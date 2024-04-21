Erkek Odalarını Araştıran Programın Bir Bölümündeki Detaylar Sizi Hayattan Tiksindirecek
Erkek Odalarını Araştıran Programın Bir Bölümündeki Detaylar Sizi Hayattan Tiksindirecek
Erkeklerin kişisel bakımlarına pek de dikkat etmediği aşikar. Aynı durum yaşadıkları ortamlar için de geçerli genellikle.
TikTok'ta erkek odalarını keşfeden bir programın bölümlerindeki detaylar sizi şoke edebilir!
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Ülke olarak Kadir Ezildi'nin temizlik aşkını takdir etsek de maalesef bu durum erkekler için geçerli değil.
"Boy Room" (Erkek Odası) adlı yeni bir TikTok programı da erkek odalarını "keşfetme" üzerine kurulu.
32 yaşında New York'da yaşayan Jerome'nin odasından göreceğiniz detaylar sizi hayattan soğutabilir.
Nevresim takımlarını abartılı bulan Jerome'nin yatağı içler acısı. Bir de hiçbir yere bağlı olmayan televizyon var ki sormayın.
Dolabın dolaplıktan çıktığı, çamaşırların saklama kutusunda depolandığı bu odada bir de kedi yaşamaya çalışıyormuş.
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