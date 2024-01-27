Düşünülenin Aksine Sağlığınız İçin Aslında Çok Zararlı Olabilecek 15 Alışkanlık
Düşünülenin Aksine Sağlığınız İçin Aslında Çok Zararlı Olabilecek 15 Alışkanlık
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Sağlığınızı korumak adına yaptığınız bazı alışkanlıkların aslında beklenenden daha zararlı olabileceği hiç aklınıza geldi mi?İşte karşınızda, sağlığınızı koruduğunu düşündüğünüz ama aslında size zarar veren 15 alışkanlık.
Bu alışkanlıklar, genellikle sağlıklı bir yaşam sürdürme çabası içindeyken farkında olmadan edindiğimiz ve zamanla zararlarını görmeye başladığımız eylemlerdir.
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1. "Birçok insanın bilmediği ama önemli bir noktaysa çamaşır ve bulaşık makinelerinin filtrelerinin düzenli olarak değiştirilmesi gerektiğidir."
2. "Lütfen piercingleriniz iyileştikten sonra da temizlemeniz gerektiğini unutmayın."
3. "Kulaklıklarını veya telefonunu düzenli olarak dezenfekte etmemek."
4. "Çok sık ağız suyu kullanıyorsanız aslında dişlerinize zarar veriyor olabilirsiniz."
5. "Diş fırçasını her 3-4 ayda bir değiştirmemek."
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6. "Karantinanın başında devletin insanlara ellerini yıkamalarını söylediğini hatırlıyor musunuz?"
7. "Dişlerini fırçalarken dilini fırçalaman gerektiğini de birçok insan unutuyor."
8. "Yastıklarınızı ve çarşaflarınızı mümkünse her hafta yıkamanız gerektiğini de unutmayın lütfen."
9. "Göbek deliğini temizlememek."
10. "Şaşıracaksınız ama kapı kolunu dezentekfe etmeniz gerekiyor."
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11. "Duştayken liflenmeniz gerektiğini unutmayın."
12. "Lütfen diş ipi kullanmayı düşünün."
13. "Eğer koktuğunuzu düşünüyorsanız başka insanlar da kokunuzu alabiliyor demektir."
14. "Sifon çekmeden önce tuvalet kapağını kapatmamak."
15. "Cildinize çok fazla bakım yapmak da düşündüğünüzün aksine çok zararlı olabilir."
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