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Doğurganlık Oranları Düşen Ülkeler Vatandaşlarına Hangi Teşvikleri Sunuyor?

Doğurganlık Oranları Düşen Ülkeler Vatandaşlarına Hangi Teşvikleri Sunuyor?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.07.2025 - 16:20

Eskiden gelişmiş ülkelere has bir sorun olan doğurganlık oranlarının nüfusu yenileyemeyecek (2.1 çocuk) oranın altına düşmesi bir süredir gelişmekte olan ülkelerin de gündeminde. Ülkemizde de bu konunun önemi ısrarla vurgulanırken pek çok kişi insanları neden eskisi gibi çocuk yapmamaya iten sebepleri tartışıyor. Ekonomik, sosyolojik ve kültürel değişimler ayrı ayrı sebepler olarak gösterilse de birbirinden çok farklı yapıdaki ülkelerde doğurganlık hızı düşüyor.

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Bir X kullanıcısı ise bu duruma değindi.

Bir X kullanıcısı ise bu duruma değindi.
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'Doğum oranlarını düzeltmek için hiçbir şey işe yaramadı. Finansal teşvikler işe yaramadı (Macaristan), İskandinav sosyalizmi işe yaramadı (İskandinavya), kadın haklarını kısıtlamak işe yaramadı (İran), totalitarizm işe yaramadı (Kuzey Kore), hiçbir şey yapmamak işe yaramadı (Latin Amerika).'

Eric Torenberg isimli kullanıcı doğurganlık oranlarının düşüşünün tek bir sebebi olmadını kanıtlamak için farklı ülkeleri örnek gösterdi. Bazı ülkelerde ekonomik, bazı ülkelerde sosyolojik nedenler olsa da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin pek çoğu nüfusunu yenileyecek oranlara ulaşamıyor. Bunun için de bir dizi teşvikler sunuluyor.

Macaristan'da doğurganlık oranı 1.6 civarında ve hükümet bunu 2.1'e çıkarmak için çeşitli teşvikler sunmuş durumda.

Macaristan'da doğurganlık oranı 1.6 civarında ve hükümet bunu 2.1'e çıkarmak için çeşitli teşvikler sunmuş durumda.

Her çocuk için vergi indirimleri, aylık çocuk bakım yardımları (aile başına yaklaşık 200-300 Euro) ve ilk ev alımlarında faizsiz kredi gibi teşvikler sunuluyor. Ayrıca, üçüncü çocuktan sonra ömür boyu vergi muafiyeti gibi radikal politikalar uygulanıyor.

Rusya'da Putin pek çok konuşmasında ailenin önemini vurgulasa da doğum oranları 1.5 civarında.

Rusya'da Putin pek çok konuşmasında ailenin önemini vurgulasa da doğum oranları 1.5 civarında.

'Anne Sermayesi' programı kapsamında, ikinci çocuk için yaklaşık 500.000 Ruble (yaklaşık 5.000 USD) ve her ek çocuk için ek ödeme yapılıyor. Ayrıca, çocuklu aileler için mortgage faiz indirimleri ve ücretsiz kreş imkânları sunuluyor.

Singapur ise 1.1 ortalamayla alarm veren ülkelerden. Hükümetin doğurganlığı arttırmak için teşvikleri şöyle;

Singapur ise 1.1 ortalamayla alarm veren ülkelerden. Hükümetin doğurganlığı arttırmak için teşvikleri şöyle;

'Bebek Bonusu' ile her çocuk için 8.000-10.000 SGD (6.000-7.500 USD) civarında ödeme yapılıyor ve bu miktar, ailelerin tasarruf hesaplarına yatırılıyor. Ayrıca, vergi indirimleri ve medeni durum farkı olmaksızın destek veriliyor.

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Fransa 1.8 ile Avrupa'da en yüksek doğurganlığa sahip ülkelerden.

Fransa 1.8 ile Avrupa'da en yüksek doğurganlığa sahip ülkelerden.

Aylık aile yardımları (yaklaşık 130 Euro ilk çocuk için, ek çocuklarla artıyor), uzun ebeveyn izni (üç yıla kadar) ve çocuklu aileler için vergi avantajları sunuluyor.

İsrail 3.0 gibi bir oranla gelişmiş ülkeler arasında doğurganlığı en yüksek ülkelerden.

İsrail 3.0 gibi bir oranla gelişmiş ülkeler arasında doğurganlığı en yüksek ülkelerden.

Bu artış Ortodoks Yahudilerin çok çocuk yapma motivasyonuna bağlansa da ülkedeki seküler kesim de diğer gelişmiş ülkelere göre yüksek doğurganlık gösteriyor. İsrail’de kreşler, oyun parkları ve çocuklu yaşamı destekleyen bir altyapı var. Ayrıca, dini ve ulusal değerler nedeniyle çok çocuklu aileler sosyal olarak teşvik ediliyor.

Sosyal devlet denince akla gelen İskandinav ülkelerinde de teşviklere rağmen doğurganlık düşüş trendinde.

Sosyal devlet denince akla gelen İskandinav ülkelerinde de teşviklere rağmen doğurganlık düşüş trendinde.

Ücretsiz veya sübvansiyonlu kreşler, esnek çalışma saatleri ve uzun ebeveyn izni (örneğin İsveç’te 480 gün ücretli izin) sunuluyor.

Yaşlanan nüfus ve yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle 1.3 oranında kalan Japonya'nın teşvikleri şöyle;

Yaşlanan nüfus ve yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle 1.3 oranında kalan Japonya'nın teşvikleri şöyle;

Hükümet, çocuk bakım hizmetlerini genişletmeye çalışıyor ve 'Çocuk Bonusu' ile aylık 10.000-15.000 Yen (65-100 USD) ödeme yapıyor.

2.7 doğurganlık oranına sahip olan Moğolistan'da ise farklı politikalar uygulanıyor.

2.7 doğurganlık oranına sahip olan Moğolistan'da ise farklı politikalar uygulanıyor.

Annelere 'Ana Kahramanı' unvanı ve madalyalar veriliyor, bu da anneliğe statü kazandırıyor. Ayrıca, çok çocuklu ailelere maddi ödüller sunuluyor.

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Güney Kore ise 0.78 oranıyla alarm veren ülkelerden

Güney Kore ise 0.78 oranıyla alarm veren ülkelerden

Hükümet, evlilik ve çocuk sahibi olmayı teşvik eden kampanyalar düzenliyor, ancak kültürel olarak kariyer odaklı yaşam tarzı nedeniyle doğurganlık 0.78’e kadar düştü (dünyanın en düşük seviyesi). Bu nedenle, 'eş bulma' etkinlikleri ve doğum teşvikleri gibi yenilikçi adımlar atılıyor.

Yapay zekaya göre doğurganlık oranlarının azalmasının sebepleri şöyle;

Yapay zekaya göre doğurganlık oranlarının azalmasının sebepleri şöyle;

  • Kültürel Değişim: Modern toplumlarda kariyer, bireysel özgürlük ve yüksek yaşam standartları, çocuk sahibi olma isteğini azaltıyor.

  • Ekonomik Baskılar: Konut maliyetleri, eğitim giderleri ve iş güvencesizliği, aile kurmayı zorlaştırıyor (örneğin Japonya ve Güney Kore).

  • Eğitim ve Kadınların Rolü: Kadınların eğitim seviyesi arttıkça (örneğin İran’da üniversiteye katılım %60 kadın), kariyer önceliği doğurganlığı geride bırakıyor.

  • Geç Evlilik: Gelişmiş ülkelerde evlilik yaşı 30’un üzerine çıkınca, biyolojik ve sosyal faktörler doğum sayısını düşürüyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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