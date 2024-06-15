En İyilerin En İyileri: Oyun Dünyasının En Çok Ödül Kazanan Oyunları!
En İyilerin En İyileri: Oyun Dünyasının En Çok Ödül Kazanan Oyunları!
Şimdiye kadar birçok güzel oyun bizlerle buluştu ve ödülleri silip süpürdü. Peki bu ödüllerden en çok nasibini alan oyunlar hangileri?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10. Red Dead Redemption 2 - 178 Ödül
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
9. Uncharted 4 - 190 Ödül
8. The Elder Scrolls V: Skyrim - 229 Ödül
7. The Last of Us - 257 Ödül
6. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 262 Ödül
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
5. God of War - 264 Ödül
4. Baldur's Gate 3 - 280 Ödül
3. The Witcher 3 - 281 Ödül
2. The Last of Us Part 2 - 326 Ödül
1. Elden Ring - 429 Ödül
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın