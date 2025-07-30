Doğurganlık Oranları Düşen Ülkeler Vatandaşlarına Hangi Teşvikleri Sunuyor?

Eskiden gelişmiş ülkelere has bir sorun olan doğurganlık oranlarının nüfusu yenileyemeyecek (2.1 çocuk) oranın altına düşmesi bir süredir gelişmekte olan ülkelerin de gündeminde. Ülkemizde de bu konunun önemi ısrarla vurgulanırken pek çok kişi insanları neden eskisi gibi çocuk yapmamaya iten sebepleri tartışıyor. Ekonomik, sosyolojik ve kültürel değişimler ayrı ayrı sebepler olarak gösterilse de birbirinden çok farklı yapıdaki ülkelerde doğurganlık hızı düşüyor.