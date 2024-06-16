Dışarıda Yerken Dikkat: Bir Restoranın Kötü Olduğunun 10 Göstergesi
Dışarıda Yerken Dikkat: Bir Restoranın Kötü Olduğunun 10 Göstergesi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Günümüzde birçok restoranın kötüye gittiğinin farkına varmışsınızdır. Özellikle fast food restoranları yenmez hale gelirken, normal restoranlarda da benzer bir trend görmek mümkün. Peki, kötü bir restoranı nasıl ayırt edebilirsiniz? Gelin beraber bakalım.
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1. "Temiz olmayan tuvaletlere sahip olmaları."
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2. "Uyumsuz ürünler içeren menülere sahip olmaları."
3. "Restoranda yemek dışı bir koku varsa kesinlikle oradan yememeniz lazım."
4. "Menülerinde çok fazla ürün olması. Çünkü büyük ihtimalle donmuş yemek kullanıyorlar demek."
5. "Sen yemek söylediğinde kasada çalışan kişinin yüzünde adeta sinir olmuş gibi bir ifade varsa."
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6. "Restoran gerçekte yoksa! Online sipariş verdiğinizde bazen 'hayalet restoran' olarak bilinen yerlerden sipariş vermiş olabilirsiniz ve var olmayan bir restorandan (birisinin evinden) çıkan yemeği yersiniz."
7. "Etrafta uçan sinekler olması..."
8. "Restoranın aşırı boş olması."
9. "Ketçap ve mayonez tarzı soslarının kalitesiz olması."
10. "Masalarının aşırı derece kirli olması."
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