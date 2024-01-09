En İlginç Cezalar Arasına Girebilir: Kuşlara Yem Atan Kadına 50 Bin TL Para Cezası
En İlginç Cezalar Arasına Girebilir: Kuşlara Yem Atan Kadına 50 Bin TL Para Cezası
İspanya'da yaşayan bir kadına verilen ceza herkesi şaşırttı. 'İlginç' diye nitelendirebileceğimiz ve her an sizlerinde başına gelebilecek cezaya hazır olun.
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İspanya'nın Kanarya Adaları grubundan Tenerife'de belediye, sokakta kumruları besleyen bir kadına 1500 euro para (yaklaşık 50 bin TL) cezası verdi.
Konuya ilişkin Tenerife Belediyesi, yazılı açıklamada bulundu.
Açıklamada, "birden fazla kez sokaktaki kumru kuşlarına yem atarak belediye yönetmeliğini ihlal ettiği gerekçesiyle" bölgede yaşayan bir kadına 1500 euro (yaklaşık 50 bin TL) para cezası verildiğini duyurdu.
Sputnik'in aktardığına göre, Halk sağlığı sorunları yaratabileceği için kamuya açık alanlarda hayvan besleyen kişilere yaptırım uygulamaya devam edileceği belirtilen açıklamada, belediyenin şehir yöneticisi olarak sorumluluğunu yerine getirdiği vurgulandı.
Tenerife'de, hayvanların korunmasını ve sahiplendirilmesini düzenleyen belediye yönetmeliği, kamuya açık alanlarda bulunan herhangi bir hayvana, idari izin olmadan yem veya yiyecek verilmesini yasaklıyor.
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