''Duş Almadan Kaç Gün Geçirdiniz?'' Sorusuna Gelen Yanıtlar Sizi Bir Miktar Kaşındırabilir
''Duş Almadan Kaç Gün Geçirdiniz?'' Sorusuna Gelen Yanıtlar Sizi Bir Miktar Kaşındırabilir
Duş almadan geçirdiğiniz gün sayısı en fazla kaç gün? Günümüzde her gün duş almak gayet normal. Ama öğrencilik yıllarında haftada 1 gün duş alanlar da var. Askerlik gibi zorlu koşullarda ise bu süre ayları bulabiliyor. Twitter'da (X) bir kullancı takipçilerine ''Duş almadan kaç gün geçirdiniz ?'' sorusu yöneltti. Gelen yanıtlar sizi bir miktar şaşırtabilir.
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Her şey bu tweetle başladı 👇
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Yanıtlar anında gelmeye başladı 👇
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Depresyonda duş almayı unutanlar 🥲
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Bir de pandemi döneminde🫠
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Aylarca yıkanmayanların yanında 12 saat nedir ki...
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