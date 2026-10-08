50 Bin TL'ye Havuz ve Yemek Vaat Eden Dümenden Güvenlik İlanı Viral Oldu
Havuzlu, manzaralı bir villanın sahibi, evi için güvenlik görevlisi arayan bir ilan yayımladı ve ilanın şartları sosyal medyada konuşulmaya başladı. Ev sahibi yılın yalnızca bir ayını villada geçirdiğini, geri kalan 11 ay boyunca geceleri evi 'dümenden' kontrol edecek birine ihtiyacı olduğunu yazıyor. Karşılığında 50 bin lira maaş, günde iki öğün yemek ve havuz kullanımı sunuluyor. Üstelik çalışan, 'çok abartmamak şartıyla' arkadaşlarını ve ailesini de eve getirebilecek. Karşı şart olarak silahlı özel güvenlik kimlik kartı ve sabıkasız bir geçmiş isteniyor. Maaşın yanına eklenen imkânlar ve ilana yayılan 'dümenden' tabiri kullanıcıların diline düştü; aralarında bu işe başvurmayı düşünenler bile var.
İlk paylaşım şöyleydi:
İK eli değmemiş en temiz ilan olduğunu söyleyenler
Daha ilanı okur okumaz başvuru kararını verenler çıktı
Gece boyu havuz başında bekleyenin solungaçları çıkar diyenler
Yemeğin yanına ne içeceğini de merak eden var
Maaş ve imkânları görünce mesleğini sorgulayanlar
İşi kapıp ortadan kaybolacağını duyuranlar
Yapay zeka her işi alsın da bu iş kalsın diyenler
Bodrum'da böyle bir villayı bekleyen eniştesini anlatan kullanıcı
Gece nöbetini korku filmine benzetenler
Kariyer planını bu işe göre değiştirenler
Silahlı güvenlik belgesi şartına dümenden çözüm bulanlar
KPSS puanından sonra acil başvuru ihtiyacı doğanlar
Devrim olsa bile dokunulmayacak tek patron olduğunu söyleyenler
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