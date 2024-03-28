Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Dolandırıcı Oğluna Babadan Tokat: Çaldığı Malları Geri Verdi

Dolandırıcı Oğluna Babadan Tokat: Çaldığı Malları Geri Verdi

Bilecik
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.03.2024 - 12:37

Bilecik’te ilginç bir dolandırıcılık yaşandı. Kendini polis olarak tanıdan A.E., H.A. isimli vatandaşı arayarak yaklaşık 1.5 milyon değerinde ziynet eşyasını aldı. Şüphelinin babası H.E. ise oğlunun çaldığı malları tekrardan teslim etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bilecik'te 11 Mart günü H.A. isimli şahsı telefonla arayarak kendini 'polis' olarak tanıtan şahıs, 1,5 milyon TL değerinde çeşitli ziynet eşyalarını elden teslim alarak olay yerinden uzaklaştı.

Bilecik'te 11 Mart günü H.A. isimli şahsı telefonla arayarak kendini 'polis' olarak tanıtan şahıs, 1,5 milyon TL değerinde çeşitli ziynet eşyalarını elden teslim alarak olay yerinden uzaklaştı.

Mağdur vatandaş, dolandırıldığı anlayınca hemen Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne şikayete bulundu. Ekipler, ziynet eşyalarını elden teslim alan şüpheli şahsın A.E. olduğunu tespit etti. Şahsın olayın ardından Kocaeli'ye gittiğini tespit eden ekipler hemen harekete geçti. Ekiplerin aile bireyleri ile görüşmelerine rağmen şüpheli şahıs teslim olmadı.

Mağdur vatandaş, dolandırıldığı anlayınca hemen Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne şikayete bulundu. Ekipler, ziynet eşyalarını elden teslim alan şüpheli şahsın A.E. olduğunu tespit etti. Şahsın olayın ardından Kocaeli'ye gittiğini tespit eden ekipler hemen harekete geçti. Ekiplerin aile bireyleri ile görüşmelerine rağmen şüpheli şahıs teslim olmadı.

24 Mart günü şüpheli A.E.'nin babası H.E. Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek müşteki şahsa ait ziynet eşyalarını teslim etmek istediğini belirtti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ziynet eşyaları alınarak mağdur vatandaşa teslim edilirken şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

24 Mart günü şüpheli A.E.'nin babası H.E. Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek müşteki şahsa ait ziynet eşyalarını teslim etmek istediğini belirtti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ziynet eşyaları alınarak mağdur vatandaşa teslim edilirken şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
1
1
1
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?