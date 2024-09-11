Üç Bakan Harekete Geçti! Narin Güran'ın Köyüne Gidiyor: ''Hesap Verecekler''
Üç Bakan Harekete Geçti! Narin Güran'ın Köyüne Gidiyor: ''Hesap Verecekler''
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde üç bakan harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, öldürülen Narin Güran'ın köyüne gidiyor.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin'in cansız bedeni köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. 8 yaşındaki Narin Güran önceki gün gözyaşları içinde köyünde toprağa verildi.
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Cinayetle ilgili ilk itiraf gözaltındaki Nevzat Bahtiyar’dan gelmişti. 200 bin TL karşılığında Narin'in cesedini dereye atmayı kabul eden Nevzat Bahtiyar ifadesinde, ''Battaniyeye sarılı çocuğu ikimiz alıp çuvala koyduk. Ben çuvalı arabama koydum sonra muhtar dereyi işaret etti. Ben de arabamla dere kenarına gittim. Çuvalın ağzını bağlayacak ip aradım. Sonra çuvalda bulunan çantanın ipini söküp çuvalın ağzını bağlamaya başladım. Eve geldiğimde köyde insan hareketliliği vardı. Kendi annem ve eşim de Narin Güran’ı aramaya çıkmışlardı. Evde namaz kıldım daha sonra yemek yemeden Narin’i arama faaliyetine katıldım” demişti.
Sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Nevzat Bahtiyar, tutuklandı. Gözaltında bulunan 22 şüpheli ise bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunanlar arasında yer alan köy imamı ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Narin Güran cinayete ilişkin son olarak üç bakan harekete geçti. Halk TV'nin haberine göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin'in katledildiği Tavşantepe Köyü'ne gidecek.
Adalet Bakanı Tunç, "Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan kim varsa adalet önüne çıkarılacak ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır" ifadeleriyle şunları söylemişti: "Hepimizin yüreğini derinden yakan Narin Güran evladımızın öldürülmesi ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir."
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından Narin'in cansız bedeninin bulunduğunu kamuoyuyla paylaştığı açıklamasında aileye başsağlığı dilemediğinin hatırlatılması üzerine "Oldukça açık yani, daha fazla bir şey demeye gerek yok. Yani herkesin okuduğu zaman, anladığı, hissettiği bir durum. Tekrar anlatmaya gerek var mı? İnşallah bir daha insanlığımızdan utanacağımız tablo ile karşı karşıya gelmeyiz. Burada basın da çok önemli bir görev üstlendi. Görevini yaptı. Son sözü artık hakimler söyleyecek, savcılar söyleyecek. Biz tespit edilen suçu aydınlatıp suçluyu götürüp adalete teslim ediyoruz. Benim görevim bu. İçişleri Bakanlığının görevi, suçu önlemek ama önleyemiyorsa suç işlendiyse yakalayıp adalete teslim etmek. Gelinen noktada artık konu tamamen adliyenin" diye konuştu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık olarak olaydan etkilenen çocuklar için psikososyal destek hizmeti sağladıklarını söylemişti.
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