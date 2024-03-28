Diyanet’ten ‘Çakma Ürün’ Açıklaması: “Caiz Değil”
Diyanet’ten ‘Çakma Ürün’ Açıklaması: “Caiz Değil”
Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan bir yetkili, Diyanet TV’deki programında imitasyon (çakma) ürünleri kullanmanın ve satmanın caiz olmadığını açıkladı.
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Türkiye’de, dünyaca ünlü markaların isimleri kullanılarak yapılan sahte ürünler piyasada büyük yer tutuyor.
Çantadan ayakkabıya kadar bir çok ürünün imitasyonu bulunabiliyor.
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Dr. Fatih Aydın, “İmitasyon ürün satmak caiz mi?” sorusu üzerine şu açıklamada bulundu.
“Üreten firmanın milli ya da yabancı firma olma ihtimali olabilir. Firma sahibi Müslüman ya da gayrimüslim olabilir. Bu firmaların izin vermediği bir malı imitasyon olarak üretmek, satmak, satın almak, caiz değildir. Bu, kul hakkıdır. Bir bakıma da kamu hakkıdır.”
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