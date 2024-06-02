Doktor, Mühendis, Diş Hekimi ve Diğerleri… Peşin Vergi Uygulaması Başlıyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi muafiyet ve istisnalarının gözden geçirildiğini ve bu konudaki düzenlemelerin kamuoyuna duyurulacağını açıklamasının ardından paket için hükümet hazırlıklara başladı. Yeni pakette doktor, mühendis, diş hekimi ve bazı serbest meslek gruplarına yönelik “peşin vergi” uygulaması gündeme geldi.