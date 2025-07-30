Erkekler İçin Doğum Kontrol Hapı Üretilmesi Goygoycuların Diline Düştü
Ajanslara düşen habere göre YCT-529 adlı ilaç, ilk hormon içermeyen erkek doğum kontrol hapı olarak güvenlik testini geçti. Ağızdan alınan ilacın geçici kısırlık sağladığı iddia ediliyor. Tabii bu haberin sosyal medyaya düşmesi günün en çok konuşulanları arasına girmesine neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar şöyle;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın