En İyi Otobüs Firması Hangisi? Konfor, Ücret ve Yolcu Yorumlarına Göre En Çok Tercih Edilen Otobüs Firmaları

1. Pamukkale Turizm

Pamukkale, 2+1 koltuk düzeni, kişisel ekran, USB giriş ve ücretsiz ikramlarla uzun yolculukta en konforlu seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. İstanbul–Ankara arasındaki seferlerde 900 TL civarında bilet fiyatı sunuyor. Kullanıcılar, zamanında kalkış ve mola kalitesi konusunda çok olumlu yorumlar yapıyor.

2. Ulusoy Turizm

Ulusoy, sessizliğe önem veren huzurlu seferleriyle ve modern filosuyla lüks segmentte. 2+1 koltuk tasarımı ve yüksek hizmet kalitesi sunuyor. İstanbul–Ankara fiyatları Pamukkale seviyesinde ya da biraz üstünde olabilir.

3. Varan Turizm

Premium hizmet arayanlar için ideal olan Varan, konforlu koltuklar, kaliteli mola durakları ve güler yüzlü servis sunuyor. Fiyatları da Ulusoy ve Pamukkale ile benzer düzeyde.

4. Anadolu Ulaşım

Pamukkale’nin daha uygun fiyatlı alt markası olan Anadolu Ulaşım, ekranlı koltuklar, ikramlar ve esnek bilet iade seçenekleriyle dikkat çekiyor. İstanbul–Ankara fiyatları ortalama 800 TL civarında.

5. Efetur

Ege–Marmara hattında güçlü olan Efetur, Wi‑Fi, HD ekran ve rahat koltuklarıyla dikkat çekiyor. Bursa–İstanbul türü rotalarda 900 TL seviyesinde seyrediyor.

6. Kamil Koç

FlixBus çatısı altında çalışan ve en geniş sefer ağına sahip olan Kamil Koç, dijital biletleme ve sık sefer avantajları sunuyor. İstanbul–Ankara arasında fiyat genelde 1200 TL civarında. Kullanıcı yorumlarında bu kalite bazen tutarsız bulunuyor.

7. Metro Turizm

En uygun fiyatlı ulusal firma olarak bilinirken, sık sefer sayısı sağlıyor ancak müşteri memnuniyeti oldukça düşük. Şikayetvar’da “kötü koku”, “rötar”, “şoför hakareti” gibi yoğun eleştirilerle karşılaşılıyor. Fiyatlar İstanbul–Ankara’da 800 TL arasında.

8. Nilüfer Turizm

Marmara bölgesinde Bursa merkezli çalışan Nilüfer, yeni ve temiz araçlarla güvenilir hizmet sunuyor.

9. Süha Turizm

Kayseri çıkışlı Süha, yeni nesil araçlar ve ekranlı koltuklarıyla dikkat çekiyor. Kayseri–Ankara hattında ortalama 650 bütçeyle tercih edilebiliyor.

10. Ben Turizm

Çoğunlukla Gaziantep–İstanbul hattında hizmet veren Ben Turizm, modern araçları ve düzenli mola duruşlarıyla güven veriyor. Bu hatta bilet fiyatları ortalama 1600 arasında seyrediyor.