“3 Ay Peş Peşe Asgari Ödeme Yapılan Kredi Kartları Kapatılacak” İddiasına İlişkin Açıklama
“3 Ay Peş Peşe Asgari Ödeme Yapılan Kredi Kartları Kapatılacak” İddiasına İlişkin Açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), '3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapan kart sahibinin kartının kullanıma kapanacağı' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
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DMM'den yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK), asgari ödemesini yapan kredi kartı kullanıcılarının kartının kullanımına kapatılmasına yönelik bir çalışması veya düzenlemesinin bulunmadığı belirtildi.
Yönetmelik gereği bir takvim yılı içerisinde asgari ödeme tutarı toplam üç kez ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına kapatıldığına işaret edilen açıklamada, üst üste üç kez asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının ise hem nakit kullanımına hem de mal ve hizmet alımına kapatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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