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Togg’un Sedan Modeli T10F Satışa Çıkıyor: Togg Sedan T10F’nin Satış Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Togg’un Sedan Modeli T10F Satışa Çıkıyor: Togg Sedan T10F’nin Satış Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Togg
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.06.2025 - 09:24

Türkiye’nin ilk yerli otomobil markası Togg, SUV modellerinin ardından yeni sedan modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Test sürüşleri devam eden Togg T10F’nin önümüzdeki aylarda satışa çıkması bekleniyor. NTV’de yer alan habere göre; Şimdiye kadar SUV modelleri ile ön plana çıkan Togg'un sedan modeli ile piyasaya çıkacak T10F aracının tahmini satış fiyatının 1.3 milyondan başlayacağı belirtildi.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/otomobil/toggu...
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Türkiye’nin yerli markası Togg’un sedan modeli T10F piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin yerli markası Togg’un sedan modeli T10F piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

SUV segmenti satışları sonrasında sedan modeli ile piyasaya çıkmaya hazırlanan Togg, T10F modeli ile sadece Türkiye’de değil, Avrupa pazarında da varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. 

T10F’in fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı ancak sosyal medyada yer alan bilgiler modelin 1.3 milyon TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulabileceğine işaret ediyor. Ön sipariş sürecinde netleşmesi beklenen fiyatın, aracın sunduğu teknoloji ve menzil avantajıyla rekabetçi olması hedefleniyor.

T10F modelinin teknolojik özellikleri neler?

T10F modelinin teknolojik özellikleri neler?

WLTP standartlarına göre 600 kilometreye kadar menzil sunan T10F, yalnızca 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olabiliyor. 0’dan 100 km/s hıza 7.2 saniyede ulaşan model, 218 beygir gücüne sahip elektrikli motoruyla performans konusunda da iddialı. 

T10F'de 12.3 inçlik dijital gösterge paneli, 29 inçlik yatay multimedya ekranı ve 8 inçlik klima ekranı ile uçtan uca ekran deneyimi bulunuyor. Bu konfigürasyonda ise Snapdragon işlemcili bilgi-eğlence sistemi, Wi-Fi erişim noktası, mobil internet bağlantısı ve araç içi sosyal kamera gibi özellikler bulunacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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