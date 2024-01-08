Ender Saraç'a 'Çocuğa Cinsel İstismar' Davası! 22,5 Yıl Hapis İstemiyle Yargılanacak
Dr. Ender Saraç hakkında 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddialarına yönelik 'Çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla dava açıldı. Saraç hakkında 12 yıldan 22,5 yıla kadar hapis isteniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, mağdur çocuk M.S'nin 5 Aralık 2023 günü öğrenim gördüğü okuldaki öğretmenlerine, babasından cinsel istismar gördüğüne dair beyanda bulunduğu, öğretmenlerinin ve okul idaresinin tutmuş olduğu tutanakların polise bildirildiği ve savcılıkça soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Mağdur çocuğun 7 Aralık 2023 günü Çocuk İzlem Merkezinde (ÇİM) ilk verdiği ifadesinde, annesi ve babasının ayrı olması sebebiyle babası ile aynı apartmanda fakat farklı dairelerde yaşadıklarını, sık sık bir araya geldiklerini, babasının kendisine, annesine ve kardeşine kötü davrandığını, kendilerine psikolojik şiddette bulunduğunu, 6 - 7 yaşlarından itibaren babasının kendisine dokunmalarının olduğunu iddia ettiğine yer verildi. İddianamede, mağdurun kardeşi T.B.S'nin de mağdurun ifadelerini kısmen doğruladığı da iddianamede yer aldı.
Ancak mağdur çocuk, 13 Aralık 2023'te ÇİM'de ek ifade vererek bu kez babasının annesine ve kendilerine kötü davrandığı için babasına ders vermek amacıyla cinsel istismara maruz kaldığını söylediğini, istismara maruz kalmadığını, şikayetçi olmadığını söylediği de iddianamede yer aldı.
Anne Benan Saraç da emniyetteki ilk ifadesinde, şüphelinin oğluna herhangi bir cinsel davranışına şahit olmadığını, şüphelinin bazı davranışlarından şüphelendiğini fakat gerçek olabileceğine ihtimal vermediğini, şüpheliden korkması sebebiyle şikayetçi olmadığını söylediği anlatıldı. Soruşturma devam ettiği sırada şikayetçi Benan Saraç'ın da 13 Aralık 2023 tarihinde polise ek ifade verdiği, çocuğu ile yapmış olduğu görüşmede oğlunun babası hakkında yalan beyanda bulunduğunu kendisine bildirdiğini, babasını ailelerinden uzak tutmak için çocuğun babası hakkında cinsel istismar olayını uydurduğunu, bu nedenle şüpheli hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerini söylediği belirtildi.
Şüpheli Ender Saraç'ın da savunmasında, eşi olan müştekiyle kişisel harcamaları için her ay 200 bin TL gönderdiğini, çocuklarının tüm masraflarını kendisinin ayrıca karşıladığını, çocuğunun cinsel bölgesine hiçbir zaman dokunmadığını, olayın geçtiği iddia edilen evin her odasında, salonda , hatta tuvalet ve banyoda bile evde bakıcı çalıştırdıkları için 24 saat açık olan kameraların bulunduğunu, bu tarz eylemleri olsaydı hepsinin kamera kaydının olması gerektiğini, aralarında boşanma davası açıldıktan sonra bu tür mesnetsiz iddiaların maddi menfaat temini ve çocukların velayetini alabilmek maksadıyla ortaya atıldığını, suçlamaların hiç birini kabul etmediğini söylediğine yer verildi.
'Çocuğun beyanı gerçeği yansıtır mahiyette'
İddianamede, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde mağdurun şeref ve namusunu ilgilendiren bir konuda şüpheliye iftira atmasını gerektirir ciddi bir neden bulunmaması, aralarında daha önceden husumet olmaması, mağdur çocuğun anne ve babası arasında her ne kadar boşanma davası varsa da mağdur çocuğun olayı okuldaki öğretmenlerine anlatmış olması, annenin sonradan olaya dahil olması, 13 yaş itibariyle ergenlik çağındaki bir çocuğun bu beyanlarda bulunmasının ruhsal olarak kendisinde yaratacağı olumsuz etkinin önemi karşısında öğretmenlerine açılan çocuğun beyanlarının yönlendirme etkisinde olduğu ya da kurgudan ibaret olduğu ihtimalinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu kaydedildi. İddianamede, bu sebeple mağdur çocuğun ilk aşamada vermiş olduğu ayrıntılı beyanlarının samimi ve gerçeği yansıtır mahiyette olduğuna kanaat getirildiği, olay yargıya taşındıktan ve basında yer aldıktan sonra mağdur çocuğun şikayetten vazgeçmesine itibar edilmediği vurgulandı.