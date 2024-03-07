"Geyik Muhabbeti" Ve "Pisi Pisine Gitti Niyazi" Deyişlerinin Hikayelerini Öğrendiğinizde Çok Şaşıracaksınız

Günümüzde dahi sık sık kullanılan iki deyiş: 'Ne Şehit Oldu Ne Gazi Pisi Pisine Gitti Niyazi' ve 'Geyik Muhabbeti...'

Herkesin hayatında çeşitli vesilelerle duyduğu bu ifadelerin nasıl ortaya çıktığını hiç merak ettiniz mi?

İçeriğimiz bunu anlattık...