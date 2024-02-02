Emekli Maaşlarına ve Emekli İkramiyelerine 'Seçim' Ayarı İddiası: 'Emekli İkramiyesine Yüzde 250 Zam' İddiası

Emekli maaşlarının enflasyon karşısında günden güne erimesi, hükümeti yaklaşan yerel seçimler öncesinde bir kez daha harekete geçirdi.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, emeklilerin bayram ikramiyesinin 2 bin TL'den (yüzde 250 zamla) 5 bin TL'ye yükseltilmesi planlanıyor. Hükümetin, sürpriz bir zam yapması da kulislere yansıyan bilgiler arasında.