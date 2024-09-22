En Mutlu Çalışanların Olduğu Şirketler Belli Oldu

Indeed ve Oxford Üniversitesi’nin Refah Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan 2024 Çalışma Refahı 100 listesi açıklandı. Bu liste, çalışanların yüksek mutluluk, anlam ve tatmin seviyeleriyle birlikte düşük stres düzeyleri bildirdiği en iyi 100 halka açık ABD şirketini sıralıyor.