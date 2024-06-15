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Erkekler Dikkat! Testesteron Seviyelerinizi Düşüren 12 Madde

Erkekler Dikkat! Testesteron Seviyelerinizi Düşüren 12 Madde

Aden
Aden - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 08:01

Bugünkü içeriğimizde testesteron seviyelerini düşüren 12 maddeye bakıyor olacağız. Bu maddelere dikkat ederek siz de sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Uykusuzluk gerçek anlamda testestoran sevileriniz için ölümcül olabilir."

1. "Uykusuzluk gerçek anlamda testestoran sevileriniz için ölümcül olabilir."

2. "Sürekli yüksek stres seviyeleri yaşamak."

2. "Sürekli yüksek stres seviyeleri yaşamak."

3. "Aşırı kilolu olmak."

3. "Aşırı kilolu olmak."

'Obezseniz çok daha kötü.'

4. "Çok hareket etmediğiniz bir yaşam stiline sahip olmak."

5. "Düzenli alkol ürünleri tüketmek..."

5. "Düzenli alkol ürünleri tüketmek..."
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6. "İlginç bir şekilde uzun süre testesteron destekçisi ürünler kullanmak da testesteron salgılama seviyelerinizi düşürebilir ve sonunda bu ilaçları bıraktığınızda büyük sorunlar yaşayabilirsiniz."

6. "İlginç bir şekilde uzun süre testesteron destekçisi ürünler kullanmak da testesteron salgılama seviyelerinizi düşürebilir ve sonunda bu ilaçları bıraktığınızda büyük sorunlar yaşayabilirsiniz."

7. "Protein içermeyen yetersiz bir beslenme düzenine sahip olmak da testesteron seviyelerinizi düşürüyor tabii."

8. "Çocuk sahibi olmak!"

8. "Çocuk sahibi olmak!"

'Bir babanın testesteron seviyeleri yüzde 33'ü azalabilir.'

9. "Doğal olarak yaşlanmak testesteron seviyenizi düşüren en büyük etkenlerden bir tanesi."

9. "Doğal olarak yaşlanmak testesteron seviyenizi düşüren en büyük etkenlerden bir tanesi."

10. "Antidepresyon haplarının da benzer etkileri vardır ve testesteron seviyelerinizi düşürür."

10. "Antidepresyon haplarının da benzer etkileri vardır ve testesteron seviyelerinizi düşürür."
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11. "Güneş ışığı olmayan bir yaşam sürdürmek."

11. "Güneş ışığı olmayan bir yaşam sürdürmek."

12. "Tip 2 diyabet hastalığı."

12. "Tip 2 diyabet hastalığı."

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