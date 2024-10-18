''Duş Almadan Kaç Gün Geçirdiniz?'' Sorusuna Gelen Yanıtlar Sizi Bir Miktar Kaşındırabilir

Duş almadan geçirdiğiniz gün sayısı en fazla kaç gün? Günümüzde her gün duş almak gayet normal. Ama öğrencilik yıllarında haftada 1 gün duş alanlar da var. Askerlik gibi zorlu koşullarda ise bu süre ayları bulabiliyor. Twitter'da (X) bir kullancı takipçilerine ''Duş almadan kaç gün geçirdiniz ?'' sorusu yöneltti. Gelen yanıtlar sizi bir miktar şaşırtabilir.

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