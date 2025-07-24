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Elon Musk Bir Zamanların Ünlü Video Platformu Vine'ı Geri Getirmeye Hazırlanıyor

Elon Musk Bir Zamanların Ünlü Video Platformu Vine'ı Geri Getirmeye Hazırlanıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.07.2025 - 20:12

Kısa video trendinin öncülerinden Vine geri dönüyor. Elon Musk, platformu “yapay zeka formunda” yeniden hayata geçireceklerini açıkladı. 2012’de kurulan ve 2017’de kapatılan uygulama, bir dönem sosyal medyada milyonlara ulaşan içeriklere ev sahipliği yapmıştı. Vine, altı saniyelik videolarıyla yaratıcı içerik üreticilerinin doğmasına zemin hazırlamıştı. Şimdi ise Musk’ın yapay zeka destekli planlarıyla bambaşka bir kimlikle geri dönmeye hazırlanıyor.

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2012’de piyasaya çıkan Vine, kullanıcıların yalnızca altı saniyelik döngüsel videolar yükleyebildiği bir platformdu.

2012’de piyasaya çıkan Vine, kullanıcıların yalnızca altı saniyelik döngüsel videolar yükleyebildiği bir platformdu.

Bu süre sınırlaması, içerik üreticilerini yaratıcı ve etkili anlatım biçimlerine yöneltti. Özellikle mizah ve doğaçlama üzerine içerikler hızla viral hale geldi. Logan Paul, Shawn Mendes, David Dobrik ve ülkemizden Aykut Elmas gibi birçok isim sosyal medya kariyerine Vine ile başladı. 

Platformun 2017’de kapanmasına rağmen etkisi internet kültüründe hala hissediliyor. Vine, kısa video formatının ilk ve en özgün örneklerinden biri olarak görülmeye devam ediyor.

Elon Musk, Vine’ın geri dönüşünü X platformunda “Vine'ı geri getiriyoruz ancak yapay zeka şeklinde.” sözleriyle duyurdu.

Elon Musk, Vine’ın geri dönüşünü X platformunda “Vine'ı geri getiriyoruz ancak yapay zeka şeklinde.” sözleriyle duyurdu.
twitter.com

Ancak yapay zeka formunun ne olduğu konusunda detay vermedi. Musk’ın sahibi olduğu xAI şirketi aracılığıyla yapay zeka teknolojisinin bu platforma entegre edilmesi bekleniyor. Kullanıcıların oluşturduğu içerikler yerine, tamamen yapay zeka tarafından üretilen kısa videoların yer alabileceği tahmin ediliyor. Görünüşe göre TikTok'a rakip geliyor!

Vine neden kapanmıştı?

Vine neden kapanmıştı?

Vine’ın kapanmasındaki en büyük neden, içerik üreticilerinin platformdan para kazanamamasıydı. YouTube gibi alternatif platformlar reklam gelirleri, sponsorluklar ve iş birlikleriyle içerik üreticilerini kendine çekti. 

Aynı dönemde Instagram ve Snapchat de video özelliklerini geliştirerek Vine’ın sunduğu deneyimi farklı biçimlerde kullanıcıya ulaştırmaya başladı. 2017’de kapanan Vine, arkasında sadık kullanıcı kitlesi ve nostalji bıraktı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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