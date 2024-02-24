Ekran Başında İzlemekten Gerileceğiniz Sinema Tarihinin Birbirinden Olağanüstü İntikam Filmleri

IMDb: 6.9

New York hiç Death Wish'teki kadar kötü görünmemişti. Ve bu da bir şey ifade ediyor, çünkü şehir diğerlerinden daha fazla kez çöpe atıldı. Yönetmen Michael Winner, şehri her blokta bir katilin ve her sokakta bir soyguncunun olduğu bir çöplüğe dönüştürür. Charles Bronson'ın karısının tecavüze uğrayıp öldürülmesi, bu Yeni Hollywood klasiğinde Bronson'ın bir kanunsuza dönüşmesine neden olur.