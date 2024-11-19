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Dünya Erkekler Günü Ne Zaman? İşte Dünya Erkekler Günü Mesajları ve Sözleri

Dünya Erkekler Günü Ne Zaman? İşte Dünya Erkekler Günü Mesajları ve Sözleri

Erkeklere Özel
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.11.2024 - 11:59

Her yıl Kasım ayında kutlanan Dünya Erkekler Günü, ilk kez 1960'lı yıllarda ortaya çıktı. Erkekler Günü'nün uluslararası olarak resmi bir gün ilan edilmesi ise 1990'lı yılları buldu. Günümüzde 70'ten fazla ülkede kutlanan Erkekler Günü, UNESCO tarafından da dile getirildi. Peki, Dünya Erkekler Günü ne zaman? Erkekler Günü neden kutlanıyor? 

İşte, detaylar...

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Dünya Erkekler Günü Ne zaman?

Dünya Erkekler Günü Ne zaman?

Küresel bir farkındalık günü olan Uluslararası Erkekler Günü (IMD), her yıl 19 Kasım'da kutlanıyor.

Peki, Dünya Erkekler Günü Nedir?

Peki, Dünya Erkekler Günü Nedir?

Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen International Men's Day (Uluslararası Erkekler) için ilk kez 1960'lı yıllarda harekete geçildi. Uluslararası bir Erkekler Günü'nün ilanı için çağrıda bulunuldu. 

90'lı yıllarda ise bu konu Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından dile getirildi. Resmi olarak kabul edilmesi ve kutlanması ise ilk kez 1999 yılında Karayipler'de yer alan Trinidad ve Tobago adalarından oluşan Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti'nde gerçekleşti.

UNESCO'dan destek: "Bu mükemmel bir fikir ve bazı cinsiyet dengelerini bize verecektir"

UNESCO'dan destek: "Bu mükemmel bir fikir ve bazı cinsiyet dengelerini bize verecektir"

UNESCO'da dile getirildiğinde Ingenborg Breines Kadın ve Barış Kültür Müdürü tarafından çok beğenilen ve desteklenen fikir günümüzde son derece yaygın hale gelmiştir. Erkekler Günü, 2016 yılında ABD, Çin, Danimarka, Fransa, Güney Afrika, İtalya, Hindistan, Kanada, Malta, Norveç, Pakistan, Ukrayna, İngiltere ve İrlanda'nın da aralarında olduğu pek çok ülke tarafından resmen kabul edilmiştir.

Erkekler Günü Neden Kutlanıyor?

Erkekler Günü Neden Kutlanıyor?

IMD ile erkek ve erkek çocukların sağlığı, cinsiyetler arasındaki ilişkileri geliştirmek ve cinsiyet eşitliği gibi konulara dikkat çekiliyor. Ayrca pozitif rol model olabilecek erkekler de öne çıkarılarak toplumda farkındalık yaratmak hedefleniyor.

İşte Sosyal Medyada Paylaşmalık Dünya Erkekler Günü Mesajları

İşte Sosyal Medyada Paylaşmalık Dünya Erkekler Günü Mesajları

  • 'Toplumumuzdaki baba, abi, kardeş ve eş gibi güçlü erkek figürlerine teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız!'

  • 'Erkekler sadece güçlü değil, aynı zamanda duygusal, destekleyici ve anlayışlıdır. Erkekler Gününüz kutlu olsun.'

  • 'Duygusal ve fiziksel gücünü sevgiyle birleştiren erkeklere... Dünya Erkekler Gününüz kutlu olsun!'

  • 'Dünyayı daha güzel bir yer yapan tüm erkeklerin bu özel günü kutlu olsun!'

  • 'Her zaman omuz omuza, sevgi ve saygı ile... Dünya Erkekler Günün kutlu olsun canım!'

  • 'Erkek olmak, sadece fiziksel gücü değil, duygusal zekayı ve sevgiyi de taşımaktır. Dünya Erkekler Günün kutlu olsun!'

  • 'Toplumu ileriye taşıyan fedakarlığınız ve nezaketiniz ile örnek oldunuz. Bugün, hak ettiğiniz takdirleri sunma günü. Kutlu olsun!'

  • 'Sevgi dolu yüreğiniz, taşıdığınız sorumluluk ve gösterdiğiniz cesaretle dünyayı daha güzel bir yer yapıyorsunuz. Dünya Erkekler Gününüz kutlu olsun!'

  • 'Cinsiyet eşitliği, saygı ve sevgisiyle dünyayı yaşanabilir bir yer yapan erkeklere! Dünya Erkekler Gününüz kutlu olsun!'

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