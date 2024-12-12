DS Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Fransız otomotiv devi DS, 2014 yılında Citroen'den ayrılarak markalaştı. Son dönemlerde yenilenen modelleriyle dikkatleri üzerine çeken DS, 2018 yılından beri ise PSA bünyesinde faaliyet gösteren Peugeot tarafından denetleniyor. Sıfır otomobil satın almak isteyenlerin merak ettiği güncellenen fiyatlar ise belli oldu. Peki, Aralık ayı güncellemeleriyle DS 4, 7 ve 9 ne kadar oldu?

İşte, DS'nin Aralık ayına özel güncel fiyatları