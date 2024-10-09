Dünyanın Dört Bir Yanından Kullanıcılar Artık Pahalı Olduğu İçin Satın Almayı Bıraktıkları Ürünleri Paylaştı

Türkiye’deki pahalılık, kaliteli ve sağlıklı ürünlere fahiş fiyatlardan dolayı ulaşamama, hayat kalitesinin adeta yerle bir olması geleceğe dair umutları yok ediyor. Fiyatlar giderek artarken dünyanın dört bir yanından insanlar da ülkelerinde artık çok pahalı olduğu için satın almayı bıraktıkları ürünleri paylaştı.

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