Ecem Taşer Kimdir, Kaç Yaşındadır? Ecem Taşer Neden Twitter'da Gündem Oldu?

Sosyal medya linçlerine bir yenisi daha eklendi. Ünlü fenomen sosyal medyada TT oldu. Gündemden düşmeyen ve ağır eleştirilere maruz kalan Ecem Taşer, Instagram, X ve Tiktok platformları üzerinden içerik üretiyor. Sosyal medyada eşiyle birlikte çektiği videolarla tanınan Taşer'in son paylaştığı 'Neden hanımcı birisiyle evlendim' başlıklı video ve ardından ortaya çıkan iddialar nedeniyle en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Peki, Ecem Taşer kimdir? Ecem Taşer neden TT oldu?

İşte, detaylar...