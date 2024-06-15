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En İyilerin En İyileri: Oyun Dünyasının En Çok Ödül Kazanan Oyunları!

En İyilerin En İyileri: Oyun Dünyasının En Çok Ödül Kazanan Oyunları!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 13:21

Şimdiye kadar birçok güzel oyun bizlerle buluştu ve ödülleri silip süpürdü. Peki bu ödüllerden en çok nasibini alan oyunlar hangileri?

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10. Red Dead Redemption 2 - 178 Ödül

10. Red Dead Redemption 2 - 178 Ödül

Rockstar Games'in ustalık eserlerinden biri olan Red Dead Redemption 2, çıktığı dönem birçok ödüle layık görüldü. 2018 yılında God of War ile yarışan Red Dead Redemption 2, 178 ödülü hanesine yazdırmayı başardı.

9. Uncharted 4 - 190 Ödül

9. Uncharted 4 - 190 Ödül

Uncharted serisinin son ana oyunu olan bu yapım, çıktığı döneme damga vurayı başarmıştı. Sıkıntılı bir yapım süreci geçirse de, PlayStation markasının en iyi işlerinden biri oldu. Uncharted 4, toplamda 190 ödülün sahibi oldu.

8. The Elder Scrolls V: Skyrim - 229 Ödül

8. The Elder Scrolls V: Skyrim - 229 Ödül

Oyun dünyasının ikonik oyunlarınan olan Skyrim, çıktığı dönem ödülleri silip süpürmüştü. Rol yapma ögeleri ve uçsuz bucaksız dünyası ile birçok oyuncunun kalbinde özel yere sahip bir yapım. Skyrim, toplamda 229 ödülü evine götürmeyi başardı.

7. The Last of Us - 257 Ödül

7. The Last of Us - 257 Ödül

Hikâye anlatımını zirveye taşıyan oyunlardan biri olan The Last of Us, oyun dünyasında adını herkese duyurmayı başaran bir yapım oldu. Oynanış mekaniklerinin de döneminin ilerisinde olması, The Last of Us'a toplamda 257 ödülün kapısını açtı.

6. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 262 Ödül

6. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 262 Ödül

Nintendo'nun en iyi oyunlarından birisi olan Breath of the Wild, sunduğu özgürlük ile birçok oyuncunun favorisi olmayı başarmıştı. Keşif hissini doruklara kadar hissettiren Breath of the Wild, toplamda 262 ödülü hanesine yazdırmayı başardı.

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5. God of War - 264 Ödül

5. God of War - 264 Ödül

2018 yılı video oyunları açısından yıldızlar geçidi gibiydi. Bu yıldızlardan birisi de şüphesiz God of War olmuştu. Seriye yeni bir bakış açısı getiren ve temel mekaniklerini değiştiren oyun, milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başardı. Bu başarının sonucunda da 264 ödüle sahip olmayı başardı.

4. Baldur's Gate 3 - 280 Ödül

4. Baldur's Gate 3 - 280 Ödül

2023 yılında ödülleri silip süpüren Baldur's Gate 3, gelmiş geçmiş en iyi rol yapma oyunlarından birisi olarak görülüyor. İçerik bakımından oldukça zengin olan Baldur's Gate 3, 280 ödülün de sahibi olmayı başardı.

3. The Witcher 3 - 281 Ödül

3. The Witcher 3 - 281 Ödül

CD Projekt Red'in şahlanmasını sağlayan The Witcher 3, yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor. İlgi çekici hikâyesi, yan görevleri ve karakterleri ile Witcher 3, büyük bir hayran kitlesine de sahip olmayı başardı. The Witcher 3, toplamda 281 ödüle layık görüldü.

2. The Last of Us Part 2 - 326 Ödül

2. The Last of Us Part 2 - 326 Ödül

İlk oyunun ardından beklentileri bir hayli yükselten seri, The Last of Us Part 2 ile birlikte bu beklentiyi karşılamayı başardı. Her ne kadar oyuncuları ikiye bölen bir oyun olsa da toplamda 326 ödülün sahibi olmayı başardı.

1. Elden Ring - 429 Ödül

1. Elden Ring - 429 Ödül

Souls formülünün mükemmelleşmiş versiyonu olan Elden Ring, son yılların en iyi oyunlarından birisi. Souls türüne uzak olanları bile kendisine çekmeyi başaran yapım, büyük başarılar elde etti. Bu başarılar da dolayısıyla Elden Ring'e 429 ödülün kapısını açtı.

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