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''Duş Almadan Kaç Gün Geçirdiniz?'' Sorusuna Gelen Yanıtlar Sizi Bir Miktar Kaşındırabilir

''Duş Almadan Kaç Gün Geçirdiniz?'' Sorusuna Gelen Yanıtlar Sizi Bir Miktar Kaşındırabilir

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
18.10.2024 - 14:23

Duş almadan geçirdiğiniz gün sayısı en fazla kaç gün? Günümüzde her gün duş almak gayet normal. Ama öğrencilik yıllarında haftada 1 gün duş alanlar da var. Askerlik gibi zorlu koşullarda ise bu süre ayları bulabiliyor. Twitter'da (X) bir kullancı takipçilerine ''Duş almadan kaç gün geçirdiniz ?'' sorusu yöneltti. Gelen yanıtlar sizi bir miktar şaşırtabilir. 

Buyrun izliyoruz 👇

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Her şey bu tweetle başladı 👇

Her şey bu tweetle başladı 👇
twitter.com

Yanıtlar anında gelmeye başladı 👇

Yanıtlar anında gelmeye başladı 👇
twitter.com

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twitter.com

Depresyonda duş almayı unutanlar 🥲

Depresyonda duş almayı unutanlar 🥲
twitter.com

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Bir de pandemi döneminde🫠

Bir de pandemi döneminde🫠
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Aylarca yıkanmayanların yanında 12 saat nedir ki...

Aylarca yıkanmayanların yanında 12 saat nedir ki...
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