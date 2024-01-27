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Düşünülenin Aksine Sağlığınız İçin Aslında Çok Zararlı Olabilecek 15 Alışkanlık

Düşünülenin Aksine Sağlığınız İçin Aslında Çok Zararlı Olabilecek 15 Alışkanlık

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 09:31

Sağlığınızı korumak adına yaptığınız bazı alışkanlıkların aslında beklenenden daha zararlı olabileceği hiç aklınıza geldi mi?İşte karşınızda, sağlığınızı koruduğunu düşündüğünüz ama aslında size zarar veren 15 alışkanlık. 

Bu alışkanlıklar, genellikle sağlıklı bir yaşam sürdürme çabası içindeyken farkında olmadan edindiğimiz ve zamanla zararlarını görmeye başladığımız eylemlerdir.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Birçok insanın bilmediği ama önemli bir noktaysa çamaşır ve bulaşık makinelerinin filtrelerinin düzenli olarak değiştirilmesi gerektiğidir."

1. "Birçok insanın bilmediği ama önemli bir noktaysa çamaşır ve bulaşık makinelerinin filtrelerinin düzenli olarak değiştirilmesi gerektiğidir."

2. "Lütfen piercingleriniz iyileştikten sonra da temizlemeniz gerektiğini unutmayın."

2. "Lütfen piercingleriniz iyileştikten sonra da temizlemeniz gerektiğini unutmayın."

'Bazenleri koku bile yapabiliyor.'

3. "Kulaklıklarını veya telefonunu düzenli olarak dezenfekte etmemek."

3. "Kulaklıklarını veya telefonunu düzenli olarak dezenfekte etmemek."

'Düzenli kullandığınız cisimleri lütfen temiz tutun.'

4. "Çok sık ağız suyu kullanıyorsanız aslında dişlerinize zarar veriyor olabilirsiniz."

4. "Çok sık ağız suyu kullanıyorsanız aslında dişlerinize zarar veriyor olabilirsiniz."

'Fazla kullanılan ağız suyu, ağzınızın kurumasına sebep olur.'

5. "Diş fırçasını her 3-4 ayda bir değiştirmemek."

5. "Diş fırçasını her 3-4 ayda bir değiştirmemek."

'Eğer hatırlamakta zorlanıyorsanız her mevsim değiştiğinde değiştirebilirsiniz.'

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6. "Karantinanın başında devletin insanlara ellerini yıkamalarını söylediğini hatırlıyor musunuz?"

6. "Karantinanın başında devletin insanlara ellerini yıkamalarını söylediğini hatırlıyor musunuz?"

'Görünüşe göre birçok insan elini sabunla yıkamıyormuş...'

7. "Dişlerini fırçalarken dilini fırçalaman gerektiğini de birçok insan unutuyor."

7. "Dişlerini fırçalarken dilini fırçalaman gerektiğini de birçok insan unutuyor."

8. "Yastıklarınızı ve çarşaflarınızı mümkünse her hafta yıkamanız gerektiğini de unutmayın lütfen."

8. "Yastıklarınızı ve çarşaflarınızı mümkünse her hafta yıkamanız gerektiğini de unutmayın lütfen."

'Yüzünüzden ve vücudunuzdan geçen yağ birikerek birçok cilt sorununa sebep olabiliyor.'

9. "Göbek deliğini temizlememek."

9. "Göbek deliğini temizlememek."

10. "Şaşıracaksınız ama kapı kolunu dezentekfe etmeniz gerekiyor."

10. "Şaşıracaksınız ama kapı kolunu dezentekfe etmeniz gerekiyor."

'Bakterilerin en sevdiği yerler kapı kollarıdır.'

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11. "Duştayken liflenmeniz gerektiğini unutmayın."

11. "Duştayken liflenmeniz gerektiğini unutmayın."

'Sadece suyun akması ya da oraya değmesi yeterli bir yöntem değil!'

12. "Lütfen diş ipi kullanmayı düşünün."

12. "Lütfen diş ipi kullanmayı düşünün."

'Hem ağzınız daha iyi kokacak hem de dişleriniz daha temiz olacak.'

13. "Eğer koktuğunuzu düşünüyorsanız başka insanlar da kokunuzu alabiliyor demektir."

'Lütfen güzel bir parfüm ve deodorant kullanalım.'

14. "Sifon çekmeden önce tuvalet kapağını kapatmamak."

14. "Sifon çekmeden önce tuvalet kapağını kapatmamak."

'Etrafa fışkıran bakteri miktarını tahmin bile edemezsiniz.'

15. "Cildinize çok fazla bakım yapmak da düşündüğünüzün aksine çok zararlı olabilir."

15. "Cildinize çok fazla bakım yapmak da düşündüğünüzün aksine çok zararlı olabilir."

'Lütfen kullandığınız ürünlerin açıklamalarını iyi okuyun.'

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