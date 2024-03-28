Dolandırıcı Oğluna Babadan Tokat: Çaldığı Malları Geri Verdi
Dolandırıcı Oğluna Babadan Tokat: Çaldığı Malları Geri Verdi
Bilecik’te ilginç bir dolandırıcılık yaşandı. Kendini polis olarak tanıdan A.E., H.A. isimli vatandaşı arayarak yaklaşık 1.5 milyon değerinde ziynet eşyasını aldı. Şüphelinin babası H.E. ise oğlunun çaldığı malları tekrardan teslim etti.
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Bilecik'te 11 Mart günü H.A. isimli şahsı telefonla arayarak kendini 'polis' olarak tanıtan şahıs, 1,5 milyon TL değerinde çeşitli ziynet eşyalarını elden teslim alarak olay yerinden uzaklaştı.
Mağdur vatandaş, dolandırıldığı anlayınca hemen Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne şikayete bulundu. Ekipler, ziynet eşyalarını elden teslim alan şüpheli şahsın A.E. olduğunu tespit etti. Şahsın olayın ardından Kocaeli'ye gittiğini tespit eden ekipler hemen harekete geçti. Ekiplerin aile bireyleri ile görüşmelerine rağmen şüpheli şahıs teslim olmadı.
24 Mart günü şüpheli A.E.'nin babası H.E. Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek müşteki şahsa ait ziynet eşyalarını teslim etmek istediğini belirtti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ziynet eşyaları alınarak mağdur vatandaşa teslim edilirken şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.
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