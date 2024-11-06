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E Biz Aynıymışız! İki Genç Türkler ve Güney Koreliler Arasındaki Benzerlikleri Gösterdi

E Biz Aynıymışız! İki Genç Türkler ve Güney Koreliler Arasındaki Benzerlikleri Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.11.2024 - 20:17 Son Güncelleme: 06.11.2024 - 20:29

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Güney Kore ve Türkiye kardeş ülke olarak bilinir. Türkiye ile Güney Kore arasındaki kardeşlik bağının kökeni, tarihi geçmişlerine dayanır. Bu iki ülke, tarihleri boyunca birçok kez birbirlerine destek olmuş ve bu durum, aralarındaki kardeşlik bağını daha da pekiştirmiştir. Bu iki ülkenin kültürleri de birbirine büyük ölçüde benzer. Son dönemde popüler olan Kore dizileri ve müziği ile bu kültürü daha da yakından tanıma fırsatı buluyoruz.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DB6GZR...
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Bir Koreli ve bir Türk iki ülkenin benzer kültürel özelliklerini gösterdiği bir video çekti.

Bir Koreli ve bir Türk iki ülkenin benzer kültürel özelliklerini gösterdiği bir video çekti.

Bayram harçlığıdan yaşlılara yer vermeye kadar pek çok geleneğin bire bir aynı olması izleyenleri şaşırttı.

Bayram harçlığıdan yaşlılara yer vermeye kadar pek çok geleneğin bire bir aynı olması izleyenleri şaşırttı.

İşte o video;

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