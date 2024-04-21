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Erkek Odalarını Araştıran Programın Bir Bölümündeki Detaylar Sizi Hayattan Tiksindirecek

Erkek Odalarını Araştıran Programın Bir Bölümündeki Detaylar Sizi Hayattan Tiksindirecek

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
21.04.2024 - 11:11

Erkeklerin kişisel bakımlarına pek de dikkat etmediği aşikar. Aynı durum yaşadıkları ortamlar için de geçerli genellikle. 

TikTok'ta erkek odalarını keşfeden bir programın bölümlerindeki detaylar sizi şoke edebilir!

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Ülke olarak Kadir Ezildi'nin temizlik aşkını takdir etsek de maalesef bu durum erkekler için geçerli değil.

Ülke olarak Kadir Ezildi'nin temizlik aşkını takdir etsek de maalesef bu durum erkekler için geçerli değil.

Her ne kadar temizlik, kişisel bakım bir cinsiyet meselesi olmasa da genel olarak erkeklerin bu konularda biraz geride kaldığını söylemek yanlış olmaz. Gerek kişisel bakım gerek kendi yaşadıkları ortamları temizleme konusunda erkekler genelde sınıfta kalıyor.

"Boy Room" (Erkek Odası) adlı yeni bir TikTok programı da erkek odalarını "keşfetme" üzerine kurulu.

"Boy Room" (Erkek Odası) adlı yeni bir TikTok programı da erkek odalarını "keşfetme" üzerine kurulu.

Tabii her bölümde ortaya oldukça ilginç detaylar çıkıyor.

32 yaşında New York'da yaşayan Jerome'nin odasından göreceğiniz detaylar sizi hayattan soğutabilir.

32 yaşında New York'da yaşayan Jerome'nin odasından göreceğiniz detaylar sizi hayattan soğutabilir.

Jerome arabaları sevdiği için bir direksiyonu odasına asmaya karar vermiş.

Penceresini ise boş bir dolap olarak kullanıyor gördüğümüz üzere.

Nevresim takımlarını abartılı bulan Jerome'nin yatağı içler acısı. Bir de hiçbir yere bağlı olmayan televizyon var ki sormayın.

Nevresim takımlarını abartılı bulan Jerome'nin yatağı içler acısı. Bir de hiçbir yere bağlı olmayan televizyon var ki sormayın.

Odayının her detayı mı falsolu olur!

Dolabın dolaplıktan çıktığı, çamaşırların saklama kutusunda depolandığı bu odada bir de kedi yaşamaya çalışıyormuş.

Dolabın dolaplıktan çıktığı, çamaşırların saklama kutusunda depolandığı bu odada bir de kedi yaşamaya çalışıyormuş.
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