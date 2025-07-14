Emine Erdoğan Tohum Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü: Yeni Fakülte ve Enstitüler Kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, yüksekokul ve enstitülerin kurulması, bazı fakülte ve enstitülerin kapatılması ile bazı fakültelerin adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aralarında en dikkat çekeni ise Ege Üniversitesine bağlı Emine Erdoğan Tohum Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü oldu.