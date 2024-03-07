"Geyik Muhabbeti" Ve "Pisi Pisine Gitti Niyazi" Deyişlerinin Hikayelerini Öğrendiğinizde Çok Şaşıracaksınız
"Geyik Muhabbeti" Ve "Pisi Pisine Gitti Niyazi" Deyişlerinin Hikayelerini Öğrendiğinizde Çok Şaşıracaksınız
Günümüzde dahi sık sık kullanılan iki deyiş: 'Ne Şehit Oldu Ne Gazi Pisi Pisine Gitti Niyazi' ve 'Geyik Muhabbeti...'
Herkesin hayatında çeşitli vesilelerle duyduğu bu ifadelerin nasıl ortaya çıktığını hiç merak ettiniz mi?
İçeriğimiz bunu anlattık...
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Jön Türk Devrimi ve Anayasa Bayramı olarak da adlandırılan 1908'deki İkinci Meşrutiyet'in ilanı öncesi, Sultan Abdulhamid'e isyan eden ittihatçılar Makedonya dağlarına çıkmıştı.
Avı vurmakla görevli asker, geyiği görür görmez silahını doğrulttu. Ateş etmeye hazırlandı. Tam da o sırada Resneli Niyazi Bey de geyiği gördü. Hayvanın güzelliğinden çok etkilendi. Tetiği çekmek üzere olan askerine durmasını söyledi.
Sesleri duyan geyik saniyeler için gözden kayboldu. Askerler komutanlarının bu yaptığına anlam veremediler. Merak içinde Resneli Niyazi'nin yüzüne baktılar.
Kampta kendilerini bekleyen askerler ve milisler, geyiği göremediklerinden hayal kırıklığına uğradılar. Kendi aralarında konuşmaya başladılar neler olup bittiğini. Resneli Niyazi'nin bu tutumu onları da çok şaşırttı.
Geyiğin uğuru mu bilinmez ama milis güçlerin isyanı başarılı oldu. İsyancılara yeni birliklerin de katılması sonrası Padişah Abdulhamid ikinci meşrutiyeti ilan etti.
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Geyik muhabbeti o kadar uzadı ki, yayıldıkça yayıldı. Daha sonra çok uzun yıllar devam edecek ve günümüze kadar ulaşacak bir değiş ortaya çıktı: Geyik Muhabbeti....
Resneli Niyazi Bey, 1908 sonrası İttihatçı saflarda mücadelesine devam etti. Balkan Savaşı sırasında birlikleriyle orduya katıldı. Savaştan sonra 17 Nisan 1913’te Arnavutluk’un Avlonya limanında İstanbul’a gitmek üzereyken İttihat ve Terakkî’nin ona muhafızlık edip korumalık yapmakla görevlendirdiği kişi tarafından sırtından vuruldu. Bu ölümün sebebi ve nasıl gerçekleştiği ise bir sır olarak kaldı.
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