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Dünyanın Dört Bir Yanından Kullanıcılar Artık Pahalı Olduğu İçin Satın Almayı Bıraktıkları Ürünleri Paylaştı

Dünyanın Dört Bir Yanından Kullanıcılar Artık Pahalı Olduğu İçin Satın Almayı Bıraktıkları Ürünleri Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
09.10.2024 - 14:57

Türkiye’deki pahalılık, kaliteli ve sağlıklı ürünlere fahiş fiyatlardan dolayı ulaşamama, hayat kalitesinin adeta yerle bir olması geleceğe dair umutları yok ediyor. Fiyatlar giderek artarken dünyanın dört bir yanından insanlar da ülkelerinde artık çok pahalı olduğu için satın almayı bıraktıkları ürünleri paylaştı. 

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Türkiye’de hayat pahalılığı geleceğe dair umutları tüketti. En temel gıda ürünlerinin bile yanına fahiş fiyatlardan dolayı yaklaşılmaz oldu. Dışarda yemek, eve misafir çağırmak bile artık lüks oldu.

Türkiye’de hayat pahalılığı geleceğe dair umutları tüketti. En temel gıda ürünlerinin bile yanına fahiş fiyatlardan dolayı yaklaşılmaz oldu. Dışarda yemek, eve misafir çağırmak bile artık lüks oldu.

Türkiye’de hal böyleyken dört bir yanından kullanıcılar da ülkelerindeki artan fiyatlardan dert yandı.

Türkiye’de hal böyleyken dört bir yanından kullanıcılar da ülkelerindeki artan fiyatlardan dert yandı.

BuzzFeed’de yer alan habere göre bir Reddit kullanıcısı, “Artık satın alamayacağınız kadar pahalı olan şey ne?” diye sordu.

BuzzFeed’de yer alan habere göre bir Reddit kullanıcısı, “Artık satın alamayacağınız kadar pahalı olan şey ne?” diye sordu.

Kaynak

Kaynak

Dünyanın dört bir yanından insanlar artık çok pahalı olduğu için satın almayı bıraktıkları ürünleri paylaştı. İşte o yanıtlar👇🏻

Dünyanın dört bir yanından insanlar artık çok pahalı olduğu için satın almayı bıraktıkları ürünleri paylaştı. İşte o yanıtlar👇🏻

1. Ekmek

1. Ekmek

'Artık ekmek satın almayı hayal edemiyorum evde kendim yapıyorum.'

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2. Fast food

2. Fast food

'Geçen yıl tavuklu dürüm almak için KFC'ye gittim. Eskiden olduğundan daha küçük bir dürüm için satış vergisi düşüldükten sonra 9 dolardı. Ne oluyor?'

3. Konser biletleri

3. Konser biletleri

'Karım geçen gün bir konserden bahsetti. Bir adada yaşıyoruz, bu yüzden bir feribota (200$+), bir otele (eğer bulabilirseniz 400$) ve konser biletlerine (çift için 400$) ihtiyacımız var. 3 saat boyunca bir aptalın önünüzde durması için 1000$.'

3. Kuaför (Saç kesimi, manikür, pedikür)

3. Kuaför (Saç kesimi, manikür, pedikür)

4. McDonald's

4. McDonald's

'2 kişi için 30 dolara kadar veya hatta daha fazlasına kadar çıkıyorsunuz. Eskiden hızlı ve ucuzdu... şimdi ikisi de değil.'

5. Meyve

5. Meyve

'Eskiden yediğimiz meyvelerin çeşitliliği çok fazlaydı. Şimdi haftada sadece bir veya iki tanesini seçiyoruz.'

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6. Peynir

6. Peynir

'Peynir yemek için milyoner olmam gerektiğini hiç düşünmemiştim.'

7. İkinci el kıyafet

7. İkinci el kıyafet

'Sonsuza kadar ikinci el alışverişi yaptım ama son birkaç yıldır çok saçma. Kullanılmış bir tişört için 10 dolar mı? Bunlar akıllarını mı kaçırdılar?!'

8. Tereyağı

8. Tereyağı

'Tereyağı için 9 dolar ödemem mümkün değil. 4.99 dolara satışa çıkmasını beklerim ve kalanını dondururum.'

9. Et

9. Et

'Eskiden olduğundan çok daha az yiyorum ve yediğimde de sadece yerel kaynaklı ürünlere para harcıyorum.'

10. Cips

10. Cips

'200 gr'lık bir Ruffles paketi Walmart'ta 2,97 dolardı. Şimdi neredeyse 5 dolar. Yine de, en azından bu değişiklik muhtemelen sağlığıma fayda sağladı.'

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11. Zeytinyağı

11. Zeytinyağı

'Hala satın alıyoruz, ancak yalnızca daha ucuz petrol işe yaramadığında kullanıyoruz.'

12. Sıfır otomobil

12. Sıfır otomobil

'Siz araba mı alıyorsunuz? Ben 6 yıldır 2012 model kullanılmış bir Mazda 3 kullanıyorum ve bozulana kadar kullanmaya niyetliyim.'

13. Restoranda yemek yemek.

13. Restoranda yemek yemek.

'Dışarıda sipariş vermeyi/yemek yemeyi mümkün olduğunca ayda bir kezle sınırlandırıyorum.'

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