Emekli Maaşları Bayram Öncesi İkramiyelerle Birlikte mi Yatacak?
Emekli Maaşları Bayram Öncesi İkramiyelerle Birlikte mi Yatacak?
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin bayram öncesi yapılması beklenirken, gözler diğer yandan emekli maaşlarına çevrildi.
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SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri bayramdan önce ödeme almayı bekliyor. Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyeler ne zaman hesaplara geçecek? Emekli maaşları ne zaman ödenecek?
Kurban Bayramı'nın 16-19 Haziran tarihleri arasına denk gelmesiyle maaş ve ikramiye tarihleri de merak edilmeye başlandı.
Emekli maaşları hesaplara her ay, ayın 17 ila 28’i tarihleri arasında yatıyor. Bu durumda emekliler maaşlarının ödeme tarihi bayram sonrasına kalıyor.
Memur emeklisi maaş ödemesi ayın 1 ila 5'i arasında olduğundan aylık ödemelerinin tarihi değişmiyor.
Aylık oranı yüzde 75 olanlar 2 bin 250 TL, yüzde 50 olanlar 1.500 TL ve yüzde 25 olalar 750 TL bayram ikramiyesi alacak.
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