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Erkekler İçin Doğum Kontrol Hapı Üretilmesi Goygoycuların Diline Düştü

Erkekler İçin Doğum Kontrol Hapı Üretilmesi Goygoycuların Diline Düştü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.07.2025 - 14:43

Ajanslara düşen habere göre YCT-529 adlı ilaç, ilk hormon içermeyen erkek doğum kontrol hapı olarak güvenlik testini geçti. Ağızdan alınan ilacın geçici kısırlık sağladığı iddia ediliyor. Tabii bu haberin sosyal medyaya düşmesi günün en çok konuşulanları arasına girmesine neden oldu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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