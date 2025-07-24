Elon Musk Bir Zamanların Ünlü Video Platformu Vine'ı Geri Getirmeye Hazırlanıyor
Kısa video trendinin öncülerinden Vine geri dönüyor. Elon Musk, platformu “yapay zeka formunda” yeniden hayata geçireceklerini açıkladı. 2012’de kurulan ve 2017’de kapatılan uygulama, bir dönem sosyal medyada milyonlara ulaşan içeriklere ev sahipliği yapmıştı. Vine, altı saniyelik videolarıyla yaratıcı içerik üreticilerinin doğmasına zemin hazırlamıştı. Şimdi ise Musk’ın yapay zeka destekli planlarıyla bambaşka bir kimlikle geri dönmeye hazırlanıyor.
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2012’de piyasaya çıkan Vine, kullanıcıların yalnızca altı saniyelik döngüsel videolar yükleyebildiği bir platformdu.
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Elon Musk, Vine’ın geri dönüşünü X platformunda “Vine'ı geri getiriyoruz ancak yapay zeka şeklinde.” sözleriyle duyurdu.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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