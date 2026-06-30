Ergenlik Kimin Hikayesi? Adı Konmamış Bir Ebeveynlik Hali

Yansıtılmış ergenlik; çocuğun yaşadığı gelişimsel dönüşümün ebeveynin psikolojik, duygusal ve kimlik gelişiminde oluşturduğu ikinci dalgadır. Çünkü ergenlik yalnızca çocuğu değiştirmez; yıllardır kendini 'anne' ya da 'baba' kimliği üzerinden tanımlayan yetişkini de dönüştürmeye başlar.

Bir olgunun adının olması, yalnızca onu tanımlamaz; üzerine düşünmeyi, konuşmayı ve onun tartışılabilir olmasını mümkün kılar. Belki de bugün ebeveynlerin bu konudaki yalnızlığının sebebi, yaşadıkları dönüşümün henüz ortak bir dile sahip olmamasıdır.

Herkes ebeveynden her koşulda olgun, sakin ve kapsayıcı olmasını bekler. Oysa o da kendi evinde ilk kez karşılaştığı bir sürecin acemisidir. Ne zaman geri çekileceğini, ne zaman sınır koyacağını, ne zaman sessiz kalacağını yeniden öğrenmek zorundadır. Bu nedenle yaşadığı şey yalnızca çocuk yetiştirme deneyimi değil; aynı zamanda kendi kimliğini yeniden inşa etme sürecidir.

Günümüzde evlilik ve ebeveynlik yaşının belirgin şekilde ilerlemesi, bireysel yaşam takvimi ile çocukların büyüme takvimi arasında tuhaf bir çakışma yaratıyor. Çocuk evde ilk gençlik dönemini yaşarken, anne-baba da kronolojik olarak hayat ortası sorgulamalarıyla (midlife) ve kendi biyolojik dönüşümleriyle yüzleşiyor. Aynı evde iki farklı gelişim dönemi aynı anda yaşanıyor. Biri yetişkin olmaya çalışırken, diğeri yıllardır yetişkin olmanın anlamını yeniden sorguluyor.

Kuşak Hafızası ve Yeni Dünyanın Aidiyeti

Her ebeveyn kendisi de bu yollardan geçmiş olsa da bugün kuşaklar arasındaki fark, yalnızca yaş farkı değil; dünyanın değişme hızıdır. Geçmişle kurulan kıyaslar, bugünün ergenini anlamanın önündeki en büyük bariyerlerden birine dönüşüyor.

Bugün ergen çocuğa sahip anne-babaları anlayabilmek için, yetiştirildikleri dönemin sosyolojik kodlarına bakmak gerekiyor. Onlar; olmayanı bırakmayı bilmeyen ya da bunu bir tercih olarak görmeyen, her şeyi oldurana kadar mücadele etmeyi başarı sayan o yıpratıcı ısrarın içinden gelirken, aynı zamanda fedakârlığı, paylaşmayı ve bir arada olmayı en temel aidiyet mekanizması kabul eden bir kültürle büyüdüler. Kendi ailenizi bırakın, pazara giderken komşunun kapısının mutlaka çalındığı, bir ihtiyaç varsa paylaşıldığı bir zamandı o. Bunların hepsi, insanın temel gereksinimi olan bağ kurma ve ait hissetme arzusundandı. Çünkü o dönemin sorumlulukları bireyselliği aşan, başkaları için elinden gelenin fazlasını yapmayı aile olmanın vazgeçilmez bir parçası gören bir anlayışa dayanıyordu.

Bugüne geldiğimizde ise çocukları kendi çocukluğumuzun koşullarıyla kıyaslayıp aynı beklentileri sürdürmek büyük bir haksızlık. Çünkü onlar bugüne doğdular. Yaşadıkları bu hızlı ve değişken dünyada aidiyetin tanımı onlar için bambaşka. Zamanın aklı arkadaşlıkları, aile içi iletişim dinamiklerini ve sosyal ilişkileri hızla dönüştürüyor. Ebeveynlerin geçmişe duyduğu özlem, mevcut dijital dünyaya doğan nesil tarafından çoğu zaman yalnızca bir 'dram' olarak okunuyor. Bu beklentilere karşılık veremediklerinde ise çocuklar kendilerini eksik, yetersiz ve onaylanmayan bireyler olarak hissetmeye başlıyor.

Oysa her dönemin dengesi kendi içinde kuruluyor. Biz ne kadar dirensek de günün sonunda hayatın yeni ritmine uyum sağlamak zorunda kalıyoruz. Fakat bu uyum sürecinde ebeveynin yaşadığı içsel kırılma, pedagojik yönlendirmelerin arasında neredeyse tamamen görünmez kalıyor.