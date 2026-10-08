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50 Bin TL'ye Havuz ve Yemek Vaat Eden Dümenden Güvenlik İlanı Viral Oldu

50 Bin TL'ye Havuz ve Yemek Vaat Eden Dümenden Güvenlik İlanı Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.10.2026 - 11:17
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Havuzlu, manzaralı bir villanın sahibi, evi için güvenlik görevlisi arayan bir ilan yayımladı ve ilanın şartları sosyal medyada konuşulmaya başladı. Ev sahibi yılın yalnızca bir ayını villada geçirdiğini, geri kalan 11 ay boyunca geceleri evi 'dümenden' kontrol edecek birine ihtiyacı olduğunu yazıyor. Karşılığında 50 bin lira maaş, günde iki öğün yemek ve havuz kullanımı sunuluyor. Üstelik çalışan, 'çok abartmamak şartıyla' arkadaşlarını ve ailesini de eve getirebilecek. Karşı şart olarak silahlı özel güvenlik kimlik kartı ve sabıkasız bir geçmiş isteniyor. Maaşın yanına eklenen imkânlar ve ilana yayılan 'dümenden' tabiri kullanıcıların diline düştü; aralarında bu işe başvurmayı düşünenler bile var.

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İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:

İlanda ev sahibi, villasının yılın 11 ayı boş kalacağını ve geceleri evi 'dümenden' kontrol edecek bir güvenlik görevlisi aradığını yazıyor. Maaş 50 bin lira. Çalışana sabah ve akşam olmak üzere günde iki öğün yemek veriliyor, bakımı düzenli yapılan havuz da kullanıma açık.

İlan sahibi 'çok abartmamak şartıyla' arkadaşların ve ailenin evde ağırlanabileceğini de ekliyor. Başvuranlardan ise silahlı özel güvenlik kimlik kartı ve sabıkasız bir geçmiş isteniyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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