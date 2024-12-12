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DS Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

etiket DS Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 21:57

Fransız otomotiv devi DS, 2014 yılında Citroen'den ayrılarak markalaştı. Son dönemlerde yenilenen modelleriyle dikkatleri üzerine çeken DS, 2018 yılından beri ise PSA bünyesinde faaliyet gösteren Peugeot tarafından denetleniyor. Sıfır otomobil satın almak isteyenlerin merak ettiği güncellenen fiyatlar ise belli oldu. Peki, Aralık ayı güncellemeleriyle DS 4, 7 ve 9 ne kadar oldu? 

İşte, DS'nin Aralık ayına özel güncel fiyatları

Kaynak: https://www.dsautomobiles.com.tr/
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DS Fiyat Listesi

DS Fiyat Listesi

DS, Aralık ayına özel kampanyalarını ve güncellenen fiyatlarını duyurdu. Aşağıdaki fiyatlar marka tarafından belirlenen tavsiye edilen azami anahtar teslim fiyatlarıdır. Ancak fiyatlar, kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

DS 4 Fiyat Listesi Aralık 2024

DS 4 Fiyat Listesi Aralık 2024

BENZİN

  • DS 4 Performance Line PureTech 130 Otomatik 2.116.900 TL

  • DS 4 Pallas PureTech 130 Otomatik 2.116.900 TL

DİZEL

  • DS 4 Performance Line BlueHDi 130 Otomatik 2.174.200 TL

  • DS 4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik 2.174.200 TL

DS 7 Fiyat Listesi Aralık 2024

DS 7 Fiyat Listesi Aralık 2024

DİZEL

  • DS 7 OPÉRA BlueHDi 130 Otomatik 2.952.800 TL

  • DS 7 Antoine de Saint Exupery BlueHDi 130 Otomatik 2.952.800 TL 

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT

  • DS 7 Esprit de Voyage E-TENSE 225 3.473.500 TL

  • DS 7 OPÉRA E-TENSE 225 3.473.500 TL

  • DS 7 Esprit de Voyage E-TENSE 4x4 300 4.132.000 TL

  • DS 7 OPÉRA E-TENSE 4x4 300 4.046.700 TL

  • DS 7 OPÉRA E-TENSE 4x4 360 4.590.600 TL

  • DS 7 Antoine de Saint Exupery PLUG-IN HYBRID AWD 300 4.046.700 TL 

  • DS 7 Antoine de Saint Exupery PLUG-IN HYBRID AWD 360 4.590.600 TL

DS 9 E-TENSE Fiyat Listesi Aralık 2024

DS 9 E-TENSE Fiyat Listesi Aralık 2024

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT

  • DS 9 OPÉRA E-TENSE 250 4.640.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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