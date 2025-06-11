Togg’un Sedan Modeli T10F Satışa Çıkıyor: Togg Sedan T10F’nin Satış Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/otomobil/toggu...
Türkiye’nin ilk yerli otomobil markası Togg, SUV modellerinin ardından yeni sedan modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Test sürüşleri devam eden Togg T10F’nin önümüzdeki aylarda satışa çıkması bekleniyor. NTV’de yer alan habere göre; Şimdiye kadar SUV modelleri ile ön plana çıkan Togg'un sedan modeli ile piyasaya çıkacak T10F aracının tahmini satış fiyatının 1.3 milyondan başlayacağı belirtildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin yerli markası Togg’un sedan modeli T10F piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
T10F modelinin teknolojik özellikleri neler?
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın