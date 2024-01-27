Düşünülenin Aksine Sağlığınız İçin Aslında Çok Zararlı Olabilecek 15 Alışkanlık

Sağlığınızı korumak adına yaptığınız bazı alışkanlıkların aslında beklenenden daha zararlı olabileceği hiç aklınıza geldi mi?İşte karşınızda, sağlığınızı koruduğunu düşündüğünüz ama aslında size zarar veren 15 alışkanlık.

Bu alışkanlıklar, genellikle sağlıklı bir yaşam sürdürme çabası içindeyken farkında olmadan edindiğimiz ve zamanla zararlarını görmeye başladığımız eylemlerdir.