Ekrem İmamoğlu'ndan TRT'ye Tepki: "Kul Hakkı Yiyorlar, Allah'a Havale Ediyorum"
Ekrem İmamoğlu'ndan TRT'ye Tepki: "Kul Hakkı Yiyorlar, Allah'a Havale Ediyorum"
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TRT için 'Kul hakkı yiyorlar. Hepsini Allah'a havale ediyorum' ifadelerini kullandı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine hiç yer vermediği iddiasıyla devlet televizyonu TRT'nin yayıncılığına tepki gösterdi.
İmamoğlu, 18 Ocak'ta Beylikdüzü Vira Kavşağı’nın açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin 20 milyonluk şehrinin Belediye Başkanı. Dönün bakalım, 5 yıl içerisinde TRT'ye. TRT'de, Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir tek haberi var mı?"
"TRT'nin parası, Anadolu Ajansı'nın parası, oradaki maaşlar, bu ülkenin 86 milyon insanının cebinden çıkan parayla ödeniyor. Ve kul hakkı yiyorlar. Hani bizim insanımız bu tür kul hakkı yiyenlere biraz beddua eder. Ben etmiyorum. Hepsini Allah'a havale ediyorum."
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