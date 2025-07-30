Doğurganlık Oranları Düşen Ülkeler Vatandaşlarına Hangi Teşvikleri Sunuyor?
Eskiden gelişmiş ülkelere has bir sorun olan doğurganlık oranlarının nüfusu yenileyemeyecek (2.1 çocuk) oranın altına düşmesi bir süredir gelişmekte olan ülkelerin de gündeminde. Ülkemizde de bu konunun önemi ısrarla vurgulanırken pek çok kişi insanları neden eskisi gibi çocuk yapmamaya iten sebepleri tartışıyor. Ekonomik, sosyolojik ve kültürel değişimler ayrı ayrı sebepler olarak gösterilse de birbirinden çok farklı yapıdaki ülkelerde doğurganlık hızı düşüyor.
Bir X kullanıcısı ise bu duruma değindi.
Eric Torenberg isimli kullanıcı doğurganlık oranlarının düşüşünün tek bir sebebi olmadını kanıtlamak için farklı ülkeleri örnek gösterdi. Bazı ülkelerde ekonomik, bazı ülkelerde sosyolojik nedenler olsa da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin pek çoğu nüfusunu yenileyecek oranlara ulaşamıyor. Bunun için de bir dizi teşvikler sunuluyor.
Macaristan'da doğurganlık oranı 1.6 civarında ve hükümet bunu 2.1'e çıkarmak için çeşitli teşvikler sunmuş durumda.
Rusya'da Putin pek çok konuşmasında ailenin önemini vurgulasa da doğum oranları 1.5 civarında.
Singapur ise 1.1 ortalamayla alarm veren ülkelerden. Hükümetin doğurganlığı arttırmak için teşvikleri şöyle;
Fransa 1.8 ile Avrupa'da en yüksek doğurganlığa sahip ülkelerden.
İsrail 3.0 gibi bir oranla gelişmiş ülkeler arasında doğurganlığı en yüksek ülkelerden.
Sosyal devlet denince akla gelen İskandinav ülkelerinde de teşviklere rağmen doğurganlık düşüş trendinde.
Yaşlanan nüfus ve yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle 1.3 oranında kalan Japonya'nın teşvikleri şöyle;
2.7 doğurganlık oranına sahip olan Moğolistan'da ise farklı politikalar uygulanıyor.
Güney Kore ise 0.78 oranıyla alarm veren ülkelerden
Yapay zekaya göre doğurganlık oranlarının azalmasının sebepleri şöyle;
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