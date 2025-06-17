Araba Sürerken Uykunuz Geldiğinde "Yorgunluk Tespit Teknolojisi" Nasıl Çalışıyor?

Araçlarda kullanılan yorgunluk algılama sistemleri iki ana prensiple çalışıyor: dolaylı ve doğrudan takip. Dolaylı sistemlerde, ön cama yerleştirilen kameralar şerit takibi yapıyor ve sürücünün aracın içinde nasıl hareket ettiğini gözlemliyor. Aracın sağa sola kayması, hızda ani değişiklikler veya düzensiz direksiyon hareketleri gibi sapmalar yorgunluk belirtisi olarak kabul ediliyor.

Doğrudan takip yapan sistemlerde ise gözlerinizi ve yüzünüzü izleyen kızılötesi kameralar devrede. Kameralar; göz kırpma hızınız, başınızın eğilme açısı ve hatta bakış yönünüz gibi detayları analiz ediyor. Gözlük taksanız bile çalışabilen sistemler, uykulu hale geldiğiniz anda sizi uyarabiliyor.