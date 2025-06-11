Togg’un Sedan Modeli T10F Satışa Çıkıyor: Togg Sedan T10F’nin Satış Fiyatı Ne Kadar Olacak?

SUV segmenti satışları sonrasında sedan modeli ile piyasaya çıkmaya hazırlanan Togg, T10F modeli ile sadece Türkiye’de değil, Avrupa pazarında da varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

T10F’in fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı ancak sosyal medyada yer alan bilgiler modelin 1.3 milyon TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulabileceğine işaret ediyor. Ön sipariş sürecinde netleşmesi beklenen fiyatın, aracın sunduğu teknoloji ve menzil avantajıyla rekabetçi olması hedefleniyor.