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En Mutlu Çalışanların Olduğu Şirketler Belli Oldu

En Mutlu Çalışanların Olduğu Şirketler Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
22.09.2024 - 19:29

Indeed ve Oxford Üniversitesi’nin Refah Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan 2024 Çalışma Refahı 100 listesi açıklandı. Bu liste, çalışanların yüksek mutluluk, anlam ve tatmin seviyeleriyle birlikte düşük stres düzeyleri bildirdiği en iyi 100 halka açık ABD şirketini sıralıyor.

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CNBC Make It'te yer alan habere göre, listede en yaygın sektörler arasında perakende öne çıkarken, onu ulaştırma takip ediyor. Indeed’den yetenek stratejisi danışmanı Kyle M.K.'nın açıklamasına göre, listedeki şirketlerin büyük çoğunluğu iş esnekliğine öncelik veriyor.

CNBC Make It'te yer alan habere göre, listede en yaygın sektörler arasında perakende öne çıkarken, onu ulaştırma takip ediyor. Indeed’den yetenek stratejisi danışmanı Kyle M.K.'nın açıklamasına göre, listedeki şirketlerin büyük çoğunluğu iş esnekliğine öncelik veriyor.

Listenin ilk sırasında yer alan H&R Block, hibrit bir çalışma modeli sunarak kurumsal personelinin yüzde 42'sinin uzaktan çalıştığını ifade ediyor.

Listenin ilk sırasında yer alan H&R Block, hibrit bir çalışma modeli sunarak kurumsal personelinin yüzde 42'sinin uzaktan çalıştığını ifade ediyor.

Listede kamuoyunda çalışanlarına verdikleri değerlerle adından söz ettiren bildiğimiz ünlü markalar da yer alırken ilk 20 şöyle oldu:

Listede kamuoyunda çalışanlarına verdikleri değerlerle adından söz ettiren bildiğimiz ünlü markalar da yer alırken ilk 20 şöyle oldu:

H&R Block

Delta Air Lines

L3Harris

Accenture

Nike

Tradesmen International

Disney Parks, Experiences and Products

Addus HomeCare

IBM

Amazon Flex

Apple

The Walt Disney Company

Wipro

Maximus

Vans

Cognizant Technology Solutions

Google

Dutch Bros Coffee

Microsoft

FedEx Freight

M.K.’ye göre, iş arayanların çoğu, çalışanlarına değer veren şirketlerde çalışmayı tercih ediyor. Indeed’in listesi, bu firmaları iş arayanların değerlendirebileceği potansiyel işverenler arasında öne çıkarıyor.

M.K.’ye göre, iş arayanların çoğu, çalışanlarına değer veren şirketlerde çalışmayı tercih ediyor. Indeed’in listesi, bu firmaları iş arayanların değerlendirebileceği potansiyel işverenler arasında öne çıkarıyor.

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