Elazığ’da Camiye Torpil Atıldı! Namaz Kılan Cemaat Büyük Korku Yaşadı

Kaynak: https://www.iha.com.tr/elazig-haberle...
Elazığ’ın Mustafapaşa Mahallesi’nde bulunan Kışla Camisi’nde, ikindi namazı sırasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından içeriye torpil atıldı. O sırada namaz kılan cemaat büyük panik yaşarken, bazı vatandaşlar namazı yarıda keserek kaçan şahsı yakalamaya çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, polis ekipleri şüphelinin tespiti için çalışma başlattı.
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Olay, ikindi namazının farzı kılındığı sırada meydana geldi. Şüpheli şahıs camiye girerek peş peşe iki torpil attı. Bunlardan biri patlarken, diğeri patlamadan kaldı. Patlama sesiyle irkilen cemaat kısa süreli panik yaşarken, namazı yarıda kesen bazı kişiler duruma müdahale etti.
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Patlamanın etkisiyle yanan halı suyla söndürülürken, dışarı çıkan cemaat kaçan şahsı kovalamaya başladı. Ancak şüpheli hızla uzaklaşarak izini kaybettirdi.
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