Üç Bakan Harekete Geçti! Narin Güran'ın Köyüne Gidiyor: ''Hesap Verecekler''

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde üç bakan harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, öldürülen Narin Güran'ın köyüne gidiyor.