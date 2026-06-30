Ergenlik Kimin Hikayesi? Adı Konmamış Bir Ebeveynlik Hali

Yetişkin öğrenmesi ilkeleri bize önemli bir şey söyler: İnsan, deneyimlerinin toplamıdır. Yeni bir öğrenme sürecine girdiğinde yalnızca yeni bilgiler edinmez; çoğu zaman yıllardır doğru kabul ettiği bazı düşünce ve davranış biçimlerini de yeniden gözden geçirmek zorunda kalır. Bu nedenle bir ergen yetiştirmek, yetişkin için yaşamındaki en radikal unlearning (ezber bozma) süreçlerinden biridir.
Aslında ebeveynler o anın ve günün şartlarına göre doğru bildiklerinin en iyisini yapmaya çalışırlar. Ancak hızla değişen bu dünyada gösterilen çaba, çocuk için hiçbir zaman mutlak doğru olarak kalmayacaktır. Aile kendi zamanının doğrularıyla hareket eder; çocuk ise zamanın içinde dönüşerek yaşamına devam eder. Çatışma çoğu zaman iki farklı zamanın aynı evde buluşmasından doğar.
Fizikte 'iki cisim problemi' olarak bilinen temel bir model vardır. Newton mekaniğinde iki kütle, birbirlerinden bağımsız hareket etmez. Birinin konumu, hızı ya da yönü değiştiğinde diğerinin hareketi de aynı anda yeniden şekillenir. Çünkü sistemi belirleyen şey tek tek cisimler değil, aralarındaki karşılıklı etkileşimdir. Aslında hiçbirinin hareketi tek başına okunamaz; her biri diğerinin varlığıyla anlam kazanır. Bizler toplumsal olarak evdeki o karşılıklı yörüngeyi uzun süre sadece bu iki kütle üzerinden okuyoruz; bir tarafta çocuk, diğer tarafta ebeveyn. Fakat bu durağan ilişkiye yetişkinin kendi geçmişi, ertelenmiş kırgınlıkları ve içsel yüzleşmeleri de dahil olduğunda, süreç fizikçilerin meşhur, tahmini ve öngörüsü mümkün olmayan 'üç cisim problemi' ne dönüşüyor. Sisteme giren o üçüncü ve görünmez kütle, evdeki tüm hareketlerin aynı anda açıklanabilmesini imkânsız kılıyor, ergenlik tam olarak çözülmesi zor bir problem haline geliyor.
Çoğu zaman değişenin yalnızca çocuk olduğunu düşünürüz. Oysa çocuk kimliğini yeniden kurmaya çalışırken, ebeveyn de yıllardır üzerine inşa ettiği anne-babalık rolünü yeniden tanımlamak zorunda kalır. Ergenin değişimi, ebeveynin eski yörüngesinde kalmasını neredeyse imkânsız hâle getirir. Evde yaşanan dönüşüm tek taraflı değildir; birbirini sürekli etkileyen iki yaşamın, iki gelişim sürecinin ve iki kimliğin aynı anda yeni bir denge kurma çabasıdır. Bu nedenle ebeveynin en büyük yanılgısı, eski doğruların değişmeyen gerçekler olduğunu düşünmesidir. Oysa değişen bir sistemde aynı kuvveti uygulamak, çoğu zaman aynı sonucu doğurmaz. Hayatın farklı dönemleri, ilişkilerin de farklı biçimlerde öğrenilmesini gerektirir.
Belirli bir yaştan sonra hayatın insana dayattığı bazı zamanlar vardır. Ergen varlığını ve bireyselliğini ispat etmeye çalışırken, ebeveyn de yıllardır inandığı doğruların hâlâ işe yaradığını göstermek ister. Bir süre sonra anlaşılır ki, olaylara göre makul olabilmek çoğu zaman kişilerin karakterinden çok, zamanın ruhuyla ilgilidir. Doğruları değişmeyen gerçekler sanıp aynı etki mekanizmasını sürekli harekete geçirmek ise çoğu zaman sadece direnmek ve diretmektir.
İşte bu direnç alanında ebeveyn de içeride büyük bir zihinsel dönüşüm yaşar fakat dışarıya karşı her şeyi çözmüş bir yetişkin gibi görünmek zorunda bırakılır. Çok da adil olmayan bu beklenti, onu fark edilmeden yalnızlaştırır. Eğer evdeki iletişimi gerçekten güçlendirmek istiyorsak, önce bu dönüşümün iki taraflı olduğunu kabul etmeliyiz. Ergenin bir adı varsa, bu sürecin ebeveyndeki karşılığının da bir adı olmalı. Çünkü kriz anlarında karşımızda duran yetişkinin öfkelenmesinin belki de en önemli sebebi ilk kez geçtiği bu yolda acemilik çekiyor olmasıdır. Belki de en çok ihtiyaç duyduğu duygu durumu kusursuz görünmek değil, yaşadığı dönüşümün de en az çocuğunki kadar gerçek olduğunun görülmesi.
Fizikte bazı sistemler, denge bozulduğu için değil, yeni bir denge kurulabilsin diye hareket eder. Ergenlik de aile için tam olarak böyle bir dönemdir. Asıl mesele dengenin bozulması değil, eski dengenin artık kimseyi taşıyamıyor olmasıdır.
Evde yaşanan bu dönüşüm, yalnızca ergenin değil; ona eşlik etmeye çalışan yetişkinin de görünmeyen büyüme hikâyesidir. Aynı evin içinde, bir yetişkinin de yıllar sonra kendi gençliğiyle yeniden karşılaşmasının hikâyesi. Çocuk büyürken yalnızca onun kimliği değişmez, ebeveyn de sessizce yeniden şekillenir.
Ve belki de bugüne kadar adını koyamadığımız bu yolculuk, tam da bu yüzden konuşulmayı hak ediyor.