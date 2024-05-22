“En İyi Göz Altı Kapatıcısı Hangisi?” Sorusuna Kullananların Verdiği Cevaplar
“En İyi Göz Altı Kapatıcısı Hangisi?” Sorusuna Kullananların Verdiği Cevaplar
X'te bir kullanıcı, aydınlık ve canlı gösteren, akmayan ve yüksek örtücülüğe sahip en iyi göz altı kremlerini sordu. Gelen cevaplar arasında NYX, Lancome, L'Oreal Paris, Maybelline, Note gibi markaların ürünleri var. Uygun fiyatlıdan yüksek fiyatlıya, kuru ciltten yağlı cilde her cilt için önerileri sizin için derledik.
Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
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Bu içerik 22.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Bir Twitter kulanıcısı, diğer kullanıcılardan aydınlık ve canlı görünen iyi bir göz altı kapatıcısı önermesini istedi.
1. Note Mineral Concealer Kapatıcı
2. NYX Professional Makeup - Bare With Me Kapatıcı Serum
3. NYX Professional Makeup - Can't Stop Won't Stop Kapatıcı
4. L'Oreal Paris - Infaillable 24H More Than Concealer
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5. Kiko Milano - Skin Tone Concealer
6. Tarte - Shape Tape Kapatıcı
7. Skinfood - Salmon Kapatıcı Krem
8. Shiseido Synchro Skin Self Refreshing Kapatıcı
9. Lancome Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Serum Kapatıcı
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10. Maybelline New York Instant Anti Age Rewind Kapatıcı
11. MAC - Pro Longwear Concealer
12. Clinique Even Better Concealer Göz Altı Kapatıcısı
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