Erkekler Dikkat! Testesteron Seviyelerinizi Düşüren 12 Madde
Erkekler Dikkat! Testesteron Seviyelerinizi Düşüren 12 Madde
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde testesteron seviyelerini düşüren 12 maddeye bakıyor olacağız. Bu maddelere dikkat ederek siz de sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "Uykusuzluk gerçek anlamda testestoran sevileriniz için ölümcül olabilir."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Sürekli yüksek stres seviyeleri yaşamak."
3. "Aşırı kilolu olmak."
4. "Çok hareket etmediğiniz bir yaşam stiline sahip olmak."
5. "Düzenli alkol ürünleri tüketmek..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "İlginç bir şekilde uzun süre testesteron destekçisi ürünler kullanmak da testesteron salgılama seviyelerinizi düşürebilir ve sonunda bu ilaçları bıraktığınızda büyük sorunlar yaşayabilirsiniz."
7. "Protein içermeyen yetersiz bir beslenme düzenine sahip olmak da testesteron seviyelerinizi düşürüyor tabii."
8. "Çocuk sahibi olmak!"
9. "Doğal olarak yaşlanmak testesteron seviyenizi düşüren en büyük etkenlerden bir tanesi."
10. "Antidepresyon haplarının da benzer etkileri vardır ve testesteron seviyelerinizi düşürür."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. "Güneş ışığı olmayan bir yaşam sürdürmek."
12. "Tip 2 diyabet hastalığı."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın