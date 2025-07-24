Elon Musk Bir Zamanların Ünlü Video Platformu Vine'ı Geri Getirmeye Hazırlanıyor

Bu süre sınırlaması, içerik üreticilerini yaratıcı ve etkili anlatım biçimlerine yöneltti. Özellikle mizah ve doğaçlama üzerine içerikler hızla viral hale geldi. Logan Paul, Shawn Mendes, David Dobrik ve ülkemizden Aykut Elmas gibi birçok isim sosyal medya kariyerine Vine ile başladı.

Platformun 2017’de kapanmasına rağmen etkisi internet kültüründe hala hissediliyor. Vine, kısa video formatının ilk ve en özgün örneklerinden biri olarak görülmeye devam ediyor.