalaması fazla cinsel bulunduğu için yasaklandı.

İngiliz yazar Roald Dahl'ın Charlie'nin Çikolata Fabrikası'ndan Matilda'ya kadar eserleri birçok çocuk edebiyatının bir parçası haline geldi. Kitaplarının sıklıkla karanlık tematik materyallerle ilgilenmesi göz önüne alındığında, eleştirilerle ve yasaklama girişimleriyle karşılaşmaları şaşırtıcı değil. Özellikle bu kitaptaki örümcek, Wisconsin'deki küçük bir kasabanın tepkisini çekmiştir. 1986'da, kasaba sakinleri, Dahl'ın örümceğin dudaklarını yalamasını betimleme biçiminden rahatsız olmuş ve bu sahnenin cinsel bir anlam taşıdığı ve çocuklar için uygun olmadığı gerekçesiyle kitabı onaylamamıştır.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Küçük kırmızı başlıklı kız sepetinde şarap şişesi taşıdığı için Kaliforniya'daki bir okulda yasaklandı.

6. Küçük kırmızı başlıklı kız sepetinde şarap şişesi taşıdığı için Kaliforniya'daki bir okulda yasaklandı.

Okulun kurulu başkanı Linda Price 'Kitap önerilen serinin bir parçası olarak dahil edilmedi çünkü verdiği mesaj tutarsızdı. Şarap içmenin insanı daha iyi hissettirdiğini söylüyor.' dedi.

7. The American Heritage sözlüğü, bazı okullarda ve kütüphanelerde cinsel içerikli kelimeler ve argo ifadeler içermesi nedeniyle yasaklandı.

7. The American Heritage sözlüğü, bazı okullarda ve kütüphanelerde cinsel içerikli kelimeler ve argo ifadeler içermesi nedeniyle yasaklandı.

1970'lerde, özellikle muhafazakar gruplar ve ebeveynler, çocukların bu tür içeriklere erişimini engellemek amacıyla sözlüğün kullanımını sınırlamaya çalıştı.

8. Tarzan düşünülenin aksine sahip olduğu vahşi yaşam biçiminden dolayı yasaklanmadı.

8. Tarzan düşünülenin aksine sahip olduğu vahşi yaşam biçiminden dolayı yasaklanmadı.

Jane ve Tarzan'ın ormanda birlikte yaşamaya başlamadan önce evlendiğine dair bir kanıt olmadığı için yasaklandı.

9. Where the Wild Things Are, çocukların duygusal dünyasını karanlık ve karmaşık bir şekilde tasvir ettiği için bazı ebeveynler ve öğretmenler tarafından sakıncalı bulundu.

9. Where the Wild Things Are, çocukların duygusal dünyasını karanlık ve karmaşık bir şekilde tasvir ettiği için bazı ebeveynler ve öğretmenler tarafından sakıncalı bulundu.

Ayrıca, kitabın başkahramanı Max'in otoriteye karşı gelmesi ve disiplin eksikliği bazı ebeveynler için endişe kaynağı oldu.

10. Harriet the Spy, Louise Fitzhugh tarafından yazılan ve 1964 yılında yayımlanan bir çocuk kitabıydı.

10. Harriet the Spy, Louise Fitzhugh tarafından yazılan ve 1964 yılında yayımlanan bir çocuk kitabıydı.

Kitap bazı okullarda ve kütüphanelerde Harriet'in diğer çocukları casusluk yaparak gözlemlemesi ve günlüğüne sert yorumlar yazması nedeniyle yasaklandı. Eleştirmenler kitabın çocuklara kötü örnek teşkil ettiğini ve saygısız davranışlara teşvik ettiğini düşündüler

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Business Insider'a göre, ebeveynler Captain Underpants kitaplarındaki saldırgan dil, kısmi çıplaklık ve şiddet öğelerinden oldukça rahatsızlardı ve kitap bu yüzden bazı yerlerde yasaklandı.

11. Business Insider'a göre, ebeveynler Captain Underpants kitaplarındaki saldırgan dil, kısmi çıplaklık ve şiddet öğelerinden oldukça rahatsızlardı ve kitap bu yüzden bazı yerlerde yasaklandı.

12. Harry Potter büyü, sihir ve okült konuların teşvik edilmesi, Hristiyan değerlerine aykırı olduğu düşüncesi ve çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği endişeleriyle yasaklandı.

12. Harry Potter büyü, sihir ve okült konuların teşvik edilmesi, Hristiyan değerlerine aykırı olduğu düşüncesi ve çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği endişeleriyle yasaklandı.

Ayrıca, bazı ebeveynler ve dini gruplar, kitapların şiddet içeriği ve otoriteye karşı isyan temaları nedeniyle de endişelerini dile getirdiler.

13. 1984 kitabının karamsar ve distopik teması, şiddet ve cinsel içerikler barındırması bazı ebeveynleri oldukça rahatsız etti. Bu yüzden belirli dönemlerde ve yerlerde, okullarda ve kütüphanelerde yasaklandı.

13. 1984 kitabının karamsar ve distopik teması, şiddet ve cinsel içerikler barındırması bazı ebeveynleri oldukça rahatsız etti. Bu yüzden belirli dönemlerde ve yerlerde, okullarda ve kütüphanelerde yasaklandı.

Ayrıca, politik ve ideolojik olarak tartışmalı konulara değinmesi nedeniyle bazı ülkeler tarafından da sansürlendi.

14. Fahrenheit 451 kitabında geçen bazı temalar ve dil, rahatsız edici bulundu.

14. Fahrenheit 451 kitabında geçen bazı temalar ve dil, rahatsız edici bulundu.

Kitap, sansür, baskı ve özgür düşüncenin yok edilmesi gibi ağır konuları ele alıyordu ve bu bazı ebeveynler tarafından çocuklar için uygun görülmedi. Ayrıca, kitabın içeriğinde yer alan küfürler ve tartışmalı konular bazı okullarda ve kütüphanelerde yasaklanmasına neden oldu.

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın