Ekran Başında İzlemekten Gerileceğiniz Sinema Tarihinin Birbirinden Olağanüstü İntikam Filmleri
Ekran Başında İzlemekten Gerileceğiniz Sinema Tarihinin Birbirinden Olağanüstü İntikam Filmleri
İntikam, dondurma gibi, soğuk yenmesi gereken bir yemektir. İntikamın çok tatlı bir yanı vardır ve intikam sizi intikamı başlatan kişi kadar kötü yapsa da filmlerde işler biraz farklı yürür. Kahramanın kızı kaçırılsa da köpeği öldürülse de her zaman kanunsuzun yanındayız (en azından ekranda). Bu yüzden bu karakterleri desteklediğiniz için kendinizi kötü hissetmeyin ve sorunlarını çözebildikleri için mutlu olun. İyi seyirler. 🎬🎥
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22. 9 to 5 (1980)
21. Death Wish (1974)
20. The Nightingale (2018)
19. Point Blank (1967)
18. The Karate Kid (1984)
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17. John Wick (2014)
16. True Grit (2010)
15. The Lady Eve (1941)
14. Ocean's Eleven (2001)
13. The Great Silence (1968)
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12. The Outlaw Josey Wales (1976)
11. Good Morning (1959)
10. Taken (2008)
9. The Princess Bride (1987)
8. Mad Max: Fury Road (2015)
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7. Kill Bill (2003)
6. Unforgiven (1992)
5. Oldboy (2003)
4. The Sting (1973)
3. Memento (2000)
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2. Gladiator (2000)
1. The Godfather (1972)
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