Kafaları Karıştıran Emekli Zammı Hesabı: Emekli Maaşında Ek Ödeme Nasıl Hesaplanıyor?

2023 Aralık ayında bankaya 20 bin lira maaş yatan bir emeklinin asıl maaşı 19 bin 250 lira olurken, 2024 Ocak ayında zamlı maaşı 28 bin 730 liraya oluyor. Ancak yüzde 4 ek ödemeyle bankaya 29 bin 879 lira yatıyor.

Eğer emekli, 20 bin lira üzerinden yüzde 49,25 zam hesaplarsa, maaşını 29 bin 850 lira sanabiliyor. Yüzde 4 ek ödemeyle bankaya 31 bin lira yatmasını bekliyor. Bu hesap yanlış olurken, arada bin 121 lira fark görülüyor. Emekliler de maaşlarının eksik yattığını zannedebiliyor.