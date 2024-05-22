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“En İyi Göz Altı Kapatıcısı Hangisi?” Sorusuna Kullananların Verdiği Cevaplar

etiket “En İyi Göz Altı Kapatıcısı Hangisi?” Sorusuna Kullananların Verdiği Cevaplar

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 18:06

X'te bir kullanıcı, aydınlık ve canlı gösteren, akmayan ve yüksek örtücülüğe sahip en iyi göz altı kremlerini sordu. Gelen cevaplar arasında NYX, Lancome, L'Oreal Paris, Maybelline, Note gibi markaların ürünleri var. Uygun fiyatlıdan yüksek fiyatlıya, kuru ciltten yağlı cilde her cilt için önerileri sizin için derledik.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor olabilir.

Bu içerik 22.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Bir Twitter kulanıcısı, diğer kullanıcılardan aydınlık ve canlı görünen iyi bir göz altı kapatıcısı önermesini istedi.

Bir Twitter kulanıcısı, diğer kullanıcılardan aydınlık ve canlı görünen iyi bir göz altı kapatıcısı önermesini istedi.
twitter.com

Gelen cevapları sizin için derledik. 👇🏻

1. Note Mineral Concealer Kapatıcı

1. Note Mineral Concealer Kapatıcı

Burada.

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2. NYX Professional Makeup - Bare With Me Kapatıcı Serum

2. NYX Professional Makeup - Bare With Me Kapatıcı Serum

Burada.

Hepsiburada

3. NYX Professional Makeup - Can't Stop Won't Stop Kapatıcı

3. NYX Professional Makeup - Can't Stop Won't Stop Kapatıcı

Burada.

Hepsiburada

4. L'Oreal Paris - Infaillable 24H More Than Concealer

4. L'Oreal Paris - Infaillable 24H More Than Concealer

Burada.

Amazon
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5. Kiko Milano - Skin Tone Concealer

5. Kiko Milano - Skin Tone Concealer

Burada.

Amazon

6. Tarte - Shape Tape Kapatıcı

6. Tarte - Shape Tape Kapatıcı

Burada.

Hepsiburada

7. Skinfood - Salmon Kapatıcı Krem

7. Skinfood - Salmon Kapatıcı Krem

Burada.

Amazon

8. Shiseido Synchro Skin Self Refreshing Kapatıcı

8. Shiseido Synchro Skin Self Refreshing Kapatıcı

Burada.

Hepsiburada

9. Lancome Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Serum Kapatıcı

9. Lancome Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Serum Kapatıcı
twitter.com

Burada.

Amazon
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10. Maybelline New York Instant Anti Age Rewind Kapatıcı

10. Maybelline New York Instant Anti Age Rewind Kapatıcı

Burada.

Amazon

11. MAC - Pro Longwear Concealer

11. MAC - Pro Longwear Concealer
twitter.com

Burada.

Hepsiburada

12. Clinique Even Better Concealer Göz Altı Kapatıcısı

12. Clinique Even Better Concealer Göz Altı Kapatıcısı
twitter.com

Burada.

Hepsiburada
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