En Uygun Araç Kiralama Nasıl Yapılır? Ucuza Araç Kiralama Yöntemleri

Araç kiralamak için en güvenilir ve en uygun fiyatlı yerler genellikle online araç kiralama platformlarıdır. En çok tercih edilen siteler arasında Rentalcars, Enterprise, Garenta, Sixt, Avis ve Ekar yer alıyor. Bu platformlar üzerinden araç kiraladığında, karşılaştırmalı fiyatlara hızlıca ulaşmak mümkün.

Online platformlar dışında doğrudan havalimanı ofislerinden de araç kiralanabilir. Ancak havalimanı fiyatları çoğu zaman internet fiyatlarına göre daha yüksektir. En uygun araç kiralama fiyatlarına genellikle internet kampanyalarında denk gelinir. Özellikle kampanya dönemlerinde Garenta’dan günlük 700 TL’ye, Ekar’dan ise günlük 500 TL’ye araç kiralamak mümkün.