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Elazığ’da Camiye Torpil Atıldı! Namaz Kılan Cemaat Büyük Korku Yaşadı

Elazığ’da Camiye Torpil Atıldı! Namaz Kılan Cemaat Büyük Korku Yaşadı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
29.01.2025 - 15:30

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Elazığ’ın Mustafapaşa Mahallesi’nde bulunan Kışla Camisi’nde, ikindi namazı sırasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından içeriye torpil atıldı. O sırada namaz kılan cemaat büyük panik yaşarken, bazı vatandaşlar namazı yarıda keserek kaçan şahsı yakalamaya çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, polis ekipleri şüphelinin tespiti için çalışma başlattı.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/elazig-haberle...
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Olay, ikindi namazının farzı kılındığı sırada meydana geldi. Şüpheli şahıs camiye girerek peş peşe iki torpil attı. Bunlardan biri patlarken, diğeri patlamadan kaldı. Patlama sesiyle irkilen cemaat kısa süreli panik yaşarken, namazı yarıda kesen bazı kişiler duruma müdahale etti.

Olay, ikindi namazının farzı kılındığı sırada meydana geldi. Şüpheli şahıs camiye girerek peş peşe iki torpil attı. Bunlardan biri patlarken, diğeri patlamadan kaldı. Patlama sesiyle irkilen cemaat kısa süreli panik yaşarken, namazı yarıda kesen bazı kişiler duruma müdahale etti.

Patlamanın etkisiyle yanan halı suyla söndürülürken, dışarı çıkan cemaat kaçan şahsı kovalamaya başladı. Ancak şüpheli hızla uzaklaşarak izini kaybettirdi.

Patlamanın etkisiyle yanan halı suyla söndürülürken, dışarı çıkan cemaat kaçan şahsı kovalamaya başladı. Ancak şüpheli hızla uzaklaşarak izini kaybettirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caminin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, aynı şahsın olayın ardından başka bir kişinin evine de torpil attığı öğrenildi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Turgut Güler

O çakalı yakalayıp üç kung fu bi elham ısmarlayın, çin çarpmışa dönsün