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Ekran Başında İzlemekten Gerileceğiniz Sinema Tarihinin Birbirinden Olağanüstü İntikam Filmleri

Ekran Başında İzlemekten Gerileceğiniz Sinema Tarihinin Birbirinden Olağanüstü İntikam Filmleri

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 14:01

İntikam, dondurma gibi, soğuk yenmesi gereken bir yemektir. İntikamın çok tatlı bir yanı vardır ve intikam sizi intikamı başlatan kişi kadar kötü yapsa da filmlerde işler biraz farklı yürür. Kahramanın kızı kaçırılsa da köpeği öldürülse de her zaman kanunsuzun yanındayız (en azından ekranda). Bu yüzden bu karakterleri desteklediğiniz için kendinizi kötü hissetmeyin ve sorunlarını çözebildikleri için mutlu olun. İyi seyirler. 🎬🎥

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22. 9 to 5 (1980)

22. 9 to 5 (1980)

IMDb: 6.9

Kadınlar, cinsiyetçi patronlarıyla uğraşmaktan yoruldukları için durumu mantıklı yetişkinler gibi ele alıp patronlarıyla sert bir şekilde konuşmaya karar verirler. Yani, bir nevi. Sonuç alamayınca da onu kaçırırlar ve ofiste bir sürü değişiklik yaparlar. Bu film bir işyeri komedisini canlandırıyor.

21. Death Wish (1974)

21. Death Wish (1974)

IMDb: 6.9

New York hiç Death Wish'teki kadar kötü görünmemişti. Ve bu da bir şey ifade ediyor, çünkü şehir diğerlerinden daha fazla kez çöpe atıldı. Yönetmen Michael Winner, şehri her blokta bir katilin ve her sokakta bir soyguncunun olduğu bir çöplüğe dönüştürür. Charles Bronson'ın karısının tecavüze uğrayıp öldürülmesi, bu Yeni Hollywood klasiğinde Bronson'ın bir kanunsuza dönüşmesine neden olur.

20. The Nightingale (2018)

20. The Nightingale (2018)

IMDb: 7.3

Bu 18. Yüzyıl intikam filminde çamurun kokusunu alabilir ve kanın tadına bakabilirsiniz. Tecavüze uğrayan ve bebeği öldürülen bir kadın, bunu yapan adamlardan intikam alıyor. Eğlenceli bir macera değil ama asla unutamayacağınız bir macera.

19. Point Blank (1967)

19. Point Blank (1967)

IMDb: 7.3

Richard Stark'ın bir romanından esinlenen 1960'ların bu suç geriliminde, bir adam kendisini dolandırmaya çalışan eski ortağından intikam alır. İkisi birlikte para çalmıştır ama içlerinden biri çalması gerekenden daha fazlasını çalmıştır. Ödeşmenin tek yolu mermilerdir (çok ama çok sayıda mermi).

18. The Karate Kid (1984)

18. The Karate Kid (1984)

IMDb: 7.3

Neredeyse her spor filmi özünde bir intikam filmidir. Bu türün tamamı rekabetler ve mazlumlar üzerine kuruludur, Karate Kid de bunu en baştan ortaya koyar. Kasabaya yeni gelen çocuk, karate öğrenip kendisine zarar verenlerden intikam alana kadar zorbalığa maruz kalır. Bu, minderde bir hesaplaşma için mükemmel bir hazırlıktır.

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17. John Wick (2014)

17. John Wick (2014)

IMDb: 7.4

Asla başka bir adamın ayakkabılarıyla, kadınıyla ve kesinlikle köpeğiyle uğraşmayın. Bunlar işin raconudur. Bu kuralları çiğnediğinizde, kafanıza bir kurşun yiyebilirsiniz. Bir grup gangster John Wick'te başka bir adamın köpeğini öldürür, bu da onların sonunu hazırlar.

16. True Grit (2010)

16. True Grit (2010)

IMDb: 7.6

True Grit, Coen Kardeşler'in en iyi filmlerinden biri. Fargo, Blood Simple ve The Big Lebowski'yi de yönettikleri düşünülürse, bu gerçekten bir şey ifade ediyor. Film, bir kanun adamının küçük bir kıza yardım etmeye çalışırken yol boyunca bir dizi engelle karşılaşmasını konu alıyor.

15. The Lady Eve (1941)

15. The Lady Eve (1941)

IMDb: 7.7

Barbara Stanwyck gösterişli bir milyoner tarafından terk edilir, ama bir külah dondurma almak yerine bir kostüm satın alır ve onu başka biri olarak kazanmaya çalışır. Onu tam da istediği yere getirir ve tüm gününü onun planına adar.

14. Ocean's Eleven (2001)

14. Ocean's Eleven (2001)

IMDb: 7.7

Bu gerçekten de Brad Pitt, George Clooney ve Matt Damon'u ekranda bir arada izlemek için bir şans. Elbette, soygun eğlenceli ve intikam tatlı, ama bu kadar yıldız gücünü ekranda ne sıklıkla görebilirsiniz? Oyunculuk için büyük ikramiyeyi kazanmak gibi bir şey değil mi?

13. The Great Silence (1968)

13. The Great Silence (1968)

IMDb: 7.7

Eğer daha önce hiç ödül avcılarının karda kapıştığını görmediyseniz, çok şaşıracaksınız. Sergio Corbucci'nin Western filminde, Silence adlı bir tetikçi masum insanları öldüren ödül avcılarından intikam alarak karda Sergio Leone'nin yüzünü kızartacak bir hesaplaşmaya doğru gidiyor. Bu, isteyebileceğiniz tüm harika görseller ve operatik müziklerle mükemmel bir Western.

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12. The Outlaw Josey Wales (1976)

12. The Outlaw Josey Wales (1976)

IMDb: 7.8

Clint Eastwood, bu filme tartışmasız en önemli karakterini -The Man With No Name- verdikten sonra, Western filmlerini yönetmeye karar verir. Önceki filmlerinde canlandırdıklarına hiç benzemeyen bir kanun kaçağı olan Josey'i canlandırıyor. İhtiyacı olanlar için savaşıyor, kötü adamların peşine düşüyor ve arkadaşlarını öldürenlerden intikam alıyor.Eastwood'un beyazperdede en iyi yaptığı şey, kendi ayakları üzerinde duramayanları savunmaktır.

11. Good Morning (1959)

11. Good Morning (1959)

IMDb: 7.8

İki kardeş sessizlik yemini ederek ailelerinden intikam alırlar. Eğer istedikleri televizyonu alamazlarsa, konuşmayacaklardır. Yasujiro Ozu'dan listemizde hoş bir değişiklik yapan sevimli bir komedi.

10. Taken (2008)

10. Taken (2008)

IMDb: 7.8

Liam Neeson'ın çok özel yetenekleri var: Ateş edebiliyor, yumruk atabiliyor ve yılda yaklaşık iki intikam filminde boy gösterebiliyor. Bunlardan ilki, Neeson'ın kızını kaçıran adamların izini sürdüğü Taken'dı. O zamandan beri aynı şeyin yaklaşık 20 versiyonunu yaptı ama bu şimdiye kadarkilerin en iyisi.

9. The Princess Bride (1987)

9. The Princess Bride (1987)

IMDb: 8.0

Bu fantezinin içinde büyük intikam öykülerinden biri saklıdır. Bir kılıç ustası, babasının intikamını almak için bir arayış içindedir. Adamın adı Inigo Montoya'dır ve hikayesini onuncu kez dinlediğinizde asla unutamayacaksınız. Tanıştığı herkese anlattığı bu hikâye, babasını öldüren adama anlattığında daha da dokunaklı bir hal alır.

8. Mad Max: Fury Road (2015)

8. Mad Max: Fury Road (2015)

IMDb: 8.1

Araba kovalamacaları, çatışmalar, patlamalar kısacası bir intikam filminden daha ne isteyebilirsiniz ki? Mad Max: Fury Road gaza basıyor ve asla arkasına bakmıyor. Bir grup kaçak kaçarken, gerçekten gözlerinize inanamıyorsunuz. George Miller çölü, arabaların bir çocuğun kum havuzundaki Hot Wheels gibi birbirlerine çarptığı bir oyun alanına dönüştürüyor.

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7. Kill Bill (2003)

7. Kill Bill (2003)

IMDb: 8.2

Her zaman söylediğim gibi: Eğitimli bir suikastçıyı asla nikâh masasında bırakma. Elinde bir kılıç ve kinle peşinize düşecektir. Quentin Tarantino'nun aksiyon filminde bir kadın, nikâh masasında kendisini ölüme terk eden adamdan intikam alıyor.

6. Unforgiven (1992)

6. Unforgiven (1992)

IMDb: 8.2

Bu intikam ve pişmanlık öyküsünde Clint Eastwood, 1960'larda Sergio Leone'yle birlikte icat edilmesine yardım ettiği Batı'nın yöntemleriyle hesaplaşıyor. Unforgiven'da bir adam son bir iş için yola çıkar ve bu iş en yakın arkadaşının ölümüne neden olur. Filmde olaylar gürültülü bir maceradan çıkarılarak, Batı'nın bir insana neler yapabileceğinin ve o son günbatımlarının aslında kana bulanmış kasabaların bir aynası olduğunun bir yansıması olarak ele alınıyor.

5. Oldboy (2003)

5. Oldboy (2003)

IMDb: 8.3

Bir adam mühürlü bir odada 15 yıl geçirir ve neden hapsedildiğine ya da sorumlunun kim olduğuna dair hiçbir cevap verilmeden boş bir arazide serbest bırakılır. Şimdi ne olacak? Park Chan-wook'un filminde, olabilecek her şey olur. İntikam, romantizm, tarih, hafıza, çekiçler, kafatasları ve beyinler bu Güney Kore başyapıtında çarpışıyor.

4. The Sting (1973)

4. The Sting (1973)

IMDb: 8.3

Hustlers Johnny (Robert Redford) and Hendry (Paul Newman) get revenge on a crime boss who killed their friend. Their plan is genius, their vibe is joyous and their friendship is irresistible, making it one of the most entertaining titles on our list.

3. Memento (2000)

3. Memento (2000)

IMDb: 8.4

Memento'yu nasıl unutabiliriz ki? Christopher Nolan'ın çıkış filmi, karısının öldürülmesiyle ilgili hiçbir şey hatırlayamayan ve bu yüzden kendisine yardımcı olması için dövme yaptıran bir adamın hikayesini anlatıyor. Kafanızı kaşımanıza ve gözlerinizi kaçırmanıza neden olan, parçaları herkesten önce bir araya getirmeye çalışan filmlerden biridir.

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2. Gladiator (2000)

2. Gladiator (2000)

IMDb: 8.5

Nasıl eğlenmezsiniz? Ridley Scott'un destanı boyunca kılıç dövüşleri, gladyatör savaşları ve küllerinden doğan bir adam görüyoruz. Ailesini elinden alan imparatoru öldürmek için yola çıkıyor, ama önce arenada biraz dayak atmadan olmaz.

1. The Godfather (1972)

1. The Godfather (1972)

IMDb: 9.2

Size reddedemeyeceğiniz bir teklifte bulunacağım: The Godfather'ı bir intikam filmi perspektifinden izleyin, Michael Corleone (Al Pacino) karısının ve kardeşinin ölümünü yükselmek için motivasyon olarak kullanır. Bu, hikâyeyi çok daha zengin kılıyor.

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