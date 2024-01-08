Ender Saraç'a 'Çocuğa Cinsel İstismar' Davası! 22,5 Yıl Hapis İstemiyle Yargılanacak

İddianamede, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde mağdurun şeref ve namusunu ilgilendiren bir konuda şüpheliye iftira atmasını gerektirir ciddi bir neden bulunmaması, aralarında daha önceden husumet olmaması, mağdur çocuğun anne ve babası arasında her ne kadar boşanma davası varsa da mağdur çocuğun olayı okuldaki öğretmenlerine anlatmış olması, annenin sonradan olaya dahil olması, 13 yaş itibariyle ergenlik çağındaki bir çocuğun bu beyanlarda bulunmasının ruhsal olarak kendisinde yaratacağı olumsuz etkinin önemi karşısında öğretmenlerine açılan çocuğun beyanlarının yönlendirme etkisinde olduğu ya da kurgudan ibaret olduğu ihtimalinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu kaydedildi. İddianamede, bu sebeple mağdur çocuğun ilk aşamada vermiş olduğu ayrıntılı beyanlarının samimi ve gerçeği yansıtır mahiyette olduğuna kanaat getirildiği, olay yargıya taşındıktan ve basında yer aldıktan sonra mağdur çocuğun şikayetten vazgeçmesine itibar edilmediği vurgulandı.