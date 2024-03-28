Dolandırıcı Oğluna Babadan Tokat: Çaldığı Malları Geri Verdi

Bilecik’te ilginç bir dolandırıcılık yaşandı. Kendini polis olarak tanıdan A.E., H.A. isimli vatandaşı arayarak yaklaşık 1.5 milyon değerinde ziynet eşyasını aldı. Şüphelinin babası H.E. ise oğlunun çaldığı malları tekrardan teslim etti.