Elazığ’da Camiye Torpil Atıldı! Namaz Kılan Cemaat Büyük Korku Yaşadı

Elazığ’ın Mustafapaşa Mahallesi’nde bulunan Kışla Camisi’nde, ikindi namazı sırasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından içeriye torpil atıldı. O sırada namaz kılan cemaat büyük panik yaşarken, bazı vatandaşlar namazı yarıda keserek kaçan şahsı yakalamaya çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, polis ekipleri şüphelinin tespiti için çalışma başlattı.