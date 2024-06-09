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Diğerlerinin Aksine Faydalı Bakterilere Zarar Vermeyen Yeni Bir Antibiyotik Geliştirildi!

Diğerlerinin Aksine Faydalı Bakterilere Zarar Vermeyen Yeni Bir Antibiyotik Geliştirildi!

Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 18:13

Normal şartlar altında vücuttaki bütün bakterileri öldürenlerin aksine faydalı bakterilere zarar vermeyen yeni bir antibiyotik geliştirildi.👇

Kaynak: https://www.science.com/game-changing...
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Hepimizin de bildiği gibi bugüne kadar kullandığımız pek çok antibiyotiğin genel sorunu, bu ilaçların vücudumuzdaki bakterileri iyi veya kötü fark etmeksizin yok etmesidir.

Hepimizin de bildiği gibi bugüne kadar kullandığımız pek çok antibiyotiğin genel sorunu, bu ilaçların vücudumuzdaki bakterileri iyi veya kötü fark etmeksizin yok etmesidir.

Hal böyleyken, antibiyotiklerin bu sorunu zaman zaman bakterilerin yarattığı zararların bile önüne geçebiliyor.

Hal böyleyken, antibiyotiklerin bu sorunu zaman zaman bakterilerin yarattığı zararların bile önüne geçebiliyor.

Ancak bu durum, Illinois Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen Lolamicin isimli yeni bir antibiyotik için geçerli değil.

Ancak bu durum, Illinois Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen Lolamicin isimli yeni bir antibiyotik için geçerli değil.

İnsan vücudunda büyük oranda hastalığa neden olan Gram-negatif isimli bir bakteri grubunun tedavisi için geliştirilen Lolamicin, yapılan deneylerde grubun neden olduğu akut kansızlığı ve kan enfeksiyonları belirtilerini tedavi etmeyi başardı.

İnsan vücudunda büyük oranda hastalığa neden olan Gram-negatif isimli bir bakteri grubunun tedavisi için geliştirilen Lolamicin, yapılan deneylerde grubun neden olduğu akut kansızlığı ve kan enfeksiyonları belirtilerini tedavi etmeyi başardı.

Yeni ilaç, hedef bakterileri kolayca yok etmesinin yanı sıra, çoğu antibiyotiğin aksine faydalı bağırsak mikrobiyomuna hiçbir zarar vermedi.

Yeni ilaç, hedef bakterileri kolayca yok etmesinin yanı sıra, çoğu antibiyotiğin aksine faydalı bağırsak mikrobiyomuna hiçbir zarar vermedi.
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Araştırmacılar, bu özelliği ile diğer pek çok benzer ilaçtan ayrılan Lolamicin'i daha da geliştirmek ve insanlı testlerde kullanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Araştırmacılar, bu özelliği ile diğer pek çok benzer ilaçtan ayrılan Lolamicin'i daha da geliştirmek ve insanlı testlerde kullanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz...

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