50 Bin TL'ye Havuz ve Yemek Vaat Eden Dümenden Güvenlik İlanı Viral Oldu

İlanda ev sahibi, villasının yılın 11 ayı boş kalacağını ve geceleri evi 'dümenden' kontrol edecek bir güvenlik görevlisi aradığını yazıyor. Maaş 50 bin lira. Çalışana sabah ve akşam olmak üzere günde iki öğün yemek veriliyor, bakımı düzenli yapılan havuz da kullanıma açık.

İlan sahibi 'çok abartmamak şartıyla' arkadaşların ve ailenin evde ağırlanabileceğini de ekliyor. Başvuranlardan ise silahlı özel güvenlik kimlik kartı ve sabıkasız bir geçmiş isteniyor.