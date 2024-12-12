DS Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları
DS Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.dsautomobiles.com.tr/
Fransız otomotiv devi DS, 2014 yılında Citroen'den ayrılarak markalaştı. Son dönemlerde yenilenen modelleriyle dikkatleri üzerine çeken DS, 2018 yılından beri ise PSA bünyesinde faaliyet gösteren Peugeot tarafından denetleniyor. Sıfır otomobil satın almak isteyenlerin merak ettiği güncellenen fiyatlar ise belli oldu. Peki, Aralık ayı güncellemeleriyle DS 4, 7 ve 9 ne kadar oldu?
İşte, DS'nin Aralık ayına özel güncel fiyatları
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DS Fiyat Listesi
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DS 4 Fiyat Listesi Aralık 2024
DS 7 Fiyat Listesi Aralık 2024
DS 9 E-TENSE Fiyat Listesi Aralık 2024
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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