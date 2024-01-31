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Kafaları Karıştıran Emekli Zammı Hesabı: Emekli Maaşında Ek Ödeme Nasıl Hesaplanıyor?

Kafaları Karıştıran Emekli Zammı Hesabı: Emekli Maaşında Ek Ödeme Nasıl Hesaplanıyor?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
31.01.2024 - 11:39

2024 yılında emekli maaş zamlarında memur emeklilerinin yüzde 49,25 almasıyla, enflasyon farkının zam olarak alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2024 maaş zammı da bu oranda eşitlenmişti. Emekli maaşlarında zam oranı önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ek 5 puan, ardından Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından memur emeklilerine eşitlendiği açıklamalarıyla artınca zamlar yüzde 37,57 oranında yatmıştı. Emekliler alacakları ek ödemeyi de hesaplamaya başladı. Emeklilerin ek ödeme hesabı nasıl yapılacak? Örnek hesaplamalar üzerinden 'Ek ödeme nasıl yapılır?' Hürriyet'te Noyan Doğan yazdı.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları yüzde 49,25'e iki kerede yükseltilince, henüz tam zamlarını almadılar. Emekli maaşları enflasyon farkı olan yüzde 37,57 üzerinden zamlı yatarken, ek zam farklarını hesaplamaya çalışan emekliler için örnek hesaplamalar burada.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları yüzde 49,25'e iki kerede yükseltilince, henüz tam zamlarını almadılar. Emekli maaşları enflasyon farkı olan yüzde 37,57 üzerinden zamlı yatarken, ek zam farklarını hesaplamaya çalışan emekliler için örnek hesaplamalar burada.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2024 yılı maaş zamları için enflasyon farkı yüzde 37,57 hesaplanmıştı. Sonrasında hükümetin iki kerede memur emeklilerinin zammı olan yüzde 49,25'e yükselttiği ek zamlar henüz hesaplara geçmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek 5 puan artış açıklaması yaparken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan da artış oranının yüzde 49,25’e çıkarıldığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek 5 puan artış açıklaması yaparken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan da artış oranının yüzde 49,25’e çıkarıldığını açıklamıştı.

Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zam oranı yüzde 49,25 olmuştu. Ardından da kanun teklifiyle zam oranı yasalaştı. Resmi Gazete’de de yayınlanarak emekliler ek zamdan kaynaklanan farklarını almaya hak kazanacak. 

Ancak SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını yüzde 37,57 oranında zamlı olarak aldı. Yüzde 49,25 oranındaki zam farkı ise gelecek günlerde hesaplara yatacak.

Emekli maaş zamlarında ek ödeme gündem oldu.

Emekli maaş zamlarında ek ödeme gündem oldu.

2006’dan bu yana uygulanan sistemde vergi iadesi kaldırılırken, maaşın yüzde 4’ü 'ek ödeme' olarak emeklilerin hesabına yatırılıyor. Yüzde 4 'ek ödeme' maaş artıkça yükseliyor.

Hürriyet'te Noyan Doğan, ek ödemenin maaşlar üzerinden değil bankaya yatan tutar üzerinden hesapladığını hatırlatarak karışıklığa neden olan bu uygulamayı anlattı.

Emeklilerin hesaplarında gördükleri tutar, "ek ödemenin" dahil olduğu maaşları olurken, bankaya yatan maaşta yüzde 4 ek ödeme dahil oluyor.

Emeklilerin hesaplarında gördükleri tutar, "ek ödemenin" dahil olduğu maaşları olurken, bankaya yatan maaşta yüzde 4 ek ödeme dahil oluyor.

Asıl maaşın bulunarak, maaş üzerine zam tutarı ekleniyor ve ek ödemesiz maaş ortaya çıkıyor. Buna da yüzde 4 ek ödeme ekleniyor.

Ek ödeme nasıl hesaplanıyor?

Ek ödeme nasıl hesaplanıyor?

2024 ilk 6 ayı için emeklilerin zam oranı yüzde 49,25 olurken, 2023 Temmuz-Aralık döneminde 15 bin lira bankada gören bir emeklinin yüzde 4’lük ek ödeme tutarı 600 TL oluyor. Asıl maaş, 14 bin 400 lira olurken, yüzde 49,25 zam 14 bin 400 lira üzerinden hesaplanıyor.

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Zamlı maaş 21 bin 492 lira olurken, bunun üzerine de yüzde 4 ek ödeme hesaplandığında bankaya yatan tutar 22 bin 351 lira oluyor.

Zamlı maaş 21 bin 492 lira olurken, bunun üzerine de yüzde 4 ek ödeme hesaplandığında bankaya yatan tutar 22 bin 351 lira oluyor.

2023 Aralık ayında bankaya 20 bin lira maaş yatan bir emeklinin asıl maaşı 19 bin 250 lira olurken, 2024 Ocak ayında zamlı maaşı 28 bin 730 liraya oluyor. Ancak yüzde 4 ek ödemeyle bankaya 29 bin 879 lira yatıyor. 

Eğer emekli, 20 bin lira üzerinden yüzde 49,25 zam hesaplarsa, maaşını 29 bin 850 lira sanabiliyor. Yüzde 4 ek ödemeyle bankaya 31 bin lira yatmasını bekliyor. Bu hesap yanlış olurken, arada bin 121 lira fark görülüyor. Emekliler de maaşlarının eksik yattığını zannedebiliyor.

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