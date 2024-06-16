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Dışarıda Yerken Dikkat: Bir Restoranın Kötü Olduğunun 10 Göstergesi

Dışarıda Yerken Dikkat: Bir Restoranın Kötü Olduğunun 10 Göstergesi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 17:01

Günümüzde birçok restoranın kötüye gittiğinin farkına varmışsınızdır. Özellikle fast food restoranları yenmez hale gelirken, normal restoranlarda da benzer bir trend görmek mümkün. Peki, kötü bir restoranı nasıl ayırt edebilirsiniz? Gelin beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Temiz olmayan tuvaletlere sahip olmaları."

1. "Temiz olmayan tuvaletlere sahip olmaları."

2. "Uyumsuz ürünler içeren menülere sahip olmaları."

2. "Uyumsuz ürünler içeren menülere sahip olmaları."

'Bu bazı ürünlerin daha uzun süre beklemesi demek olabilir ve bu da kalitenin düşmesi demek.'

3. "Restoranda yemek dışı bir koku varsa kesinlikle oradan yememeniz lazım."

'Rahatça kokusunu alabildiğiniz bir koku varsa, göremediniz kısımların ne kadar pis koktuğunu hayal edin...'

4. "Menülerinde çok fazla ürün olması. Çünkü büyük ihtimalle donmuş yemek kullanıyorlar demek."

4. "Menülerinde çok fazla ürün olması. Çünkü büyük ihtimalle donmuş yemek kullanıyorlar demek."

5. "Sen yemek söylediğinde kasada çalışan kişinin yüzünde adeta sinir olmuş gibi bir ifade varsa."

5. "Sen yemek söylediğinde kasada çalışan kişinin yüzünde adeta sinir olmuş gibi bir ifade varsa."
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6. "Restoran gerçekte yoksa! Online sipariş verdiğinizde bazen 'hayalet restoran' olarak bilinen yerlerden sipariş vermiş olabilirsiniz ve var olmayan bir restorandan (birisinin evinden) çıkan yemeği yersiniz."

6. "Restoran gerçekte yoksa! Online sipariş verdiğinizde bazen 'hayalet restoran' olarak bilinen yerlerden sipariş vermiş olabilirsiniz ve var olmayan bir restorandan (birisinin evinden) çıkan yemeği yersiniz."

7. "Etrafta uçan sinekler olması..."

8. "Restoranın aşırı boş olması."

8. "Restoranın aşırı boş olması."

'Geç saatlerde normal olabilir ama öğle vakti bir restoran boşsa ordan uzak durun derim.'

9. "Ketçap ve mayonez tarzı soslarının kalitesiz olması."

9. "Ketçap ve mayonez tarzı soslarının kalitesiz olması."

'Eğer soslarda ucuza kaçıyorlarsa büyük ihtimalle yemekte de ucuza kaçacaklar.'

10. "Masalarının aşırı derece kirli olması."

10. "Masalarının aşırı derece kirli olması."

'Masaları bile temizlemiyorsalar mutfağın halini siz düşünün.'

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