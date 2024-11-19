Dünya Erkekler Günü Ne Zaman? İşte Dünya Erkekler Günü Mesajları ve Sözleri
Dünya Erkekler Günü Ne Zaman? İşte Dünya Erkekler Günü Mesajları ve Sözleri
Her yıl Kasım ayında kutlanan Dünya Erkekler Günü, ilk kez 1960'lı yıllarda ortaya çıktı. Erkekler Günü'nün uluslararası olarak resmi bir gün ilan edilmesi ise 1990'lı yılları buldu. Günümüzde 70'ten fazla ülkede kutlanan Erkekler Günü, UNESCO tarafından da dile getirildi. Peki, Dünya Erkekler Günü ne zaman? Erkekler Günü neden kutlanıyor?
İşte, detaylar...
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Dünya Erkekler Günü Ne zaman?
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Peki, Dünya Erkekler Günü Nedir?
UNESCO'dan destek: "Bu mükemmel bir fikir ve bazı cinsiyet dengelerini bize verecektir"
Erkekler Günü Neden Kutlanıyor?
İşte Sosyal Medyada Paylaşmalık Dünya Erkekler Günü Mesajları
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