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Ebeveynler Dikkat! Ankara'da Gece Kreşi Uygulaması Başlıyor: 3-6 yaş Arasındaki Çocuklara Hizmet Verecek

Ebeveynler Dikkat! Ankara'da Gece Kreşi Uygulaması Başlıyor: 3-6 yaş Arasındaki Çocuklara Hizmet Verecek

Ankara Kreş
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.09.2024 - 12:28

Ebeveynleri yakından ilgilendiren bir haber geldi. Ankara’da gece çalışan ailelere destek olmak amacıyla gece kreşi uygulaması başlıyor. Uygulamayla birlikte 3-6 yaş arasındaki çocuklara 19.00-07.00 saatleri arasında hizmet verilecek. 

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Çankaya Belediyesi tarafından dikkat çeken bir hamle geldi.

Çankaya Belediyesi tarafından dikkat çeken bir hamle geldi.

Çankaya Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, gece kreşi, Maltepe Gündüz Bakımevi’nde pilot uygulama olarak hayata geçirildi.

Çankaya Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, gece kreşi, Maltepe Gündüz Bakımevi’nde pilot uygulama olarak hayata geçirildi.

Başkentte ilk kez yapılan uygulamayla 3-6 yaş arasındaki çocuklara 19.00-07.00 saatleri arasında hizmet verilecek.

Başkentte ilk kez yapılan uygulamayla 3-6 yaş arasındaki çocuklara 19.00-07.00 saatleri arasında hizmet verilecek.

Çocukların eğitimleri ve bakımları belediyenin uzman öğretmenlerince sağlanacak. Kreşte, akşam yemeğinin yanı sıra çeşitli etkinliklere de yer verilecek. Gece kreşi, ailelerin talepleri doğrultusunda diğer mahallelerdeki kreşlerde de uygulanabilecek.

Çocukların eğitimleri ve bakımları belediyenin uzman öğretmenlerince sağlanacak. Kreşte, akşam yemeğinin yanı sıra çeşitli etkinliklere de yer verilecek. Gece kreşi, ailelerin talepleri doğrultusunda diğer mahallelerdeki kreşlerde de uygulanabilecek.
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