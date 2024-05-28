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Emekli Maaşları Bayram Öncesi İkramiyelerle Birlikte mi Yatacak?

Emekli Maaşları Bayram Öncesi İkramiyelerle Birlikte mi Yatacak?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.05.2024 - 11:16 Son Güncelleme: 28.05.2024 - 11:36

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin bayram öncesi yapılması beklenirken, gözler diğer yandan emekli maaşlarına çevrildi.

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SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri bayramdan önce ödeme almayı bekliyor. Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyeler ne zaman hesaplara geçecek? Emekli maaşları ne zaman ödenecek?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri bayramdan önce ödeme almayı bekliyor. Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyeler ne zaman hesaplara geçecek? Emekli maaşları ne zaman ödenecek?

Milyonlarca emekli, bayram öncesinde ikramiye ve maaş ödemelerini beklerken, ödemenin birlikte mi verileceği de merak ediliyor. 

Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri 2024 yılına girerken, yüzde 50 oranında artışla 3 bin liraya çıkmıştı. Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmişti.

Kurban Bayramı'nın 16-19 Haziran tarihleri arasına denk gelmesiyle maaş ve ikramiye tarihleri de merak edilmeye başlandı.

Kurban Bayramı'nın 16-19 Haziran tarihleri arasına denk gelmesiyle maaş ve ikramiye tarihleri de merak edilmeye başlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyelerinin bayramdan önce ödeneceğini açıkladı.

Emekli maaşları hesaplara her ay, ayın 17 ila 28’i tarihleri arasında yatıyor. Bu durumda emekliler maaşlarının ödeme tarihi bayram sonrasına kalıyor.

Emekli maaşları hesaplara her ay, ayın 17 ila 28’i tarihleri arasında yatıyor. Bu durumda emekliler maaşlarının ödeme tarihi bayram sonrasına kalıyor.

Sabah'ın haberine göre, bayram ve sonrasına denk gelen emeklilerin aylıklarının ikramiyelerle birlikte 10-14 Haziran tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

Memur emeklisi maaş ödemesi ayın 1 ila 5'i arasında olduğundan aylık ödemelerinin tarihi değişmiyor.

Memur emeklisi maaş ödemesi ayın 1 ila 5'i arasında olduğundan aylık ödemelerinin tarihi değişmiyor.

Emekli ikramiyesinin de maaşlarla birlikte birlikte hesaba yatırılması bekleniyor. 

Emekliler maaşlarının kaç lira olduğundan bağımsız şekilde 3 bin lira ikramiye yatırılırken, ölüm maaşı, dul yetim, iş göremezlik ödeneği alanlar da hisseleri oranında ikramiye alıyor.

Aylık oranı yüzde 75 olanlar 2 bin 250 TL, yüzde 50 olanlar 1.500 TL ve yüzde 25 olalar 750 TL bayram ikramiyesi alacak.

Aylık oranı yüzde 75 olanlar 2 bin 250 TL, yüzde 50 olanlar 1.500 TL ve yüzde 25 olalar 750 TL bayram ikramiyesi alacak.
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