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ATM'lerin Elektrik Faturası Kabarık Çıktı: 4 İlden Fazla Yaktılar!

ATM'lerin Elektrik Faturası Kabarık Çıktı: 4 İlden Fazla Yaktılar!

ATM Elektrik Tüketimi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.01.2024 - 15:23

Türkiye'deki yaklaşık 53 bin ATM'nin elektrik tüketimi toplamda 4 ilin elektrik tüketimini geçti. Ülke genelindeki ATM'lerin yıllık toplam tüketimi 230 milyon kilovatsaatten fazla. Bu oran, Ardahan, Bayburt, Iğdır ve Tunceli'nin yıllık tüketimini geçiyor.

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Türkiye'de toplam 52 bin 682 banka ATM'si var. Bu ATM'lerin günlük elektrik tüketimi ortalama 12 kilovatsaati, yıllık tüketimi ise 230 milyon kilovatsaati aşıyor.

Türkiye'de toplam 52 bin 682 banka ATM'si var. Bu ATM'lerin günlük elektrik tüketimi ortalama 12 kilovatsaati, yıllık tüketimi ise 230 milyon kilovatsaati aşıyor.

ATM'lerin toplam elektrik tüketimi Türkiye'nin en çok elektrik tüketen şehirlerinden Antalya'nın tüketiminin de 40'ta 1'ine eşit.

ATM'lerin toplam elektrik tüketimi Türkiye'nin en çok elektrik tüketen şehirlerinden Antalya'nın tüketiminin de 40'ta 1'ine eşit.

Kaynak

Bu çılgın tüketim ayrıca Ardahan, Bayburt, Iğdır ve Tunceli'nin yıllık tüketiminden fazla. Ekosfer Derneği Kampanyalar Direktörü Özgür Gürbüz, kullanıcılardan komisyon almayan ortak ATM'lere geçilmesiyle önemli bir elektrik tasarrufu sağlanacağına vurgu yapıyor.

Bu çılgın tüketim ayrıca Ardahan, Bayburt, Iğdır ve Tunceli'nin yıllık tüketiminden fazla. Ekosfer Derneği Kampanyalar Direktörü Özgür Gürbüz, kullanıcılardan komisyon almayan ortak ATM'lere geçilmesiyle önemli bir elektrik tasarrufu sağlanacağına vurgu yapıyor.

Özgür Gürbüz konuyla ilgili yaptığı açıklamada ayrıca şu noktalara vurgu yapıyor: 

'Mesele sadece elektrik tüketimi de değil. Bu cihazların neredeyse hepsi ithal, her bir ATM'de alarm, klima, güç kaynağı, ekran ve yazıcı gibi bakım-onarım isteyen birçok parça var. Para ekleme ve alma için düzenli bir şekilde ziyaret edilmeleri gerekiyor, bu da yakıt israfı demek. Biz bu çalışmada sadece makinelerin ne kadar elektrik tükettiğini hesapladık. Çevreye ve ekonomiye etkileri elektrik faturasıyla sınırlı değil.'

Gürbüz ortak ATM, mobil bankacılık ve kredi kartının yaygınlaştığı ülkelerde ATM sayısının azaldığını belirterek sözlerini şöyle noktaladı: "Birleşik Krallık'ta ATM sayısı 8 yılda 70 binden 50 binin altına düştü."

Gürbüz ortak ATM, mobil bankacılık ve kredi kartının yaygınlaştığı ülkelerde ATM sayısının azaldığını belirterek sözlerini şöyle noktaladı: "Birleşik Krallık'ta ATM sayısı 8 yılda 70 binden 50 binin altına düştü."

Ekosfer'in sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşım ve öne çıkan bazı yorumlar 👇

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