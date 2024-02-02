Emekli Maaşlarına ve Emekli İkramiyelerine 'Seçim' Ayarı İddiası: 'Emekli İkramiyesine Yüzde 250 Zam' İddiası
Emekli Maaşlarına ve Emekli İkramiyelerine 'Seçim' Ayarı İddiası: 'Emekli İkramiyesine Yüzde 250 Zam' İddiası
Emekli maaşlarının enflasyon karşısında günden güne erimesi, hükümeti yaklaşan yerel seçimler öncesinde bir kez daha harekete geçirdi.
Kulislere yansıyan bilgilere göre, emeklilerin bayram ikramiyesinin 2 bin TL'den (yüzde 250 zamla) 5 bin TL'ye yükseltilmesi planlanıyor. Hükümetin, sürpriz bir zam yapması da kulislere yansıyan bilgiler arasında.
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Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın iddiasına göre; hükümet, seçim kampanyasında bu kez emeklilere bayramlarda verilen 2 bin liralık ikramiyenin 5 bin liraya çıkartılacağını açıklayacak.
Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen yeni bir ek zam ise konuşulan bir diğer konu olduğu öne sürüldü.
Babacan, "Emekliye 5 bin lira bayram ikramiyesi" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Başta İstanbul olmak üzere yerel seçimlerde başarılı çıkmak için her türlü yönteme başvurmaya hazır olan AK Parti’de, ekonomik krizi atlatmak için açıklanan tasarruf amaçlı ekonomik politikalar askıya alındı.”
“31 Mart’a kadar, ‘kesenin ağzını açmaktan’ söz eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ekibi, yeni bir adımı Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen bayram ikramiyeleri konusunda atacak. Yapılan toplantılarda emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 5 bin liraya çıkartılması konuşuldu.”
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“Yerel seçimlerden 9 gün sonra nisan ayında ve ardından mayıs ayında iki ödeme yapılacağı duyurulacak. SGK ve Bağkur emeklilerine yapılan artışın memur emeklilerine eşitlenmesi ve yüzde 49.25 uygulanması bile memnuniyetsizliği gideremedi.”
“Henüz ek zammın ödemeleri yapılmazken, kulislerde başka bir ek zamdan söz edilmeye başlandı. Bir süre önce haberleştirilen ek zam yapılabileceği iddiaları da kulislerde konuşuluyor.”
“Edinilen bilgiye göre, bu konu seçimin gidişine göre gündeme gelecek veya gelmeyecek. Ancak emekli maaşlarında iyileştirme konusu birden fazla sorun yaşanıyor.”
“Özellikle alt gelir grubundaki emeklilerde düzenleme yapılırken, emekliler arasındaki gelir farkı sorunu yaşanıyor. Doktor veya öğretmen gibi daha fazla prim ödeyenlerle daha az prim ödeyenlerin arasında maaş farkının azalması gibi durumlara çözüm aranıyor.”
“Formül arayışının sürdüğü, yerel seçim kampanyasının gidişine bağlı olarak sürpriz bir ek zammın gündeme gelebileceği AK Parti içinde de konuşuluyor.”
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