ATM'lerin Elektrik Faturası Kabarık Çıktı: 4 İlden Fazla Yaktılar!

Özgür Gürbüz konuyla ilgili yaptığı açıklamada ayrıca şu noktalara vurgu yapıyor:

'Mesele sadece elektrik tüketimi de değil. Bu cihazların neredeyse hepsi ithal, her bir ATM'de alarm, klima, güç kaynağı, ekran ve yazıcı gibi bakım-onarım isteyen birçok parça var. Para ekleme ve alma için düzenli bir şekilde ziyaret edilmeleri gerekiyor, bu da yakıt israfı demek. Biz bu çalışmada sadece makinelerin ne kadar elektrik tükettiğini hesapladık. Çevreye ve ekonomiye etkileri elektrik faturasıyla sınırlı değil.'