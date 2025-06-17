Araba Sürerken Uykunuz Geldiğinde "Yorgunluk Tespit Teknolojisi" Nasıl Çalışıyor?
Uzun yolda göz kapaklarınız ağırlaşmaya başladıysa ve direksiyonda esnerken yakalandıysanız, yalnız değilsiniz. Uykulu araç kullanımı, dünya genelinde binlerce kazaya neden oluyor. İşte tam da bu yüzden, otomobil üreticileri sürücünün yorgun olduğunu anlayabilen sistemler geliştirdi. Göz takibi yapan kameralar, direksiyon hareketlerini izleyen sensörler ve anlık tepkileri ölçen algoritmalar bu işin merkezinde yer alıyor. Peki, arabalar sürücünün uykusunun geldiğini gerçekten nasıl anlayabiliyor?
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Sürüş esnasında yorgunluk nasıl fark ediliyor?
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Uyarı sistemleri nasıl çalışıyor ve ne kadar etkili?
Yorgunluk tespit sistemleri çok gelişmiş olsa da kusursuz değil.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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