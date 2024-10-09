Dünyanın Dört Bir Yanından Kullanıcılar Artık Pahalı Olduğu İçin Satın Almayı Bıraktıkları Ürünleri Paylaştı
Dünyanın Dört Bir Yanından Kullanıcılar Artık Pahalı Olduğu İçin Satın Almayı Bıraktıkları Ürünleri Paylaştı
Türkiye’deki pahalılık, kaliteli ve sağlıklı ürünlere fahiş fiyatlardan dolayı ulaşamama, hayat kalitesinin adeta yerle bir olması geleceğe dair umutları yok ediyor. Fiyatlar giderek artarken dünyanın dört bir yanından insanlar da ülkelerinde artık çok pahalı olduğu için satın almayı bıraktıkları ürünleri paylaştı.
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Türkiye’de hayat pahalılığı geleceğe dair umutları tüketti. En temel gıda ürünlerinin bile yanına fahiş fiyatlardan dolayı yaklaşılmaz oldu. Dışarda yemek, eve misafir çağırmak bile artık lüks oldu.
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Türkiye’de hal böyleyken dört bir yanından kullanıcılar da ülkelerindeki artan fiyatlardan dert yandı.
BuzzFeed’de yer alan habere göre bir Reddit kullanıcısı, “Artık satın alamayacağınız kadar pahalı olan şey ne?” diye sordu.
Dünyanın dört bir yanından insanlar artık çok pahalı olduğu için satın almayı bıraktıkları ürünleri paylaştı. İşte o yanıtlar👇🏻
1. Ekmek
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2. Fast food
3. Konser biletleri
3. Kuaför (Saç kesimi, manikür, pedikür)
4. McDonald's
5. Meyve
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6. Peynir
7. İkinci el kıyafet
8. Tereyağı
9. Et
10. Cips
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11. Zeytinyağı
12. Sıfır otomobil
13. Restoranda yemek yemek.
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