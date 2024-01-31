Kafaları Karıştıran Emekli Zammı Hesabı: Emekli Maaşında Ek Ödeme Nasıl Hesaplanıyor?
Kafaları Karıştıran Emekli Zammı Hesabı: Emekli Maaşında Ek Ödeme Nasıl Hesaplanıyor?
2024 yılında emekli maaş zamlarında memur emeklilerinin yüzde 49,25 almasıyla, enflasyon farkının zam olarak alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2024 maaş zammı da bu oranda eşitlenmişti. Emekli maaşlarında zam oranı önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ek 5 puan, ardından Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından memur emeklilerine eşitlendiği açıklamalarıyla artınca zamlar yüzde 37,57 oranında yatmıştı. Emekliler alacakları ek ödemeyi de hesaplamaya başladı. Emeklilerin ek ödeme hesabı nasıl yapılacak? Örnek hesaplamalar üzerinden 'Ek ödeme nasıl yapılır?' Hürriyet'te Noyan Doğan yazdı.
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları yüzde 49,25'e iki kerede yükseltilince, henüz tam zamlarını almadılar. Emekli maaşları enflasyon farkı olan yüzde 37,57 üzerinden zamlı yatarken, ek zam farklarını hesaplamaya çalışan emekliler için örnek hesaplamalar burada.
Cumhurbaşkanı Erdoğan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek 5 puan artış açıklaması yaparken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan da artış oranının yüzde 49,25’e çıkarıldığını açıklamıştı.
Emekli maaş zamlarında ek ödeme gündem oldu.
Emeklilerin hesaplarında gördükleri tutar, "ek ödemenin" dahil olduğu maaşları olurken, bankaya yatan maaşta yüzde 4 ek ödeme dahil oluyor.
Ek ödeme nasıl hesaplanıyor?
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Zamlı maaş 21 bin 492 lira olurken, bunun üzerine de yüzde 4 ek ödeme hesaplandığında bankaya yatan tutar 22 bin 351 lira oluyor.
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