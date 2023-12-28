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Ecem Taşer Kimdir, Kaç Yaşındadır? Ecem Taşer Neden Twitter'da Gündem Oldu?

Ecem Taşer Kimdir, Kaç Yaşındadır? Ecem Taşer Neden Twitter'da Gündem Oldu?

Kimdir
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
28.12.2023 - 10:28

Sosyal medya linçlerine bir yenisi daha eklendi. Ünlü fenomen sosyal medyada TT oldu. Gündemden düşmeyen ve ağır eleştirilere maruz kalan Ecem Taşer, Instagram, X ve Tiktok platformları üzerinden içerik üretiyor. Sosyal medyada eşiyle birlikte çektiği videolarla tanınan Taşer'in son paylaştığı 'Neden hanımcı birisiyle evlendim' başlıklı video ve ardından ortaya çıkan iddialar nedeniyle en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Peki, Ecem Taşer kimdir? Ecem Taşer neden TT oldu? 

İşte, detaylar...

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Ecem Taşer Kimdir? Ecem Taşer Kaç Yaşında?

Ecem Taşer Kimdir? Ecem Taşer Kaç Yaşında?

Sosyal medya fenomeni Ecem Taşer, eşi Ali Taser'le 24 yaşında dünyaevine girdi. Polis olan eşinin mesleğinden ayrılması üzerine Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşen fenomen, 5 yıllık evli. 

29 yaşındaki fenomen daha önce de beş yıldır neden sütyen girmediğini açıkladığı video ile dikkat çekmiş ve sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Ecem Taşer Neden TT Oldu?

Ecem Taşer Neden TT Oldu?

Ecem Taşer, geçtiğimiz günlerde 'Neden hanımcı birisiyle evlendim' başlıklı bir video paylaştı. Videoda eşi olmadan, arkadaşlarıyla birlikte tatile gittiğini söyleyen Taşer, Fas tatili dönüşünde HPV aşısı yaptırdı. 

Sosyal medya fenomeni Ecem Taşer'in aşı olmasının ardından ortaya birbirinden ilginç iddialar atıldı. Taşer'in eşini alttığını iddia edildi. Bu yüzden hızla sosyal medya linçlerinin merkezi haline gelen fenomenin adres bilgilerinden hastane kayıtlarına kadar araştırıldı.

Ecem Taşer Sosyal Medya Hesabı ve Kullanıcı Adı

Ecem Taşer Sosyal Medya Hesabı ve Kullanıcı Adı

Fenomen Ecem Taşer, ecemtaser kullanıcı adıyla Instagram'da yer alıyor. Ünlü fenomenin 197 bin takipçisi bulunuyor. 

Ecem Taşer, sosyal medya hesabında bir açıklamada bulundu. Yaşanan olayları tüm detayları ile anlattı. Ve isyan etti.

İşte, Ecem Taşer'in tüm bu yaşananlara isyan ettiği video

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