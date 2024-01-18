ATM'lerin Elektrik Faturası Kabarık Çıktı: 4 İlden Fazla Yaktılar!
ATM'lerin Elektrik Faturası Kabarık Çıktı: 4 İlden Fazla Yaktılar!
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Türkiye'de toplam 52 bin 682 banka ATM'si var. Bu ATM'lerin günlük elektrik tüketimi ortalama 12 kilovatsaati, yıllık tüketimi ise 230 milyon kilovatsaati aşıyor.
ATM'lerin toplam elektrik tüketimi Türkiye'nin en çok elektrik tüketen şehirlerinden Antalya'nın tüketiminin de 40'ta 1'ine eşit.
Bu çılgın tüketim ayrıca Ardahan, Bayburt, Iğdır ve Tunceli'nin yıllık tüketiminden fazla. Ekosfer Derneği Kampanyalar Direktörü Özgür Gürbüz, kullanıcılardan komisyon almayan ortak ATM'lere geçilmesiyle önemli bir elektrik tasarrufu sağlanacağına vurgu yapıyor.
Gürbüz ortak ATM, mobil bankacılık ve kredi kartının yaygınlaştığı ülkelerde ATM sayısının azaldığını belirterek sözlerini şöyle noktaladı: "Birleşik Krallık'ta ATM sayısı 8 yılda 70 binden 50 binin altına düştü."
Ekosfer'in sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşım ve öne çıkan bazı yorumlar 👇
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