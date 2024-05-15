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Dikkat Çeken Anket: MetroPOLL'den 'Bu Pazar Seçim Olsa' Anketi

Dikkat Çeken Anket: MetroPOLL'den 'Bu Pazar Seçim Olsa' Anketi

AK Parti anket metropoll
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.05.2024 - 07:17

MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar'dan 'bu pazar seçim olsa' anketi geldi. Sencar, AK Parti’ye oy veren seçmenin eğilimini yoklamak için gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

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Araştırma şirketi 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti’ye oy veren seçmenler hakkında bir araştırma yaptı.

Araştırma şirketi 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti’ye oy veren seçmenler hakkında bir araştırma yaptı.

Araştırmada seçmenlere “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusu yöneltildi.

Araştırmada seçmenlere “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusu yöneltildi.

14 Mayıs’ta AK Parti’ye oy vermiş seçmenlerin sadece yüzde 5,5’i CHP’yi tercih edeceğini belirtti. Yüzde 27’lik seçmen bölümü ise kararsız seçeneğini tercih etti. Özer Sencar, söz konusu anketi X (Twitter) hesabında şu mesajla duyurdu:

14 Mayıs’ta AK Parti’ye oy vermiş seçmenlerin sadece yüzde 5,5’i CHP’yi tercih edeceğini belirtti. Yüzde 27’lik seçmen bölümü ise kararsız seçeneğini tercih etti. Özer Sencar, söz konusu anketi X (Twitter) hesabında şu mesajla duyurdu:

“Nisan 2024 araştırmasına göre 14 Mayıs 2023’te AKP’ye oy verenlerin sadece %5.5’i bu pazar seçim olsa CHP’ye oy veririm demiş. Bunca sıkıntıya rağmen AKP’lilerin %59’u AKP diyor, %27’si de gri alanda beklemede.”

“Nisan 2024 araştırmasına göre 14 Mayıs 2023’te AKP’ye oy verenlerin sadece %5.5’i bu pazar seçim olsa CHP’ye oy veririm demiş. Bunca sıkıntıya rağmen AKP’lilerin %59’u AKP diyor, %27’si de gri alanda beklemede.”

İşte o pylaşım:

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