Emekli Maaşları Bayram Öncesi İkramiyelerle Birlikte mi Yatacak?

Milyonlarca emekli, bayram öncesinde ikramiye ve maaş ödemelerini beklerken, ödemenin birlikte mi verileceği de merak ediliyor.

Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri 2024 yılına girerken, yüzde 50 oranında artışla 3 bin liraya çıkmıştı. Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmişti.